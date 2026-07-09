Supermicro 透過與 Red Hat 及 Everpure 合作推出經認證的 Kubernetes 設備，簡化邊緣 AI 部署

加州聖荷西2026年7月9日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) 是一間專注於 AI、企業、儲存及 5G/邊緣運算的全方位 IT 解決方案供應商，並以數據中心構建模組解決方案 (Data Center Building Block Solutions®，簡稱 DCBBS) 為特色。公司今日宣佈，與 Red Hat 及 Everpure 聯手推出 Kubernetes 邊緣 AI 設備。 Supermicro 已完成全棧邊緣 Kubernetes 解決方案的認證，該方案建基於業界頂尖的 Kubernetes 混合雲端應用平台 Red Hat OpenShift，並採用 Portworx by Everpure 首個專為 AI 工作負載而設的 Kubernetes 數據管理平台。 這款一站式設備已預載軟件並配備所需硬件，客戶可經由 Supermicro 選購。

Supermicro 商務總監 Vik Malyala 表示：「邊緣 AI 推論不僅需要硬件，更要求經認證的可擴充平台，務求讓客戶能自信部署。 我們聯同 Red Hat 和 Everpure，推出這款一站式 Kubernetes 邊緣 AI 設備，既可簡化部署流程，又能加快變現，同時讓客戶在分散式邊緣環境中靈活擴展 AI 工作負載。」 如欲查閱與 Red Hat 及 Everpure 合作的經認證全棧邊緣 Kubernetes 解決方案詳情，請按此處。 透過結合 Red Hat OpenShift、Supermicro 的邊緣運算基礎設施，以及 Portworx by Everpure 專為 AI 工作負載而設的數據管理平台，各組織可更輕鬆地在分散式邊緣環境中部署、管理、擴展及保護 AI 應用。

Red Hat 資深總監兼智能邊緣與工業業務主管 Kelly Switt 表示：「隨著 AI 驅動的應用持續重塑企業在邊緣的營運方式，對穩健、一致且可擴展平台的需求變得至關重要。 Red Hat OpenShift 正正提供此基礎，透過統一的混合雲端應用環境，簡化部署、編排和管理 AI 工作負載的複雜程序。 我們與 Supermicro 和 Everpure 攜手合作，致力讓客戶能夠採用受支援、整合式且高效能的解決方案，加快其在邊緣進行 AI 推論的價值實現時間。」 Portworx by Everpure 為 Supermicro 邊緣 AI 設備，提供 Kubernetes 原生儲存與數據管理層。 這讓企業在邊緣節點運行 AI 推論、容器及虛擬機器，同時使用與其核心數據中心相同的企業級數據服務。 有別於每個站點均需要專用硬件的陣列式儲存解決方案，Portworx 在 Supermicro 的輕巧邊緣伺服器上提供軟件定義的聚合本地儲存，構建成具備韌性和自我修復能力的數據平台，即使在網絡中斷期間亦可自主運作。 其成果是每個邊緣位置均可實現企業級高可用性及數據保護，並具備一致的儲存政策及統一的操作體驗，可從邊緣、核心到雲端無縫延伸。

Portworx by Everpure 總經理 Greg Muscarella 表示：「企業於邊緣部署 AI 時，正面臨基建上的顯著落差。它們渴求企業級儲存與數據保護，惟零售店舖或廠房等場景卻無法裝設傳統陣列。 我們夥拍 Supermicro 及 Red Hat，呈獻經認證的一站式方案，融匯客戶信賴的 Portworx 服務，例如管理貫徹如一、韌性內置其中，且操作簡單，無需現場 IT 專才即可擴展至成千上萬的站點。」 Supermicro 在邊緣運算基建方面領先在前，其邊緣伺服器及設備產品組合在規模、節能及多樣性方面均屬業界前列，並提供全面的尺寸規格選擇。 這讓 Supermicro 能因應每個客戶應用場景，開發專屬解決方案，同時降低初始購置成本及整體擁有成本 (TCO)。

Supermicro DCBBS 提供完整而模組化的 AI 基建，一切組件及子系統皆經過驗證；部署極具靈活性，既可由單一伺服器及網絡設備起步，亦可擴展至完整的機櫃級與數據中心級方案，軟件及服務亦一應俱全。 Supermicro 設有全面的 AI 基建解決方案組合，持續領先業界，協助全球機構部署可擴展、高效能而又環保的 AI 數據中心。 關於 Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊 / 邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。