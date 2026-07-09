技嘉展示 AI TOP ATOM 四機串聯叢集，以科學運算驗證地端 AI 擴展能力

台北2026年7月9日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技正式發表 AI TOP ATOM 四機串聯叢集架構，展現地端 AI 運算如何突破單機限制，支援更大規模的 AI 與科學運算工作負載。隨著 AI 模型、科學模擬及企業應用規模持續成長，記憶體容量與運算資源逐漸成為擴展工作負載規模的關鍵瓶頸。AI TOP ATOM 四機串聯叢集有效突破單機架構的限制，讓企業在資料不離境的前提下，執行更高記憶體需求的工作任務，加速地端 AI 部署與應用落地。

每台 AI TOP ATOM 均搭載 1 PFLOPS FP4 AI 算力與 128 GB 統一記憶體。透過支援 RoCE 的 200GbE 高速網路互連，四台節點串聯後可提供更大規模的記憶體與運算資源，支援單機無法負荷的工作負載。其模組化設計讓企業可依業務需求從單機逐步擴展至四機部署，在兼顧彈性擴充的同時，維持地端部署與資料主權，為 AI 與科學運算建立可擴展的運算基礎。