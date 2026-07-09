逸仙集團宣佈與絲芙蘭中國達成合作 夯實科技美妆領導者地位

廣州2026年7月9日 /美通社/ -- 世界級美妝創新先鋒逸仙集團(NYSE: YSG )近日宣佈達成重磅合作，旗下核心品牌完美日記正式入駐中國絲芙蘭渠道。本次合作將逸仙集團完善的科研體系與全球高端美妝零售龍頭相結合，成為逸仙集團持續向全球性美妝科技企業邁進的重要里程碑。 通過本次合作，完美日記旗下多款主打科研功效的高端產品將登陸絲芙蘭中國約300家門店的龐大零售網絡，覆蓋北京、上海、廣州、深圳等一線城市。此次渠道擴張，折射出中國美妝市場整體消費趨勢的轉變：成熟理性的消費者愈發看重產品實測功效與前沿科研技術。

自2020年起，逸仙集團累計投入約1億美元（折合人民幣7億元）用於研發，搭建起穩健的全球化創新體系，在中國及歐洲均設立全球自主研發中心。 本次進駐絲芙蘭的完美日記核心產品線，集中體現了逸仙集團對科研創新的深耕實踐。完美日記第三代仿生膜精華口紅、第三代仿生膜啞光口紅融合生物科技與美妝技術，搭載獨家專利配方，可復刻肌膚生物結構，在唇部表層形成防護膜，兼顧長效持妝與肌膚屏障修護，同時擁有高顯色妝效，且具備經臨床驗證的抗皺護膚功效。

與此同時，完美日記剔透柔霧控油散粉採用與中國科學院上海硅酸鹽研究所團隊聯合研發的獨家Smartlock™材料技術，可定向精準吸附油脂。 逸仙集團創始人、董事長兼首席執行官黃錦峰表示：「我們十分榮幸能與美妝零售全球領軍品牌絲芙蘭達成合作，雙方均致力於樹立美妝行業零售的最高標準。本次合作印證了集團多年來向科研高端化轉型的戰略佈局。依托我們深厚的研發積澱，加上絲芙蘭的高端全渠道零售網絡，我們將為國內成熟消費者重新定義美妝體驗未來。」

此次合作亦為逸仙集團加速推進國際化戰略奠定了關鍵基礎。品牌後續計劃將完美日記的業務版圖拓展至中國香港及其他海外市場，進一步證明中國已成長為全球美妝創新核心高地。 關於逸仙集團 逸仙集團(NYSE: YSG)作為中國頭部美妝集團，其願景是成為世界級美妝創新先鋒。公司創立於2016年，已自主孵化並收購多個彩妝護膚品牌，包括Perfect Diary完美日記、Little Ondine小奧汀、Pink Bear皮可熊、Galenic法國科蘭黎、DR.WU達爾膚（中國大陸業務）和EVE LOM伊芙瓏。旗下品牌形成差異化戰略佈局，覆蓋全人群、全價格帶，大眾線、高端美妝線及功效護膚線均有佈局。依托紮實的研發投入與深度消費者洞察，逸仙集團整合品牌價值、產品實力與靈活的運營體系，發揮協同優勢，實現持續發展。