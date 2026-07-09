AlipayHK「日日網購日日賞」強勢登場

逄星期一至五不同主題 每星期享無間斷網購驚喜 「一站式球迷生活祭」繼續投入世界盃狂熱 高清圖片請按此 香港2026年7月9日 /美通社/ -- 網購已成為港人生活的一部分， AlipayHK 作為提供多元化生活服務的超級應用程式（Super App），特意推出「日日網購日日賞」推廣活動，由星期一至日每日送上連串網購驚喜，務求全方位升級用戶的消費體驗。由即日起至12月31日，用戶只須每日登入 AlipayHK 應用程式，搜尋並進入「日日網購日日賞」專頁，即可領取各式各樣的網購立減禮券及積分獎賞，涵蓋寵物用品、本地玩樂、美妝保健、網上直播、超市家品、電子家電及珠寶首飾等多個範疇，讓大家在手機屏幕前輕鬆享受購物樂趣，同時真正實現邊買邊慳。

日日領 — 寵物糧食優惠 毛孩家長必搶 各位家有愛寵的人士請注意！即日起，用戶於汪喵星球、怪獸部落、HeroMama等指定寵物糧食或用品網店購物，單筆消費滿669元（港幣，下同）或以上，並於領券後選擇以 AlipayHK 付款，即可扣減20元。這項優惠每位用戶每月限領兩次，禮券領取後5日內有效，讓一眾「毛孩家長」為家中「主子」們補給優質糧食及用品，省錢又放心。 日日領 — 玩轉本地景點 盡享驚喜折扣 想與家人好友暢遊香港各處，盡情放鬆身心？只要在指定本地景點、體驗商戶或購票平台，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、美國冒險樂園、Cityline等，單筆消費599元或以上，即可減免30元，無論是購買主題樂園門票、欣賞演唱會還是參加各類體驗活動都同樣受惠。此優惠只適用於以 AlipayHK 網上付款，同樣每位用戶每月限領兩次，領券後5日內有效。

星期一至五主題狂歡 每日精選不同優惠 除了上述每日均可領取的寵物糧食與本地景點優惠之外，AlipayHK 更精心設計了橫跨星期一至五的主題式消費獎賞，每天針對不同消費類別送出獨家驚喜。 逢星期一率先由美妝保健與服飾類網購商戶打頭陣，用戶於「日日網購日日賞」專頁點擊「參加任務」後，在到期日前成為首10,000名於莎莎、余仁生、屈臣氏、UNIQLO、adidas等品牌官方網店單筆消費滿799元的顧客，即可獲得額外一倍A. Point積分，最多可賺取20,000 A. Point，以更划算的方式滿足日常護理與穿搭所需。

星期二則送上直播購物優惠，用戶領券後在獅生活、May I Keep Young、K Icon等指定網上直播商戶單筆消費滿399元或以上，以 AlipayHK 付款即減15元，邊睇直播邊掃貨，優惠即時到手。 來到星期三，焦點轉移至超市及家品類別，用戶於活動頁點擊「參加任務」後，首10,000名於活動到期日前在Market Place、百佳、永旺等指定網店單筆消費滿599元的用戶，可賺取雙倍A. Point積分，最多可額外獲得20,000 A. Point，累積足夠積分後下次購物即可當作現金使用，愈買愈抵。 星期四迎來家電升級激賞，用戶領券後在蘇寧、HKTVmall、中原電器、小米、友和YOHO等指定網店，單筆消費滿1,199元或以上即減30元，滿1,499元或以上更可減50元，最適合為家居添置新電器或升級現有設備，提升生活品質。

逢星期五壓軸登場的是精選珠寶與奢侈品網購優惠，用戶領券後在六福珠寶、周大福珠寶、謝瑞麟、連卡佛等品牌的官方網店以 AlipayHK 單筆消費滿3,999元或以上即減80元，無論是購買珠寶首飾來犒賞自己還是送贈摯愛，都格外物超所值。 一站式球迷生活祭 足球禮遇同步放送 在盡情享受「日日網購日日賞」各項網購優惠的同時，別忘記世界盃已進入一戰定生死的淘汰賽階段，全球足球狂熱進一步升溫。面對如此觀賽節奏，AlipayHK 繼續發揮最強後盾的角色，透過「AlipayHK 一站式球迷生活祭」為堅守在電視機前的熱血球迷送上一連串至抵優惠，由外賣醫肚、手遊課金到應援戰衣等一應俱全，陪伴大家一同見證王者誕生。

由晚上10時至翌日早上11時的睇波黃金時段，用戶透過foodpanda訂購麥當勞並輸入獨家優惠碼ALIMCD15，以 AlipayHK 付款即可享有85折優惠，最高可節省30元。若然觀賞完現實中的頂級對決後仍感意猶未盡，或者因為愛隊遺憾出局而心有不甘，不妨立即到 AlipayHK「一站式球迷生活祭」專頁領取優惠券，以優惠價購入EA SPORTS FC Mobile 26夏季選拔禮包，或為其他指定足球手機遊戲充值，親自在虛擬世界中領軍改寫賽果，為不幸被淘汰的愛隊上演一場漂亮復仇戰。 忠實球迷亦別忘記透過「一站式球迷生活祭」專頁領取Adidas球衣禮券，於 Adidas 香港官方網上商店以 AlipayHK 消費滿1,300元即可享30元折扣優惠；錯過分組賽精彩賽事的觀眾亦可把握最後機會領取30元專屬立減券，於csl/The Club Shopping/NowTV購買賽事通行證，透過AlipayHK應用程式購買NowTV賽事通行證更可額外扣減2.000 A. Point，以低至942元的超值價錢緊貼淘汰賽至決賽的每一場激戰，絕不錯過任何一個足以載入史冊的世紀入球。