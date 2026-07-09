數位無限與馬來西亞 SAINS 簽署 MOU 共推主權 AI 基礎設施

台北2026年7月9日 /美通社/ -- 台灣 AI 基礎設施軟體公司數位無限（INFINITIX）宣佈，與馬來西亞砂拉越（Sarawak）最大 ICT 解決方案供應商 Sarawak Information Systems Sdn. Bhd.（SAINS）正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將攜手推動 GPU 私有雲、AI 應用平台及 AI Cloud 服務，並發展以 Token Factory 為核心的新一代 AI 算力服務模式，共同打造東南亞主權 AI 生態系。此次合作也是 INFINITIX 繼日本、韓國後，深化東南亞市場布局的重要里程碑。

攜手打造新一代 AI 算力服務

依據合作備忘錄，雙方將共同推動 GPU 私有雲、AI 算力平台、技術顧問及 Token 經濟等合作。INFINITIX 將提供 AI-Stack 異構算力管理平台與 ixCSP AI Cloud 營運平台，協助政府及企業快速建置 GPU 私有雲與 AI 算力服務。透過兩大平台整合，可將 AI 算力持續轉化為 AI 服務與 Token 價值，提升 GPU 使用效率，加速生成式 AI、Agentic AI 與大型語言模型（LLM）等應用落地。