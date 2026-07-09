互康集團與安康醫療簽署「泛亞戰略合作協議」 聯手打造「泛亞閉環醫療生態圈」 為跨國癌症病患提供一站式全週期照護

香港 - 2026年7月9日 - 亞太區領先的醫療管理集團互康集團（互康）與享譽國際的綜合性腫瘤專科醫療集團天馬醫療旗下安康醫療今日正式簽署《泛亞戰略合作協議》。本合作協議是繼去年十一月雙方簽署合作備忘錄後的進一步深化發展，將服務範圍由當時聚焦的香港本地醫療服務，全面擴展至讓互康客戶能享受安康醫療遍及泛亞地區的頂尖癌症醫療團隊與專業護理服務，包括早期篩查、多學科團隊診斷到跨境轉診的全週期、一站式醫療照護的優質醫療服務。



互康集團創辦人陳建忠（右）與安康醫療母公司天馬醫療集團行政總裁林永成先生（左）進行 合約簽署儀式。

互康是亞太地區醫療管理領域的領軍機構，在區域內建立了廣泛而成熟的跨國醫療網絡，一直致力透過數位化轉型與前沿技術優化醫療行政與賠付流程，為其保險合作夥伴的70多萬名客戶服務，提供全方位、透明且優質的健康照護解決方案，2025年全年經互康支付的醫療費用超逾1億5千萬港元。



安康醫療是一家深信並實踐「以患者為中心」的頂尖私營腫瘤專科醫療機構，透過高效率、以知識為基礎的綜合癌症診斷和個人化治療，致力令所有病人更長壽並提高生活品質。安康醫療匯聚多位臨床腫瘤科醫生，並結合同一集團在港的天馬醫療專科強大網絡，於結直腸外科、心胸肺外科、乳病外科、呼吸系統科及家庭醫學等領域，為患者提供跨專科綜合醫療評估、精準抗癌方案和個人化癌症護理，確保患者與家屬在艱難時刻獲得最安心的支持。



此次《泛亞戰略合作協議》的核心亮點，在於深度整合互康覆蓋全亞洲的服務網絡與安康醫療亞洲領先的腫瘤專科醫療技術，攜手打造亞洲首屈一指的《泛亞閉環醫療生態圈》。該生態圈以新加坡、香港及馬來西亞為核心樞紐據點，具體亮點包括：

