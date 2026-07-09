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商業動向
出版：2026-Jul-09 16:08
更新：2026-Jul-09 16:08
PR Newswire

商米之家韓國首店正式開業，以商用物理AI加速亞太智慧商業佈局

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首爾2026年7月9日 /美通社/ -- 全球商用物理AI領先企業商米科技（06810.HK）今日宣布，其韓國辦公室及商米之家於首爾江南區正式開業。

江南區是韓國最具影響力的商務與科技創新中心，支付體系成熟、連鎖化程度高。開業當天，來自ETEVERS、SK Networks、IMT soft、Toshiba Korea、GS retail、Eximbay等40餘家本地分銷商、ISV、支付夥伴及零售客戶代表共同出席見證。

商米創始人兼CEO林喆表示：「韓國是全球商業數位化程度最高的市場之一，也是商米全球化佈局中不可或缺的重要組成部分。我們將攜手本地合作夥伴，為韓國商戶提供更智慧、更高效的商業數位化解決方案。」

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目前商米在全球擁有約660萬台月活躍設備，業務覆蓋220多個國家和地區。商米之家不僅是產品和方案的展示空間，更是與韓國合作夥伴的共創平台，讓商戶親身體驗適配韓國本土支付、外送、稅務等場景的智慧終端與商用物理AI解決方案。未來將定期舉辦技術沙龍、方案路演及開發者交流活動。

今年，商米在日本的首家商米之家也即將亮相——從新加坡到首爾，再到東京，商米正在亞太核心市場編織一張「全球技術，本地溫度」的服務網絡。

關於商米科技

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商米科技（06810.HK）是全球領先的商業物理AI解決方案提供商，以IoT終端、AIOS與雲平台為技術底座，賦能線下實體商業智慧化經營。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai-302821703.html

SOURCE Sunmi Technology

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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