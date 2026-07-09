拉近球迷與賽場的距離：海信以顯示技術創新提升2026年FIFA世界盃™觀賽體驗

青島2026年7月9日 /美通社/ -- 全球領先的消費電子與家電品牌、2026年FIFA世界盃™官方贊助商海信，正通過其最新的高端電視創新技術，幫助足球迷以更真實、更沉浸、更激動人心的方式體驗每一場比賽。

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