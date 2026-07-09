兩岸青年以字會友 「字緣千里」成果分享長沙開展

長沙2026年7月9日 /美通社/ -- 「期待再相見！」7月9日，為期十天的長台青年漢字藝術傳承與實踐營閉營。同期，備受關注的「字緣千里」兩岸漢字藝術成果分享展在湖南省宋旦漢字藝術博物館正式開展，已面向市民開放，市民可近距離感受兩岸青年以字傳情、以藝相融的獨特文化魅力。 在閉營儀式現場，創意成果展演精彩紛呈、亮點紛呈。兩岸青年結對組隊，依次登台展示以「共、融、家、福」為核心主題的漢字藝術共創作品，細緻分享創作理念、設計巧思與研學感悟。本次參展作品突破傳統書法創作範式，兼具深厚文化底蘊與鮮活時代創意。兩岸青年立足本土特色、融合地域文脈風貌，為古老漢字賦予全新生命力。長沙學子深挖湖湘文化內核，將岳麓書院的書香底蘊、湘繡的精巧紋樣、瀟湘山水的詩意意境巧妙融入字體設計，讓每一個漢字承載千年湘楚文脈；台灣青年則以筆墨寄情、以線條寫意，把阿里山的俊秀峰巒、日月潭的澄澈水光等寶島自然風光，轉化為漢字的線條肌理與構圖層次，為作品注入濃郁的寶島風情。其中，兩岸營員聯合創作的漢字主題作品尤為亮眼，精巧的構思、細膩的呈現，引得現場嘉賓駐足觀賞、頻頻稱讚。

現場，兩岸青年輪番登台，通過深情歌唱、經典書法展演、傳統器樂演奏等多元節目，傾情演繹中華優秀傳統文化之美，同台互動、雙向奔赴，充分展現新時代青年的昂揚風采與堅定文化自信。 本次實踐營活動內容豐富、形式新穎，兼具文化性、實踐性與互動性。在十天的研學週期裡，湖南省宋旦漢字藝術博物館精心組織兩岸青年開展系列走訪研學活動，先後走進湖南省博物館、長沙簡牘博物館、隆平水稻博物館、馬欄山視頻文創產業園、湘潭齊白石紀念館、銅官窯國家考古遺址公園、岳陽樓等文化地標與科創平台。

學子們通過實地觀摩、專題研學、深度體驗，系統梳理漢字發展源流，深入挖掘湖湘文化獨特底蘊，全方位體悟中華優秀傳統文化的厚重底蘊與新時代價值。活動特邀台灣和長沙的專業藝術導師現場授課指導，帶領營員沉浸式體驗甲骨拓印、活字印刷、古法造紙、篆刻治印等非遺技藝，讓兩岸青年在動手實踐中觸摸傳統、感悟經典，領略漢字文化與傳統技藝的獨特魅力。 作為長沙—台灣漢字藝術文化交流共創計劃的重要線下活動，實踐營以「漢字牽兩岸，青年繪同心」為主題，由全國首家漢字藝術主題國家三級博物館 —— 湖南省宋旦漢字藝術博物館主辦，活動創新打造「每日一字」研學體系，以「朋、源、融、合、字、根、和、生、成、緣」十字為脈絡，循序漸進帶領兩岸青年拆解漢字意蘊、讀懂文化根脈。一字一意境，一字一份情，十個漢字串聯起兩岸同根同源的文化羈絆，讓兩岸青年在研學創作中深化文化認同、增進同胞情誼，以青春之力傳承中華文脈，以文化交融築牢兩岸同心根基。

為打破地域隔閡、深化青年雙向聯結，本次活動全程採用兩岸學子混合組隊、協同創作的模式。營員們分工協作、各展所長，在思維碰撞中交融兩岸藝術創意，在攜手共創中增進相互瞭解、凝聚同胞情誼。一次次創意的交融、一件件匠心滿滿的作品、一場場真誠溫暖的交流，成為兩岸青年相知相識、同心同行的生動見證。 「長沙的文創氛圍濃厚、文化底蘊深厚，湖湘文化的包容與熱血，體現在每一件作品、每一次交流中。」參與活動的台灣青年感慨地說。

閉營儀式上，主辦方根據作品創意、團隊協作、創作質感等維度，評選出最佳創意、最佳協作、優秀創作等多個獎項，為優秀團隊和個人頒發榮譽證書，表彰兩岸青年的創新成果與交流熱忱。現場，兩岸青年互贈親手創作的書法小品、漢字文創作品，主動交換聯繫方式，暢聊未來、共話期許。 「這次長沙之行，讓我真正讀懂了漢字背後的文化力量，也真切感受到大陸深厚的文化底蘊和蓬勃的文創活力。」來自台灣的青年營員動情說道，「十天的研學交流短暫卻珍貴，我不僅沉浸式學習了漢字藝術創作，更結識了一群志同道合的大陸好友。回到台灣後，我會把這次的所見、所聞、所感分享給身邊的同學朋友，參與到漢字文化交流之中。」

本次實踐營已是連續舉辦的第三屆品牌活動。經過多年深耕培育，活動品牌影響力持續輻射兩岸，已然成為長沙與台灣青年開展文化互動、深化情誼聯結的重要優質平台。本屆「漢字牽兩岸，青年繪同心」2026長沙—台灣漢字藝術文化交流共創計劃自啟動以來，覆蓋台灣50多所高校，台灣青年積極參與創作、互動交流，其中42所高校選送漢字藝術作品，有效激發了兩岸青年傳承漢字文化的熱烈氛圍。 目前，本次實踐營的所有參展作品已正式入駐湖南省宋旦漢字藝術博物館，「字緣千里」成果分享展持續面向全體市民開放。可通過預約湖南省宋旦漢字藝術博物館，近距離沉浸式感受兩岸文化交融的藝術魅力；也可登錄「ichangsha」長沙數字化城市形象資源共享平台的「漢字牽兩岸，青年繪同心」2026長沙—台灣漢字藝術文化交流共創計劃活動專欄，線上觀展。