美的集團與和記港口簽署諒解備忘錄

香港 - 2026年7月9日 - 在「2026深圳港國際供應鏈高質量發展大會」期間，全球智能家居及科技企業美的集團股份有限公司（美的），與全球領先的港口投資、開發及營運商和記港口集團有限公司（和記港口），宣佈簽署諒解備忘錄。秉承「共用APEC發展新機遇 共創港航合作新未來」的共同願景，雙方將於未來兩年內深化全球戰略合作夥伴關係，旨在通過雙方優勢資源的強強聯手，共建極具韌性、高效且互利共贏的全球供應鏈體系。面對全球貿易格局的變化，兩家行業領軍企業通過本次合作實現了戰略資產與全球網絡的主動協同。美的不斷擴展的海外生產基地，與和記港口的全球港口資源高度契合，特別是在泰國、印尼、埃及、越南、墨西哥等關鍵市場的佈局實現了無縫對接。隨著美的加速推進「出海」戰略，其全球物流需求呈現強勁增長。此次合作不僅能為美的打通全球海運物流通道，提供穩定高效的交付保障；同時，美的持續增長的百萬級集裝箱貨量，也將顯著提升和記港口旗下碼頭的吞吐量，從而吸引更多國際航線掛靠。美的國際總裁付鑒表示：「在全球化戰略下，獲取可靠的物流服務是美的實現業務持續增長的關鍵。我們非常高興能與和記港口深化合作。通過雙方的系統數據對接與旺季優先通道等務實舉措，我們不僅能進一步提升供應鏈協同效率與營運效能，更有充足的信心穩步實現2027年150萬標準箱的全球運輸目標。」和記港口集團董事總經理葉承智表示：「美的集團作為全球領先的科技企業，是我們極為看重的戰略合作夥伴。美的龐大且快速增長的出口貨量，將為和記港口旗下碼頭注入動能。我們將以統一的高效營運標準、先進的數字化能力和定製化的服務體系，為美的全球業務拓展提供最堅實的物流支援，攜手樹立行業合作新典範。」根據備忘錄，雙方的深化合作將首先以和記港口旗下的鹽田國際集裝箱碼頭（鹽田國際）為重要支點展開，合作領域包括：展望未來，美的集團與和記港口期望將此次在鹽田國際建立的成功合作模式，逐步推廣至和記港口的龐大網絡中。雙方將持續深化全球層面的戰略綁定，共同探索更多創新的綠色與數字化物流解決方案，攜手打造一個更智能、更環保、更具韌性的全球供應鏈新標準。

美的集團國際供應鏈能力中心總經理施成貴（左1）及和記港口集團商務總監周光宇（右1），在美的國際總裁付鑒（左2）及和記港口集團董事總經理葉承智（右2）的共同見證下，簽署諒解備忘錄。

關於美的集團

美的集團是一家集「智能家居、工業技術、樓宇科技、庫卡、新能源、美的醫療、安得智聯」七大業務板塊為一體的全球化科技集團，ToC和ToB業務並重發展，每年為全球超過5億用戶，各領域的重要客戶與戰略合作夥伴提供滿意的產品和服務。目前在全球擁有超600家子公司、41研發中心和65個主要生產基地，業務覆蓋200多個國家和地區，致力於成為全球智能家居的領先者、智能製造的賦能者。

關於和記港口

和記港口集團有限公司（和記港口）是長江和記實業有限公司之港口及相關服務部門，全球領先的港口投資、發展及經營商。和記港口的全球網絡分佈於亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳大拉西亞等地，遍及二十四個國家共五十三個港口。累積了多年的豐富經驗，和記港口的業務現已擴展至全球其他物流與運輸領域，包括郵輪碼頭、配送中心、鐵路服務和船隻維修設施。



和記港口二零二五年貨櫃吞吐量達九千零一十萬標箱。