友邦香港百萬圓桌會員勇奪七項全球第一

繼續於多項關鍵指標領先全球，體現專業團隊持續貼心照顧客戶不同人生階段需要 澳門友邦保險稱冠八連霸
香港 - 2026年7月9日 -友邦香港及澳門於最新公布的百萬圓桌（MDRT）會員人數排名繼續稱冠業界。友邦香港再創高峰，勇奪七項全球第一，兼囊括全港最多市場第一^。同時，澳門友邦保險亦獲得四項澳門市場第一，當中包括自2019年起獨立登記以來，連續第八年於澳門MDRT會員人數排名第一。
MDRT獲公認為壽險理財專業人士的卓越組織 （The Premier Association of Financial Professionals®）。其會員資格是世界公認的壽險與金融服務業卓越標準。除了必須符合業績要求外，MDRT會員都具有出色的專業知識、嚴謹的道德操守，能夠提供一流的客戶服務。
友邦香港
- MDRT：蟬聯全球第一，第24年全港第一，共4,918名MDRT會員，即全港每三名MDRT會員就有一位是友邦香港財務策劃顧問
- COT（內閣會員，業績為MDRT三倍）：全球第一，並蟬聯全港第一
- TOT（頂尖會員，業績為MDRT六倍）： 蟬聯全球第一
- 合資格終身會員* 人數：蟬聯全球第一
- 連續兩年獲得MDRT會員人數：蟬聯全球第一
- 女性MDRT會員人數：全球第一
- MDRT會員人數增長：全球第一
- 會籍五年至九年的會員人數： 蟬聯全港第一
澳門友邦保險
- MDRT：自2019年開始獨立登記以來連續八年澳門第一，共563名MDRT會員
- 合資格終身會員* 百分比：澳門第一
- 連續兩年獲得MDRT會員百分比：澳門第一
- MDRT會員人數增長：澳門第一
友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「隨着香港持續鞏固其國際風險管理中心的地位，這些國際殊榮別具意義。它們不僅印證了香港人才的卓越實力，亦為整個行業帶來重大鼓舞。我們非常自豪，能夠培育出在國際舞台上展現實力的財務策劃顧問，同時為香港發展成為領先國際金融及風險管理樞紐出一分力。
友邦精英學院（AIA Premier Academy）今年慶祝15周年，一直致力透過系統化培訓及發展，培育一代又一代財務策劃顧問，提供優質、以客戶為中心的專業建議。我們亦持續投資於創新及科技，包括融合人工智能技術的工具，於招募、培訓及客戶互動各方面提供適時洞察，協助財務策劃顧問更深入了解客戶需要，提供更貼切的支援。透過團隊的不懈努力，我們得以與客戶建立長遠關係，並培育出世界級財務策劃人才，幫助更多人實踐『健康長久好生活』。」
在集團層面，友邦保險連續12年成為全球百萬圓桌會排名第一的跨國公司，再度蟬聯全球百萬圓桌會會員人數之冠。
資料來源：https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/ (截至2026年7月9日)
備註 :
^ 「全港最多市場第一」是指友邦香港在以下類別位居榜首：MDRT會員人數、COT會員人數、TOT會員人數、合資格終身會員人數、連續兩年獲得MDRT會員人數、女性MDRT會員人數、MDRT會員人數增長，以及會籍五年至九年會員人數。根據MDRT網站數據，在與市場同業比較的12項指標中，友邦香港囊括最多排名第一的類別：https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/（截至2026年7月9日）
* 合資格終身會員：當第十年的入會資格通過審核時，該會員即成為合資格終身會員。以後每年需提交申請表，包含顯示資格業績的證明信或者宣誓達到當前最低業績標準並支付相應會費，合資格終身會員的狀態才可以持續。
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過19,000名財務策劃顧問*，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過370萬客戶^提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
* 截至2025年12月31日
^ 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年12月31日)