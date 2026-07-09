友邦香港百萬圓桌會員勇奪七項全球第一

繼續於多項關鍵指標領先全球，體現專業團隊持續貼心照顧客戶不同人生階段需要 澳門友邦保險稱冠八連霸

香港 - 2026年7月9日 -友邦香港及澳門於最新公布的百萬圓桌（MDRT）會員人數排名繼續稱冠業界。友邦香港再創高峰，勇奪七項全球第一，兼囊括全港最多市場第一^。同時，澳門友邦保險亦獲得四項澳門市場第一，當中包括自2019年起獨立登記以來，連續第八年於澳門MDRT會員人數排名第一。





MDRT獲公認為壽險理財專業人士的卓越組織 （The Premier Association of Financial Professionals®）。其會員資格是世界公認的壽險與金融服務業卓越標準。除了必須符合業績要求外，MDRT會員都具有出色的專業知識、嚴謹的道德操守，能夠提供一流的客戶服務。



友邦香港





MDRT ：蟬聯全球第一，第24年全港第一，共4,918名MDRT會員，即全港每三名MDRT會員就有一位是友邦香港財務策劃顧問

：蟬聯全球第一，第24年全港第一，共4,918名MDRT會員，即全港每三名MDRT會員就有一位是友邦香港財務策劃顧問 COT （內閣會員，業績為MDRT三倍）：全球第一，並蟬聯全港第一

（內閣會員，業績為MDRT三倍）：全球第一，並蟬聯全港第一 TOT （頂尖會員，業績為MDRT六倍）： 蟬聯全球第一

（頂尖會員，業績為MDRT六倍）： 蟬聯全球第一 合資格終身會員 * 人數 ：蟬聯全球第一

：蟬聯全球第一 連續兩年獲得 MDRT 會員人數 ：蟬聯全球第一

：蟬聯全球第一 女性 MDRT 會員人數 ：全球第一

：全球第一 MDRT 會員人數增長 ：全球第一

：全球第一 會籍五年至九年的會員人數： 蟬聯全港第一

澳門友邦保險

MDRT ：自2019年開始獨立登記以來連續八年澳門第一，共563名MDRT會員

：自2019年開始獨立登記以來連續八年澳門第一，共563名MDRT會員 合資格終身會員 * 百分比 ：澳門第一

：澳門第一 連續兩年獲得 MDRT 會員百分比 ：澳門第一

：澳門第一 MDRT會員人數增長：澳門第一

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生

備註 :





* 合資格終身會員：當第十年的入會資格通過審核時，該會員即成為合資格終身會員。以後每年需提交申請表，包含顯示資格業績的證明信或者宣誓達到當前最低業績標準並支付相應會費，合資格終身會員的狀態才可以持續。



