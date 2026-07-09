「澳門銀河」全新呈獻「童」樂島 夏日購物驚喜點燃度假熱情

天浪淘園匯聚繽紛水上新體驗，締造全城最大兒童水上夢幻樂園 銀河時尚匯更以精彩購物禮遇為盛夏注入驚喜

澳門特別行政區 - 2026 年 7 月 9 日 - 作為世界級綜合度假城，「澳門銀河」於今個盛夏傾力呈獻精彩紛呈的全新體驗。坐落於屢獲殊榮的天浪淘園，全新兒童專區「『童』樂島」矚目揭幕，把家庭度假氛圍推向全新高峰。佔地近3,000平方米的戶外繽紛天地，匯聚三大主題區域，專為幼童至9歲兒童精心打造。配合原有的「童」趣灣及備受歡迎的「童」樂坊，標誌著澳門銀河家庭娛樂體驗的嶄新篇章，同時進一步鞏固其作為全澳最大兒童水上樂園的地位。





與此同時，銀河時尚匯亦為賓客帶來耳目一新的夏日購物體驗。空間幻化成夢幻室內花園，讓賓客在沉醉於舒心的室內空間之中，享受燦爛夏日陽光。賓客更可專享一系列精心設計的購物禮遇，包括沁涼花藝飲品、精緻毛絨花束及奢華品牌活動，為盛夏增添優雅與愜意。翡翠大堂更特設「魅力動感特拍」互動裝置，滿足指定消費金額的賓客皆可免費體驗。



備受歡迎的「天浪派對」亦會於8月重回天浪淘園，為賓客呈獻區內知名表演嘉賓及活力無限的演出節目，請拭目以待。賓客只需加入「澳門銀河」微信會員，即可率先掌握各項精彩禮遇，盡享度假城的非凡體驗。



玩學融合｜探索寓教於樂的水世界



全新「『童』樂島」可同時容納多達230位賓客，以創新方式融合娛樂與教育元素。當中「小淘淘水趣園」誠邀年幼賓客展開探索之旅，透過超過20項互動體驗，將水的科學原理一一呈現。靈感源自「澳門銀河」標誌性建築及「童」在銀河吉祥物孔雀小淘淘，設施旨在啓發孩子的好奇心、批判思維及解難能力。



在「小淘淘水趣園」，小小探索家透過互動體驗深入了解水的奧秘。靈感源自「澳門銀河」標誌性設計，讓好奇心在探索中自然流動，延伸至色彩繽紛的「『童』創館」，展開充滿創意與活力的戶外S.T.E.A.M.學習之旅。

年幼賓客更可化身小小工程師，在沉浸式環境中探索水流運作、機械原理及能量轉換，從玩樂中建立科學、科技、工程、藝術及數學（S.T.E.A.M.）的基礎知識，實現真正的寓學於樂。



緊鄰的「『童』創館」進一步延續探索旅程，讓小小創意家實踐構思、驗證創意。孔雀小淘淘將帶領年幼賓客參與動手實驗、自然探索及精彩表演。每日七場不同主題工作坊輪番舉行，每一次到訪均能帶來嶄新的發現與成長體驗。



衝浪造型的孔雀小淘淘展開繽紛羽翼，熱情迎接小小冒險家走進「小淘淘嬉水基地」。以「繽紛水城堡」為核心，多條刺激滑水道與趣味盎然的水上設施交織出無盡玩水樂趣，締造難忘的親子歡樂時光。

除了寓教於樂，「『童』樂島」同樣注重娛樂體驗。「小淘淘嬉水基地」為年幼賓客打造充滿活力的水上冒險樂園。核心設施「繽紛水城堡」設有四條刺激滑梯及標誌性傾倒式大水桶，連同超過20個互動水上設施，包括噴泉、水炮及水簾等，動感十足。



滑梯高度約1.5米，長度介乎8.3至11.3米，為小小冒險家帶來暢快刺激，同時讓一家大小共享歡笑與珍貴回憶。



夏日購物驚喜 珍藏夢幻毛絨花束



銀河時尚匯今夏化身夢幻花園，以藝術與設計交織出詩意空間。「絨抱繁花」巨型花藝裝置以精巧的毛絨花朵佈置，猶如童話般浪漫，而透明天幕下懸浮的繁花熱氣球更成為打卡焦點，配合自然光線與優雅建築設計，締造靜謐而富靈感的購物氛圍。



於銀河時尚匯盡情購物、放鬆享受並專享禮遇——憑指定即日消費即可換領精緻毛絨花束或精選夏日飲品，盡享專屬季節限定回饋。更有機會在購物途中偶遇拿著汽球的大使，為購物體驗增添優雅驚喜。

即日起至8月31日，賓客於銀河時尚匯購物滿指定金額，可換領精緻毛絨花束。此外，「澳門銀河」更聯同Momokawa於意大利購物區內的「花藝咖啡閣」推出限定夏日飲品，包括特調咖啡及茶飲選擇，為購物旅程增添清新享受。賓客在享受銀河時尚匯精緻購物體驗之餘，亦有機會偶遇手持巨型氣球花的花漾大使 ，屆時可盡情與他們拍照，留下動人一刻。



賓客憑最多兩張即日購物收據滿澳門幣20,000元，即可選4朵毛絨花或限定夏日飲品一杯；購物滿澳門幣30,000元，可選6朵毛絨花或兩杯限定夏日飲品；購物滿澳門幣60,000元以上，則可同時專享8朵毛絨花及兩杯限定夏日飲品。



誠邀賓客走進翡翠大堂專屬「魅力動感特拍」互動體驗，在聚光燈下展現獨特風采。先進機械臂攝影靈動捕捉電影感畫面，將創意與自我表達化為時尚影像，締造可即時分享的精彩度假回憶。

此外，符合資格的賓客更可前往翡翠大堂的「魅力動感特拍」互動裝置，由高速機械臂攝影裝置拍攝動感影像，打造專屬時尚時刻，留下值得分享的精彩回憶。於「澳門銀河」單筆消費滿澳門幣3,000元的賓客皆可免費體驗。



今個盛夏，銀河時尚匯誠邀賓客展開一場糅合藝術、匠藝與探索精神的非凡之旅。即日至8月31日，於澳門銀河 麗思卡爾頓酒店品味與Delvaux聯袂呈獻的「品臻賞藝」Delvaux下午茶，感受精緻美饌與比利時百年工藝的完美交融。享用下午茶後，更可到Delvaux精品店親自創作獨一無二的燙金藝術作品。



與此同時，即日至7月19日，於明珠大堂亦同時呈獻Vacheron Constantin「Explore All Ways Possible」展覽，透過沉浸式互動體驗探索卓越製錶技藝、文化傳承與無限創意。由7月22日至8月23日明珠大堂更特別展出沙夫豪森IWC萬國錶「Next Space Age Exhibition」主題展覽，透過傳承與創新，展現品牌對時間藝術與精湛工藝的獨到詮釋。另外，「銀河・名賞」持續攜手來自世界各地的高端鐘錶珠寶品牌，於銀河時尚匯不間斷呈獻匠心工藝、非凡美學與高奢生活方式的精彩體驗，締造一場場時計藝術與品味生活交織的非凡盛宴。



東翼廣場活力延續 運動熱潮持續升溫



東翼廣場今夏同樣精彩不斷，帶來「『可口可樂』足球狂熱區」，以科技與運動結合的互動體驗，讓賓客盡情展現球技。現場更有足球造型無人機於空中飛行，進一步提升現場氣氛。



緊接其後，東翼廣場亦將於7月22至26日迎來由銀娛攜手澳門特別行政區政府體育局、中國澳門排球總會主辦的「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2026—總決賽」主題活動「排球嘉年華」，賓客可參觀特設展覽，深度回顧排球運動震撼人心的一幕幕，亦可參與互動遊戲，一試自己實力，共同投入世界級體育盛事的熾熱氣氛。同時，7 月24日，運動員亦將出席簽名會，與球迷近距離互動交流。



這個盛夏的焦點活動「極速傳奇︰F4模擬體驗」將於7 月底登陸東翼廣場，讓賓客化身賽車手，馳騁於聞名世界的賽道。難度極高的賽道，透過高擬真數碼模擬呈現速度與操控的快感，為包括賽車愛好者在內的賓客提供一場沉浸式的競速體驗。



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