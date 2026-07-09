「澳門銀河」全新呈獻「童」樂島 夏日購物驚喜點燃度假熱情

天浪淘園匯聚繽紛水上新體驗，締造全城最大兒童水上夢幻樂園 銀河時尚匯更以精彩購物禮遇為盛夏注入驚喜
澳門特別行政區 - 2026 年 7 月 9 日 - 作為世界級綜合度假城，「澳門銀河」於今個盛夏傾力呈獻精彩紛呈的全新體驗。坐落於屢獲殊榮的天浪淘園，全新兒童專區「『童』樂島」矚目揭幕，把家庭度假氛圍推向全新高峰。佔地近3,000平方米的戶外繽紛天地，匯聚三大主題區域，專為幼童至9歲兒童精心打造。配合原有的「童」趣灣及備受歡迎的「童」樂坊，標誌著澳門銀河家庭娛樂體驗的嶄新篇章，同時進一步鞏固其作為全澳最大兒童水上樂園的地位。
與此同時，銀河時尚匯亦為賓客帶來耳目一新的夏日購物體驗。空間幻化成夢幻室內花園，讓賓客在沉醉於舒心的室內空間之中，享受燦爛夏日陽光。賓客更可專享一系列精心設計的購物禮遇，包括沁涼花藝飲品、精緻毛絨花束及奢華品牌活動，為盛夏增添優雅與愜意。翡翠大堂更特設「魅力動感特拍」互動裝置，滿足指定消費金額的賓客皆可免費體驗。
備受歡迎的「天浪派對」亦會於8月重回天浪淘園，為賓客呈獻區內知名表演嘉賓及活力無限的演出節目，請拭目以待。賓客只需加入「澳門銀河」微信會員，即可率先掌握各項精彩禮遇，盡享度假城的非凡體驗。
玩學融合｜探索寓教於樂的水世界
全新「『童』樂島」可同時容納多達230位賓客，以創新方式融合娛樂與教育元素。當中「小淘淘水趣園」誠邀年幼賓客展開探索之旅，透過超過20項互動體驗，將水的科學原理一一呈現。靈感源自「澳門銀河」標誌性建築及「童」在銀河吉祥物孔雀小淘淘，設施旨在啓發孩子的好奇心、批判思維及解難能力。
年幼賓客更可化身小小工程師，在沉浸式環境中探索水流運作、機械原理及能量轉換，從玩樂中建立科學、科技、工程、藝術及數學（S.T.E.A.M.）的基礎知識，實現真正的寓學於樂。
緊鄰的「『童』創館」進一步延續探索旅程，讓小小創意家實踐構思、驗證創意。孔雀小淘淘將帶領年幼賓客參與動手實驗、自然探索及精彩表演。每日七場不同主題工作坊輪番舉行，每一次到訪均能帶來嶄新的發現與成長體驗。
除了寓教於樂，「『童』樂島」同樣注重娛樂體驗。「小淘淘嬉水基地」為年幼賓客打造充滿活力的水上冒險樂園。核心設施「繽紛水城堡」設有四條刺激滑梯及標誌性傾倒式大水桶，連同超過20個互動水上設施，包括噴泉、水炮及水簾等，動感十足。
滑梯高度約1.5米，長度介乎8.3至11.3米，為小小冒險家帶來暢快刺激，同時讓一家大小共享歡笑與珍貴回憶。
夏日購物驚喜 珍藏夢幻毛絨花束
銀河時尚匯今夏化身夢幻花園，以藝術與設計交織出詩意空間。「絨抱繁花」巨型花藝裝置以精巧的毛絨花朵佈置，猶如童話般浪漫，而透明天幕下懸浮的繁花熱氣球更成為打卡焦點，配合自然光線與優雅建築設計，締造靜謐而富靈感的購物氛圍。
即日起至8月31日，賓客於銀河時尚匯購物滿指定金額，可換領精緻毛絨花束。此外，「澳門銀河」更聯同Momokawa於意大利購物區內的「花藝咖啡閣」推出限定夏日飲品，包括特調咖啡及茶飲選擇，為購物旅程增添清新享受。賓客在享受銀河時尚匯精緻購物體驗之餘，亦有機會偶遇手持巨型氣球花的花漾大使 ，屆時可盡情與他們拍照，留下動人一刻。
賓客憑最多兩張即日購物收據滿澳門幣20,000元，即可選4朵毛絨花或限定夏日飲品一杯；購物滿澳門幣30,000元，可選6朵毛絨花或兩杯限定夏日飲品；購物滿澳門幣60,000元以上，則可同時專享8朵毛絨花及兩杯限定夏日飲品。
此外，符合資格的賓客更可前往翡翠大堂的「魅力動感特拍」互動裝置，由高速機械臂攝影裝置拍攝動感影像，打造專屬時尚時刻，留下值得分享的精彩回憶。於「澳門銀河」單筆消費滿澳門幣3,000元的賓客皆可免費體驗。
今個盛夏，銀河時尚匯誠邀賓客展開一場糅合藝術、匠藝與探索精神的非凡之旅。即日至8月31日，於澳門銀河 麗思卡爾頓酒店品味與Delvaux聯袂呈獻的「品臻賞藝」Delvaux下午茶，感受精緻美饌與比利時百年工藝的完美交融。享用下午茶後，更可到Delvaux精品店親自創作獨一無二的燙金藝術作品。
與此同時，即日至7月19日，於明珠大堂亦同時呈獻Vacheron Constantin「Explore All Ways Possible」展覽，透過沉浸式互動體驗探索卓越製錶技藝、文化傳承與無限創意。由7月22日至8月23日明珠大堂更特別展出沙夫豪森IWC萬國錶「Next Space Age Exhibition」主題展覽，透過傳承與創新，展現品牌對時間藝術與精湛工藝的獨到詮釋。另外，「銀河・名賞」持續攜手來自世界各地的高端鐘錶珠寶品牌，於銀河時尚匯不間斷呈獻匠心工藝、非凡美學與高奢生活方式的精彩體驗，締造一場場時計藝術與品味生活交織的非凡盛宴。
東翼廣場活力延續 運動熱潮持續升溫
東翼廣場今夏同樣精彩不斷，帶來「『可口可樂』足球狂熱區」，以科技與運動結合的互動體驗，讓賓客盡情展現球技。現場更有足球造型無人機於空中飛行，進一步提升現場氣氛。
緊接其後，東翼廣場亦將於7月22至26日迎來由銀娛攜手澳門特別行政區政府體育局、中國澳門排球總會主辦的「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2026—總決賽」主題活動「排球嘉年華」，賓客可參觀特設展覽，深度回顧排球運動震撼人心的一幕幕，亦可參與互動遊戲，一試自己實力，共同投入世界級體育盛事的熾熱氣氛。同時，7 月24日，運動員亦將出席簽名會，與球迷近距離互動交流。
這個盛夏的焦點活動「極速傳奇︰F4模擬體驗」將於7 月底登陸東翼廣場，讓賓客化身賽車手，馳騁於聞名世界的賽道。難度極高的賽道，透過高擬真數碼模擬呈現速度與操控的快感，為包括賽車愛好者在內的賓客提供一場沉浸式的競速體驗。
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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