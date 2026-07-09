XTransfer 榮登2026年《The Payments Power 50》

香港 - 2026年7月9日 - 全球領先的B2B跨境貿易支付平台XTransfer榮登2026年《The Payments Power 50》榜單，成為中國跨境支付領域唯一獲此殊榮的企業。該年度榜單由權威國際機構The Power 50 發佈，旨在表彰對全球支付產業具有深遠影響力的傑出企業與先驅者。



XTransfer 獲選《The Payments Power 50 2026》

第二屆《The Payments Power 50》榜單揭曉，共表揚40家企業與10位業界先驅，肯定他們在競爭激烈的支付領域中所做出的實質貢獻。



本屆榜單發佈於支付產業的關鍵時刻，企業聚焦於提升核准率與顧客體驗，服務供應商需在反詐欺、韌性與監管之間取得平衡，銀行與金融科技業者則致力於開拓開放銀行、跨境支付、數位錢包、嵌入式金融與清算結算的全新可能。



XTransfer 憑藉其在跨境 B2B 貿易支付領域的前沿實踐獲得肯定。公司連結中小企業與國際金融機構，協助其在關鍵貿易走廊及新興市場實現安全、合規的收款與付款服務。XTransfer 目前已服務全球超過 89 萬家註冊中小企業，協助企業提升支付效率，並降低國際交易中的摩擦與障礙。



XTransfer 創始人兼首席執行官鄧國標表示：「獲選《The Payments Power 50》對我們團隊而言是一項意義重大的里程碑，更印證了我們長期堅守的使命，讓全球中小企業的跨境貿易支付更簡單、更安全、更普惠。我們將持續投入合規能力與產品創新，並深化與金融機構的合作，協助更多企業更有信心地拓展全球貿易。」



The Power 50 執行長 Jason Williams 表示：「我們很榮幸在今年的入選名單中表彰 XTransfer。《The Payments Power 50》旨在表彰推動產業向前的企業與個人，凝聚支付社群，並為塑造產業未來的人士提供全年展示與交流的平台。恭喜 XTransfer，以及所有入選《The Payments Power 50 2026》的成員。」









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