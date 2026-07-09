TCL實業與和記港口簽署諒解備忘錄

TCL實業全球物流中心副總經理陳釵（左1）及和記港口集團商務總監周光宇（右1），在TCL 實業副總裁施衛國（左2）及和記港口集團董事總經理葉承智（右2）的共同見證下，簽署諒解備忘錄。

探索減排機遇：共同研究貫穿物流供應鏈的碳減排方案，合力應對全球氣候變化帶來的挑戰。

規劃與發展綠色港口基礎設施：結合前沿的清潔能源與節能技術，攜手打造新一代綠色港口標準，降低港口營運的整體環境足跡。

加速全面數字化轉型：利用大數據、物聯網及人工智能等先進技術，優化港口與物流生態系統的協同效率，以數字化賦能綠色化。

香港 - 2026年7月9日 - 在「2026年深圳港國際供應鏈高質量發展大會」期間，全球領先的智能終端企業TCL實業，與全球領先的港口投資、開發及營運商和記港口集團有限公司（和記港口），宣佈簽署諒解備忘錄。秉承「共用APEC發展新機遇 共創港航合作新未來」的共同願景，雙方將建立更緊密的戰略合作夥伴關係，聚焦「減碳」與「數字化」，充分發揮各自在智能科技、新能源領域及港口營運網絡的優勢，攜手推動全球航運與物流行業的綠色可持續發展進程。在全球供應鏈面臨環境挑戰與效率升級雙重需求的背景下，此次跨界合作具有重要的行業示範意義。根據備忘錄內容， 雙方計劃在以下三大核心領域展開深度的交流、合作與知識共享：TCL 實業副總裁施衛國表示：「此次與和記港口的強強聯合，是我們以智能科技和新能源技術賦能全球航運物流生態的重要里程碑。 我們將充分發揮在數位化轉型與清潔能源領域的深厚積累，與和記港口共同推動整個行業邁向更高質量、更可持續的新紀元。」和記港口集團董事總經理葉承智表示：「我們非常高興能與TCL實業達成這項具有前瞻性的戰略合作。 和記港口致力於引領港口行業的綠色轉型，通過與TCL實業聯手，我們期待加速綠色基礎設施與數字技術的融合，為我們的客戶及全球供應鏈提供更可持續、更智能的解決方案。」此次備忘錄的簽署，標誌著TCL實業與和記港口在應對全球供應鏈可持續性挑戰方面邁出了堅實的一步。 未來，雙方將建立常態化的溝通機制，穩步推進各項合作意向的探討與落實，共同為打造零碳、智慧的全球物流生態圈貢獻力量。