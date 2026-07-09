TCL實業與和記港口簽署諒解備忘錄

亮相「2026深圳港國際供應鏈高質量發展大會」
聚焦綠色低碳與數字化轉型，攜手探索可持續航運物流及全球供應鏈
香港 - 2026年7月9日 - 在「2026年深圳港國際供應鏈高質量發展大會」期間，全球領先的智能終端企業TCL實業，與全球領先的港口投資、開發及營運商和記港口集團有限公司（和記港口），宣佈簽署諒解備忘錄。秉承「共用APEC發展新機遇 共創港航合作新未來」的共同願景，雙方將建立更緊密的戰略合作夥伴關係，聚焦「減碳」與「數字化」，充分發揮各自在智能科技、新能源領域及港口營運網絡的優勢，攜手推動全球航運與物流行業的綠色可持續發展進程。
在全球供應鏈面臨環境挑戰與效率升級雙重需求的背景下，此次跨界合作具有重要的行業示範意義。根據備忘錄內容， 雙方計劃在以下三大核心領域展開深度的交流、合作與知識共享：
TCL 實業副總裁施衛國表示：「此次與和記港口的強強聯合，是我們以智能科技和新能源技術賦能全球航運物流生態的重要里程碑。 我們將充分發揮在數位化轉型與清潔能源領域的深厚積累，與和記港口共同推動整個行業邁向更高質量、更可持續的新紀元。」
和記港口集團董事總經理葉承智表示：「我們非常高興能與TCL實業達成這項具有前瞻性的戰略合作。 和記港口致力於引領港口行業的綠色轉型，通過與TCL實業聯手，我們期待加速綠色基礎設施與數字技術的融合，為我們的客戶及全球供應鏈提供更可持續、更智能的解決方案。」
此次備忘錄的簽署，標誌著TCL實業與和記港口在應對全球供應鏈可持續性挑戰方面邁出了堅實的一步。 未來，雙方將建立常態化的溝通機制，穩步推進各項合作意向的探討與落實，共同為打造零碳、智慧的全球物流生態圈貢獻力量。
聚焦綠色低碳與數字化轉型，攜手探索可持續航運物流及全球供應鏈
香港 - 2026年7月9日 - 在「2026年深圳港國際供應鏈高質量發展大會」期間，全球領先的智能終端企業TCL實業，與全球領先的港口投資、開發及營運商和記港口集團有限公司（和記港口），宣佈簽署諒解備忘錄。秉承「共用APEC發展新機遇 共創港航合作新未來」的共同願景，雙方將建立更緊密的戰略合作夥伴關係，聚焦「減碳」與「數字化」，充分發揮各自在智能科技、新能源領域及港口營運網絡的優勢，攜手推動全球航運與物流行業的綠色可持續發展進程。
在全球供應鏈面臨環境挑戰與效率升級雙重需求的背景下，此次跨界合作具有重要的行業示範意義。根據備忘錄內容， 雙方計劃在以下三大核心領域展開深度的交流、合作與知識共享：
- 探索減排機遇：共同研究貫穿物流供應鏈的碳減排方案，合力應對全球氣候變化帶來的挑戰。
- 規劃與發展綠色港口基礎設施：結合前沿的清潔能源與節能技術，攜手打造新一代綠色港口標準，降低港口營運的整體環境足跡。
- 加速全面數字化轉型：利用大數據、物聯網及人工智能等先進技術，優化港口與物流生態系統的協同效率，以數字化賦能綠色化。
TCL 實業副總裁施衛國表示：「此次與和記港口的強強聯合，是我們以智能科技和新能源技術賦能全球航運物流生態的重要里程碑。 我們將充分發揮在數位化轉型與清潔能源領域的深厚積累，與和記港口共同推動整個行業邁向更高質量、更可持續的新紀元。」
和記港口集團董事總經理葉承智表示：「我們非常高興能與TCL實業達成這項具有前瞻性的戰略合作。 和記港口致力於引領港口行業的綠色轉型，通過與TCL實業聯手，我們期待加速綠色基礎設施與數字技術的融合，為我們的客戶及全球供應鏈提供更可持續、更智能的解決方案。」
此次備忘錄的簽署，標誌著TCL實業與和記港口在應對全球供應鏈可持續性挑戰方面邁出了堅實的一步。 未來，雙方將建立常態化的溝通機制，穩步推進各項合作意向的探討與落實，共同為打造零碳、智慧的全球物流生態圈貢獻力量。
關於TCL
TCL創立於1981年，以「領先科技 和合共生」為使命，致力於為用戶帶來前瞻性的科技體驗和智慧健康生活。 TCL實業聚焦智能終端業務，主要涵蓋顯示、智能家電、創新業務及家庭互聯網等全品類智能消費電子產品及服務，同時大力發展包括環保科技、產業園運營、智能製造、產業金融等在內的其他業務。
未來，TCL實業將把握全球化帶來的競爭與機遇，圍繞「顯示、連接、渠道」三大競爭核心，為全球用戶帶來「全場景、全品類、全連接」的智慧生活體驗，大力拓展以智慧顯示為核心的「智能物聯生態」全品類佈局，充分發揮全球渠道佈局及獨特的產業鏈垂直一體化優勢，深入推進全球供應鏈佈局，與全球合作夥伴共同打造共榮業務生態; 重視並加大研發創新投入，以技術帶動行業發展；聚焦突破中高端及海外市場，開拓創新業務新賽道; 持續以節能環保理念推動綠色生產和綠色運營，並積極履行各項企業社會責任，致力於成為全球領先的智能終端企業。
關於和記港口
和記港口集團有限公司（和記港口）是長江和記實業有限公司之港口及相關服務部門，全球領先的港口投資、發展及經營商。和記港口的全球網絡分佈於亞洲、中東、非洲、歐洲、美洲及澳大拉西亞等地，遍及二十四個國家共五十三個港口。累積了多年的豐富經驗，和記港口的業務現已擴展至全球其他物流與運輸領域，包括郵輪碼頭、配送中心、鐵路服務和船隻維修設施。
和記港口二零二五年貨櫃吞吐量達九千零一十萬標箱。