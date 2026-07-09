Arrow Global Insurance 收購 Fusion Specialty Group，以強化其專業保險平台

是次收購標誌着 Arrow Global Insurance 再創另一重要里程碑，使其在以審慎核保為基石的專業保險市場中，領導地位更加穩固 倫敦2026年7月9日 /美通社/ -- 泛歐洲頂尖另類投資管理公司 Arrow Global Group（「Arrow」）今日公佈，其旗下 Arrow Global Insurance（「AGI」）透過收購1 專業管理總代理（「MGA」）Fusion Specialty Group（「Fusion」），達到另一重要里程碑。 AGI 作為發展成熟的專業保險平台，匯聚 Arrow 旗下的管理總代理、獲評級的風險承擔能力與 Arrow 的投資專長，為機構投資者打開通往專業及非災難性保險市場的大門。 在長期機構資本的支持下，AGI 專注於在進入門檻高、競爭較為分散且技術複雜的市場中，締造亮麗的核保佳績。

是次收購為 AGI 的平台增添另一間擁有良好核保紀錄的優質專業管理總代理，使其整體實力更見提升。 憑藉 Halldora Re Ltd²（「Halldora Re」）（AGI 旗下獲 AM Best 評級為 A-（優秀）的再保險公司）以及更廣泛的 Arrow 平台，Arrow 旗下的管理總代理可獲取長期核保能力、機構資本及方便擴展的營運基建，讓其能在堅守核保紀律之餘，同時負責任地持續發展。 Fusion 為倫敦市場、歐洲及其他地區的專業保險公司提供服務，已建立起聲譽卓著的核保業務，客戶涵蓋英國、歐洲、北美及其他國際市場的保單持有人。 自推出以來，Fusion 已處理超過 23,000 份投保個案，為約 1,500 名保單持有人承保總承保保費約 2.9 億英鎊，過去兩年間保費規模更錄得逾倍增長。

Arrow Global Group 行政總裁兼投資總監 Zach Lewy 表示：「Arrow Global Insurance 作為發展成熟的專業保險平台，匯聚優秀的核保業務及機構資本。 Fusion 作為核保往績出眾的優質專業管理總代理，其加入使平台實力更上一層樓，並為我方機構投資者開拓更加豐富亦更脫穎而出的專業保險選擇。」 Fusion Specialty Group 行政總裁 Katie Simmonds 說道：「透過 Halldora Re 獲取更多核保能力，加上 Arrow 的長期投資策略，為我們下一階段的發展奠下強大基礎，同時讓我們能持續專注於 Fusion 賴以聞名的核保紀律及客戶服務。」 Fusion Specialty Group 創辦人兼執行主席 David Rogers 說：「將 Fusion 塑造成為全球專業管理總代理，確實是一種榮幸。 Arrow 與我們一樣，對核保紀律及長遠思維懷有共同信念，其鼎力支持包括 Halldora Re 背後的再保險能力，讓我們得以加速成長、盡展潛能。 能繼續參與令我深感欣慰，對未來的前景亦滿懷期盼。」