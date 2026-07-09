WPS 365面向亞太地區推出「企業大腦」 真正落地AI辦公

香港2026年7月9日 /美通社/ -- 金山辦公今天在香港LEAP EAST展會上正式發佈WPS 365企業協作平台，並將其定義為「企業大腦執行層」。該產品核心亮點在於：內置AI並非僅能對話閒聊，而是深度嵌入企業現有文檔與系統，實打實完成各類辦公工作。 坦白來說，市面上絕大多數企業級AI工具只是徒有其表的問答機器人。這類工具僅能答疑、郵件摘要；若要求其完成實操類工作——例如從客戶關係管理系統提取數據、與長達300行的採購文件進行比對並自動生成報告，系統便會卡頓失效。

金山辦公則提出了一套更完善的解決方案。 輕舟AI：單服務器即可部署的私有化AI 本次產品核心功能為輕舟AI，是一套輕量化私有化部署架構，僅需一台標準服務器即可運行。傳統本地部署AI方案需要多機櫃顯卡集群，且配備專職IT團隊；輕舟AI採用適配CPU的模型與一體化架構，硬件基礎設施需求降幅超95%。 當前亞太地區數據主權相關監管政策持續收緊，多數企業IT預算有限，該方案精準貼合區域企業需求，意義重大：企業既能享有本地部署AI帶來的數據安全保障，又無需承擔高昂硬件投入成本。

落地真實成效，絕非概念演示 金山辦公披露了真實案例：某科技企業將輕舟AI應用於法務審核流程，該流程覆蓋400餘項審核類型、兩萬餘條業務規則。單份文件審核時長從140分鐘縮短至40分鐘，審核效率提升至3倍。 AI內嵌於文檔，而非在其之外 WPS 365真正亮眼之處在於：其背後積澱了金山辦公38年文檔處理技術。AI功能可直接在合同、表格、演示文檔內部運行，無需單獨的對話窗口。生成內容直接留存於原文件，原有格式完整保留，版本可追溯。 該平台支持14種語言，在德國、新加坡和日本設有數據中心，原生符合《通用數據保護條例》(GDPR)與SOC2安全認證標準。