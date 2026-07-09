MuMuPlayer 6.0 推出 Android 15 支援，打造更完整的 PC 手遊體驗

隨著手機遊戲持續提升系統需求與畫面表現，越來越多玩家希望能在 PC 上以更大的螢幕、更熟悉的鍵盤滑鼠操作，以及更穩定的環境遊玩手遊。對於使用模擬器的玩家而言，Android 系統版本、遊戲安裝成功率、啟動穩定性與長時間遊玩體驗，已成為影響使用體驗的重要因素。

香港2026年7月9日 /美通社/ -- MuMuPlayer 今日宣布推出 MuMuPlayer 6.0，這是其 PC Android 模擬器的最新版本。本次更新導入 Android 15 支援，並針對遊戲相容性、系統穩定性，以及全球手遊玩家常見的遊玩需求進行優化。

MuMuPlayer 6.0 的核心更新，是支援 Android 15。MuMuPlayer 目前是唯一支援 Android 15 的 PC Android 模擬器，讓玩家能在 PC 上使用更高版本的 Android 系統環境，因應新一代手機遊戲對系統與相容性的需求。

對玩家來說，Android 15 的意義不只是系統版本升級，更代表更多遊戲有機會在 PC 上順利安裝、啟動與運行。這項更新特別適用於全球服遊戲、日韓服遊戲、動漫風 RPG、MMORPG，以及對系統版本或圖形相容性要求較高的手遊類型。

除了 Android 15 支援之外，MuMuPlayer 6.0 也針對遊戲穩定性與圖形表現進行優化。本次更新強化 OpenGL 支援，讓更多主流 PC 裝置，包括較舊顯示卡或驅動版本較舊的電腦，也能有更穩定的遊玩體驗。同時，MuMuPlayer 6.0 也提升部分高效能手遊的圖形相容性，協助減少卡頓、黑畫面、閃退與啟動異常等常見問題。