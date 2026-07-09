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出版：2026-Jul-09 21:20
更新：2026-Jul-09 21:20
PR Newswire

MuMuPlayer 6.0 推出 Android 15 支援，打造更完整的 PC 手遊體驗

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新版本強化遊戲相容性、穩定性與全球手遊支援，協助玩家在 PC 上更順暢地遊玩手機遊戲

香港2026年7月9日 /美通社/ -- MuMuPlayer 今日宣布推出 MuMuPlayer 6.0，這是其 PC Android 模擬器的最新版本。本次更新導入 Android 15 支援，並針對遊戲相容性、系統穩定性，以及全球手遊玩家常見的遊玩需求進行優化。

隨著手機遊戲持續提升系統需求與畫面表現，越來越多玩家希望能在 PC 上以更大的螢幕、更熟悉的鍵盤滑鼠操作，以及更穩定的環境遊玩手遊。對於使用模擬器的玩家而言，Android 系統版本、遊戲安裝成功率、啟動穩定性與長時間遊玩體驗，已成為影響使用體驗的重要因素。

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MuMuPlayer 6.0 的核心更新，是支援 Android 15。MuMuPlayer 目前是唯一支援 Android 15 的 PC Android 模擬器，讓玩家能在 PC 上使用更高版本的 Android 系統環境，因應新一代手機遊戲對系統與相容性的需求。

對玩家來說，Android 15 的意義不只是系統版本升級，更代表更多遊戲有機會在 PC 上順利安裝、啟動與運行。這項更新特別適用於全球服遊戲、日韓服遊戲、動漫風 RPG、MMORPG，以及對系統版本或圖形相容性要求較高的手遊類型。

除了 Android 15 支援之外，MuMuPlayer 6.0 也針對遊戲穩定性與圖形表現進行優化。本次更新強化 OpenGL 支援，讓更多主流 PC 裝置，包括較舊顯示卡或驅動版本較舊的電腦，也能有更穩定的遊玩體驗。同時，MuMuPlayer 6.0 也提升部分高效能手遊的圖形相容性，協助減少卡頓、黑畫面、閃退與啟動異常等常見問題。

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MuMuPlayer 發言人表示：「MuMuPlayer 6.0 的重點並不只是升級到更新的 Android 系統，而是回到玩家最實際的需求。玩家希望遊戲能順利安裝、穩定啟動，並在遊玩過程中保持流暢。Android 15 支援讓我們能以更高版本的系統環境，持續提升新遊戲在 PC 上的相容性與穩定性。」

MuMuPlayer 6.0 也提供更彈性的 Android 系統管理方式，支援玩家分別建立與管理 Android 12 及 Android 15 實例。玩家可依照不同遊戲需求選擇合適的系統環境，無論是遊玩現有遊戲，或是體驗需要較高系統版本的新作，都能有更靈活的選擇。

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為了支援全球手遊玩家的實際遊玩情境，MuMuPlayer 也持續擴展 MuMuStore、遊戲翻譯與遊戲加速等功能。MuMuStore 協助玩家更便利地取得不同地區的手遊安裝資源；遊戲翻譯功能則有助於玩家理解外語遊戲內容；遊戲加速功能則針對部分跨區遊玩情境，提供更順暢的連線與存取體驗。

透過 Android 15 支援、穩定性優化與全球手遊相關功能，MuMuPlayer 6.0 希望為玩家提供一個更實用、更具相容性的 PC 手遊環境。無論是想體驗最新手機遊戲、遊玩日韓服與全球服作品，或是在大螢幕上享受更穩定的手遊體驗，MuMuPlayer 6.0 都提供了新的選擇。

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關於 MuMuPlayer

MuMuPlayer 是一款 PC Android 模擬器，讓使用者能在電腦上遊玩手機遊戲與使用 Android 應用程式。MuMuPlayer 支援鍵盤滑鼠操作、多開功能與彈性的 Android 系統環境，協助玩家在更大的螢幕上享受手遊體驗。

更多資訊請參考：https://www.mumuplayer.com/tw/

MuMuPlayer 6.0 features an Android 15 engine for a smoother Android emulator experience on PC, with Screen Lock, Desktop Window Mode, and Layout Saving to improve mobile gaming, multitasking, and emulator usability.

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/mumuplayer-6-0--android-15--pc--302821477.html

SOURCE MuMuPlayer

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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