晶泰科技與甘李藥業戰略合作再升級，「AI智肽遞送實驗室」獲批「北京市重點實驗室」

北京2026年7月9日 /美通社/ -- 近日，AI製藥領軍企業晶泰科技（2228.HK）與代謝疾病領域龍頭甘李藥業（603087.SH）聯合共建的「AI智肽遞送實驗室」（人工智能多肽藥物設計與遞送系統研發北京市重點實驗室），獲得「北京市重點實驗室」認定並正式揭牌。這是繼去年11月雙方建立戰略夥伴關係以來的又一重要合作進展，標誌著雙方在AI賦能多肽藥物研發的領域合作步入全面深化階段，也印證了晶泰科技AI多肽開發平台PepiX™在產業端的持續轉化與規模化應用潛力。

當前，受益於GLP-1類藥物的爆發式增長，多肽藥物正迎來黃金發展期，研發方向加速向多靶點、口服化、長效化等新形態演進。然而，多肽分子在體內易降解、靶向遞送效率低，以及高端遞送載體及核心制備工藝長期被海外壟斷等挑戰制約了國內多肽新藥轉化。面對上述難題，晶泰科技與甘李藥業基於已有的堅實合作基礎，聯合共建 「AI 智肽遞送實驗室」，重點圍繞代謝性慢病領域開展研究，致力於構建 「分子設計-遞送開發-臨床轉化」 的全鏈條技術平台，加速推動本土多肽新藥的研發和臨床轉化進程。

該聯合實驗室主要圍繞三大方向開展技術攻關：一是打造AI驅動的「虛擬篩選+濕實驗驗證」一體化平台，推進代謝性慢病治療多肽分子的設計與成藥性優化；二是開發新型口服遞送系統，提升多肽藥物的胃腸道穩定性、跨膜轉運效率及生物利用度；三是探索超長效遞送與緩釋制劑技術，推動給藥向更長週期延展。 晶泰科技自主研發的AI多肽藥物開發平台PepiX™，融合精準AI設計、高通量濕實驗篩選與自動化合成三大能力，構建「干實驗設計+濕實驗驗證」的高效研發閉環，將傳統多肽研發週期從數年壓縮至數月。甘李藥業作為國內代謝疾病領域的龍頭企業，擁有深厚的產業積澱與臨床轉化實力，已構建起「多肽分子設計-遞送系統開發-代謝慢病轉化」的完整能力閉環，使實驗室能夠高效完成從靶點發現到產業化的全流程驗證。雙方強強聯合，有望打通「研發-臨床-產業化」完整鏈路，加速更安全、更高效的新一代多肽藥物的臨床轉化進程，並在真實的藥物研發場景中進一步拓寬雙方的技術護城河。

目前，晶泰科技PepiX™平台已實現多賽道技術落地，正在重點佈局多款腦部遞送、眼部遞送及口服肽等高潛力多肽藥物的開發並取得多項標桿性成果。其中，PepiX™研發的食品級口服功能肽Tensotide已正式獲得美國Self-affirmed GRAS（一般認為安全）認證，可合法用於美國食品及膳食補充劑市場。依托此次獲批的「AI智肽遞送實驗室」，晶泰科技與甘李藥業將在前期成功合作的基礎上，進一步深化戰略協同，共同構建「政產學研用」深度融合的協同創新生態，加速原創多肽新藥從研發設計到產業化落地的全鏈條轉化進程，推動國產多肽創新藥物在代謝類慢病領域實現關鍵突破，為全球患者帶來更優的治療選擇。

甘李藥業董事長兼CEO陳偉表示：「實驗室由甘李藥業、晶泰科技、中科院過程工程研究所三方共同參與、優勢互補，形成了AI解題、基礎研究與產業拓展深度融合的創新模式，這正是中國生物藥從Fast Follow走向First-in-class所必需的生態融合。」 晶泰科技聯合創始人、首席創新官賴力鵬表示：「此次『AI智肽遞送實驗室』獲認定為北京市重點實驗室，標誌著晶泰科技與甘李藥業的戰略合作邁入新階段。我們期待以此實驗室為平台，充分發揮晶泰科技在AI多肽分子設計、自動化合成及高通量濕實驗篩選方面的全鏈條早期研發技術優勢，結合甘李藥業在代謝類多肽領域數十年的產業積累與卓越的臨床轉化能力，聯合攻堅長效修飾智能遞送的產業難題，推動更多具有差異化優勢的多肽新藥進入臨床。」

關於甘李藥業 甘李藥業股份有限公司（簡稱：甘李藥業，股票代碼：603087.SH）作為中國第一家掌握產業化生產重組胰島素類似物技術的高科技生物製藥企業，具備完整胰島素研發管線。 甘李藥業在中國胰島素第二次集中帶量採購中，胰島素類似物中選協議量居中選企業首位，國內市場基礎持續夯實。與此同時，公司國際化進程穩步推進，甘精胰島素注射液、賴脯胰島素注射液及門冬胰島素注射液均已獲得歐盟委員會（EC）上市批准，正穩步向全球代謝疾病領域核心參與者邁進。

立足中國，放眼全球，甘李藥業始終致力於為全球患者提供更高質量的藥品與服務。 關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。