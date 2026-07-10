Great Place To Work™ 大中華區慶祝 2026年香港 Best Workplaces™

激勵 —— 高信任領導力的核心要素，它培育文化、建立信任，並賦能共同目標。 香港2026年7月10日 /美通社/ -- 7月9日，Great Place To Work™ 在銅鑼灣皇冠假日酒店隆重舉辦2026年香港 Best Workplaces™ 頒獎典禮，以表彰在信任構建、領導力效能和員工福祉方面展現出卓越文化與實踐的組織。該認可基於嚴格的員工回饋，以及對促進公平、信譽、尊重和信任的組織實踐的深入評估。 今年的主題是「予人啟迪，亦受啟迪」（Inspire and Be Inspired），它強調了激勵、賦能和共同目標在各行各業中的重要作用。其核心在於，激勵是一種高信任領導行為——鼓勵領導者激發想法、提升聲音，並為人們創造發揮最佳表現的條件。靈感推動創新、加強協作，並賦能個人帶著信心和目標成長。通過營造一個鼓勵創意、慶賀成就、尊重每一種聲音的環境，我們培育了一個激勵循環，不僅提升團隊員工，也推動整個組織不斷進步。

重視激勵的組織會培養開放的溝通氛圍，鼓勵大膽的想法，並賦能個人掌控自身成長——從而營造更深的歸屬感、團隊凝聚力和自豪感。通過認可貢獻、建立有意義的聯繫，並讓員工清楚了解他們的工作如何推動共同成功，企業能構建起一種動力自然蓬勃發展的文化。當激勵成為日常領導力的一部分時，工作場所會轉變為充滿歸屬感的社區，人們在其中感到被重視、被激勵，並因集體的無限可能所振奮，將最好的自己投入到組織的未來之中。 在皇冠假日酒店舉行的活動匯聚了各行各業的企業領導者、員工及社區代表，共同慶祝那些始終致力於營造讓員工感到被重視、被尊重和被賦權環境的企業。該獎項旨在表彰在信任構建、領導力效能和員工福祉方面展現卓越的組織。

活動亮點： Great Place To Work™ 大中華區首席執行官 Jose Bezanilla 先生在演講中表示：「激勵是蓬勃發展職場的核心，它也是任何工作場所中最強大的力量之一。當人們受到激勵時，他們會為工作帶來新想法、信心和目標——而這種能量反過來也會激勵他人。作為領導者，我們的角色是培育一個讓每個人都感到被重視、被支持和被鼓勵成長的環境。當激勵成為日常文化的一部分時，人們就會全情投入組織，並幫助共同塑造一個我們都引以為傲的未來。」 頒獎典禮： 今年，共有20家公司榮登榜單，平均得分高達90.11%。躋身這些傑出組織之列，彰顯了我們致力於培養尊重、賦能和協作文化的決心，並鞏固了我們作為領先職場的地位——在這裡，所有員工都得到支持、受到認可，並擁有充分的機會茁壯成長和取得成功。

2026年香港 Best Workplaces™ AbbVie Limited

AIA Hong Kong & Macau 友邦香港及澳門

Allianz in Hong Kong

Belden Asia (Hong Kong) Limited 百通亞洲(香港)有限公司

Cisco 思科

Citadel | Citadel Securities 城堡投資 | 城堡證券

Concept 4 Limited

DHL

Expanscience

Hyatt Hotels & Resorts凱悅酒店集團

Kuehne+Nagel 德迅集團

Lumen Technologies Hong Kong Limited

Marriott International萬豪國際集團

Mastercard 萬事達卡

Meijer Global Sourcing Hong Kong

Robert Half 羅致恆富

Swire Coca-Cola HK Limited 香港太古可口可樂

Trip.com Group 攜程集團

Verint

Westcon Solution (HK) 核心發現 在 For All™ 方法論下，企業會被評估其為所有員工（無論其身份或職位）創建包容性職場體驗的能力。 2026年香港 Best Workplaces™ 的數據顯示，超過92.1%的員工對其工作場所持積極看法，認為這是一個理想的工作場所。與大中華區其他職場相比，香港榜單獲獎企業在以下方面展現了顯著更強的體驗：

認為擁有特殊和獨特福利的可能性高出 32.4%

認為能夠獲得專業發展培訓或成長機會的可能性高出 24.0%

在工作場所慶祝特殊事件的可能性高出22.4% 在針對員工的 Trust Index© 調研中，我們從獲獎企業收集了7,879份有效回覆，香港的平均得分達到 90.1%。我們讚賞各位為員工打造卓越職場文化所做的持續努力。 衷心祝賀今年所有獲獎企業！ 關於 Great Place To Work™ Great Place To Work™ 是全球職場文化高信任、高績效組織方面的權威機構，透過專有的評估工具、基準和認證計劃，為全球 180 多個國家和地區的企業提供高管諮詢和文化諮詢服務。在大中華區，我們與多家媒體合作發布榜單，包括「大中華區 Best Workplaces™」榜單、「大中華區 Best Workplaces for Women™」榜單、「香港 Best Workplaces™」榜單以及「台灣 Best Workplaces™」榜單。在美國，我們與《財富》雜誌合作發布 100 Best Companies to Work For® 榜單。