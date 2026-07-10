強化包09《來了！我們的超人力霸王》& 基礎牌組第4彈《超人力霸王 ＆ 超人力霸王高斯》將於10月23日（五）正式發售！昭和《超人力霸王》系列首次參戰！

新加坡 - 2026年7月10日 - 株式會社圓谷製作（總公司：東京都澀谷區；代表取締役社長：永竹 正幸）宣布，將於2026年10月23日（星期五）正式推出《超人力霸王卡牌遊戲》強化包第9彈（BP09）「來了！我們的超人力霸王」以及基礎牌組第4彈（SD04）「超人力霸王＆超人力霸王高斯」。





強化包09「來了！我們的超人力霸王」／ 基礎牌組04「超人力霸王＆超人力霸王高斯」



強化包09「來了！我們的超人力霸王」與 基礎牌組04「超人力霸王＆超人力霸王高斯」迎來《超人力霸王卡牌遊戲》2 週年紀念



作為《超人力霸王卡牌遊戲》2 週年紀念商品，強化包09「來了！我們的超人力霸王」與基礎牌組04「超人力霸王＆超人力霸王高斯」，除了收錄玩家期待已久的超人力霸王高斯外，更迎來昭和《超人力霸王》系列的經典英雄——初代超人力霸王首次登場。



此外，本商品將實裝全新遊戲機制「色彩系統」以及全新卡牌類別「加速牌」。透過這些新要素，將進一步拓展對戰策略與牌組構築的多樣性，帶來比以往更加白熱化的戰鬥體驗。

