強化包09《來了！我們的超人力霸王》& 基礎牌組第4彈《超人力霸王 ＆ 超人力霸王高斯》將於10月23日（五）正式發售！昭和《超人力霸王》系列首次參戰！

新加坡 - 2026年7月10日 - 株式會社圓谷製作（總公司：東京都澀谷區；代表取締役社長：永竹 正幸）宣布，將於2026年10月23日（星期五）正式推出《超人力霸王卡牌遊戲》強化包第9彈（BP09）「來了！我們的超人力霸王」以及基礎牌組第4彈（SD04）「超人力霸王＆超人力霸王高斯」。
強化包09「來了！我們的超人力霸王」／ 基礎牌組04「超人力霸王＆超人力霸王高斯」
強化包09「來了！我們的超人力霸王」與 基礎牌組04「超人力霸王＆超人力霸王高斯」迎來《超人力霸王卡牌遊戲》2 週年紀念
作為《超人力霸王卡牌遊戲》2 週年紀念商品，強化包09「來了！我們的超人力霸王」與基礎牌組04「超人力霸王＆超人力霸王高斯」，除了收錄玩家期待已久的超人力霸王高斯外，更迎來昭和《超人力霸王》系列的經典英雄——初代超人力霸王首次登場。
此外，本商品將實裝全新遊戲機制「色彩系統」以及全新卡牌類別「加速牌」。透過這些新要素，將進一步拓展對戰策略與牌組構築的多樣性，帶來比以往更加白熱化的戰鬥體驗。
- 宣傳影片
- 圖片：強化包09 & 基礎牌組04 盒包裝
特色1：超人力霸王與超人力霸王高斯正式參戰！
超人力霸王與超人力霸王高斯終於正式加入《超人力霸王卡牌遊戲》。
透過卡牌重現兩位英雄各自獨特的能力、戰鬥風格與角色魅力，打造屬於你的專屬牌組，體驗原作中的精彩戰鬥。
- 強化包08同步收錄初代超人力霸王編號卡
- 圖片：超人力霸王與超人力霸王高斯
特色2：全新卡牌類型「加速牌」登場！
除了角色卡與場景卡之外，全新卡牌類型——「加速牌」正式加入遊戲。「加速牌」以《超人力霸王》系列中登場的防衛隊以及各種令人印象深刻的裝備與道具為設計靈感。
有關加速牌的詳細玩法、卡牌效果等資訊，將於日後陸續公開。
- 圖片：加速牌
特色3：全新遊戲機制「色彩系統」
強化包09將導入全新的色彩系統。
在此系統下，每張角色卡都將擁有以下五種顏色之一：紅, 藍, 紫, 黃, 綠
在色彩系統導入前推出的所有卡牌，以及沒有色彩屬性的卡牌，都將視為無色，仍可繼續正常使用於牌組中。
搭配全新的強化卡，色彩系統將進一步提升牌組構築的深度、策略性，以及逆轉戰局的可能性。
更多有關色彩系統的詳細資訊將於日後公開。
- 圖片：色彩系統
同步推出兩款全新官方卡套與一款全新官方對戰桌墊，讓玩家能更完善地保護並展示自己的收藏。
1. 超人力霸王卡牌遊戲 官方卡套（Beta Capsule）
以超人力霸王的變身道具貝塔膠囊與其經典 Ultra Sign 為設計主題。
2. 超人力霸王卡牌遊戲 官方卡套（Cosmo Pluck）
以超人力霸王高斯的變身道具高斯勇氣之棒與其 Ultra Sign 為設計主題。
3. 超人力霸王卡牌遊戲 官方對戰桌墊（超人力霸王）
採用強化包09《來了！我們的超人力霸王》與基礎牌組04《超人力霸王 ＆ 超人力霸王高斯》收錄卡牌的插畫設計。
此外，桌墊也新增了加速牌區，對應最新遊戲規則，讓玩家能更順暢地享受對戰體驗。
- 圖片：周邊商品 (桌墊， 卡套)
- 發售日：2026年10月23日 (星期五)
- 每包內含 6 張卡片
- 每盒內含 24 包
基礎牌組04《超人力霸王 ＆ 超人力霸王高斯》
- 發售日：2026年10月23日 (星期五)
- 已構築卡牌 50張（全20種）
- 強化包09《來了！我們的超人力霸王》1包
- 遊戲桌墊 1張
- 發售日：2026年10月23日 (星期五)
- 發售日：2026年10月23日 (星期五)
超人力霸王卡牌遊戲 是將超人力霸王系列的世界觀與從小朋友到大人都能享受的遊戲性和收藏性結合在一起的集換式卡牌遊戲。商品資訊
產品名稱：超人力霸王卡牌遊戲
銷售通路：各地大型通路、玩具店、卡牌專賣店等
官方網站:
https://ultraman-cardgame.com/
官方SNS:
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