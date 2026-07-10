佳能香港第十五屆全港墨兜回收校獎賽頒獎禮順利舉行 攜手學界推廣可持續發展

香港 - 2026年7月10日 - 佳能香港有限公司（下稱「佳能香港」）於7月4日在佳能數碼影像坊舉辦第十五屆「全港墨兜回收校獎賽頒獎典禮」，除了向得獎學校頒發獎項，嘉許他們積極支持墨盒回收的卓越表現，頒獎禮後更隨即舉辦STEAM親子工作坊 -「動手造相機」，讓同學透過親手組裝相機模型，設計屬於自己獨一無二的相機，並從中探索攝影與光學世界的奧妙。
秉持「共生」的企業理念，佳能香港多年來不遺餘力推動環保工作及可持續發展，將綠色元素注入不同企業活動。自2009年推出「墨盒回收計劃」，邀請本地人氣卡通麥兜 (McDull) 擔任項目大使，並於2011年將計劃推廣至學界，號召全港中小學參與「墨兜回收校獎賽」，務求從小培養下一代的環保意識。計劃舉辦至今踏入第15屆里程碑，逾300間機構、屋苑、商場、超級市場及學校協助於全港各區設置回收箱，鼓勵大眾回收已用完的噴墨打印機墨盒 (不限品牌)。為深化學生對環保議題的認識和參與，佳能香港積極走進校園，舉辦逾230場「環保專題講座」，向超過7萬名中小學生傳遞回收與可持續發展的重要訊息。截至2026年6月，計劃累計收集到超過 29萬5千個墨兜，回收的墨盒經拆解後，其中金屬和塑膠部分將被循環再造成其他物品的原材料。
佳能香港企業傳訊及行政部總監繆凱甄女士於頒獎典禮致辭時，讚揚勝出學校持續推動環保回收的貢獻。典禮頒發了「回收最多墨兜」獎項，共有8間學校獲獎。繆女士指出，日趨嚴峻的全球暖化及氣候變化已為地球響起警號，提醒我們必須共同保護環境。她強調環保不能單靠個人力量，而要大家一起努力，並呼籲學校繼續積極推動環保教育，攜手共建更美好的可持續未來。
頒獎禮完結後，佳能香港安排了STEAM親子工作坊 -「動手造相機」，讓學生及家長可以親手組裝並設計手作相機模型，從而認識基本光學原理。透過互動示範和拆解相機結構，他們更了解到成像背後的科學，同時感受創意、拍攝與科學結合的樂趣。工作坊為是次頒獎典禮增添了難忘的學習體驗，並劃上完滿句號。
關於佳能香港有限公司
佳能總公司（TSE:7751）於1937年於日本創立，其前身東京精機光學研究所，於1934年生產日本首部35mm焦平面快門相機Kwanon。佳能總公司成立後，將業務推廣至打印機及影印機， 並先後於1970年推出日本首台影印機NP-1100，及 1985年推出全球第一部噴墨打印機BJ-80。 佳能在生產和研發光學影像產品方面累積了數十年豐富經驗，不斷帶領業界開發突破性產品， 成為業內擁有最多光學影像專利的科技公司，同時持續推動攝影文化，並作出卓越的貢獻。時至今日，佳能業務遍佈全球，在影像產品、辦公產品以及工業產品等領域均佔有重要位置。截至2025年12月31日，佳能總公司的全球營業總額高達300億美元。
佳能香港有限公司（下稱「佳能香港」）於1971年成立，是佳能總公司在亞洲最早成立的海外辦事處。佳能香港為香港及澳門的客戶提供全方位影像方案，包括影像產品及方案的銷售、 市場推廣及售後服務等，並於2018年成立全資子公司佳能商務科技(廣東)有限公司，為粵港澳大灣區企業提供全面智能化商業方案和專業服務。除銷售業務外，佳能香港致力實踐佳能的企業理念「共生」（Kyosei），積極推動及參與多項公益慈善及環保活動。此外，佳能香港實行國際公認的管理體系，獲得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 及ISO 27001（佳能數碼製作中心） 認證。
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