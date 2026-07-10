佳能香港第十五屆全港墨兜回收校獎賽頒獎禮順利舉行 攜手學界推廣可持續發展

香港 - 2026年7月10日 - 佳能香港有限公司（下稱「佳能香港」）於7月4日在佳能數碼影像坊舉辦第十五屆「全港墨兜回收校獎賽頒獎典禮」，除了向得獎學校頒發獎項，嘉許他們積極支持墨盒回收的卓越表現，頒獎禮後更隨即舉辦STEAM親子工作坊 -「動手造相機」，讓同學透過親手組裝相機模型，設計屬於自己獨一無二的相機，並從中探索攝影與光學世界的奧妙。





秉持「共生」的企業理念，佳能香港多年來不遺餘力推動環保工作及可持續發展，將綠色元素注入不同企業活動。自2009年推出「墨盒回收計劃」，邀請本地人氣卡通麥兜 (McDull) 擔任項目大使，並於2011年將計劃推廣至學界，號召全港中小學參與「墨兜回收校獎賽」，務求從小培養下一代的環保意識。計劃舉辦至今踏入第15屆里程碑，逾300間機構、屋苑、商場、超級市場及學校協助於全港各區設置回收箱，鼓勵大眾回收已用完的噴墨打印機墨盒 (不限品牌)。為深化學生對環保議題的認識和參與，佳能香港積極走進校園，舉辦逾230場「環保專題講座」，向超過7萬名中小學生傳遞回收與可持續發展的重要訊息。截至2026年6月，計劃累計收集到超過 29萬5千個墨兜，回收的墨盒經拆解後，其中金屬和塑膠部分將被循環再造成其他物品的原材料。



佳能香港企業傳訊及行政部總監繆凱甄女士於頒獎典禮致辭時，讚揚勝出學校持續推動環保回收的貢獻。典禮頒發了「回收最多墨兜」獎項，共有8間學校獲獎。繆女士指出，日趨嚴峻的全球暖化及氣候變化已為地球響起警號，提醒我們必須共同保護環境。她強調環保不能單靠個人力量，而要大家一起努力，並呼籲學校繼續積極推動環保教育，攜手共建更美好的可持續未來。



頒獎禮完結後，佳能香港安排了STEAM親子工作坊 -「動手造相機」，讓學生及家長可以親手組裝並設計手作相機模型，從而認識基本光學原理。透過互動示範和拆解相機結構，他們更了解到成像背後的科學，同時感受創意、拍攝與科學結合的樂趣。工作坊為是次頒獎典禮增添了難忘的學習體驗，並劃上完滿句號。

