亞洲建築環境學院 (AIBE) 九月招生：憑藉專業學會認可，開創可持續建築環境專業之路

香港2026年7月9日 /美通社/ -- 特別為在人工智能時代提升學歷與專業技能的香港專才而設，亞洲建築環境學院 (AIBE) 提供了一系列經專業學會認可的課程，旨在培養綠色低碳建築與智慧城市發展的未來領袖。AIBE學院與多個專業學會及業界專業人士緊密合作，提供多元化及與時並進的持續專業進修 (CPD) 課程、兼讀制銜接學士學位課程、學士學位課程及碩士學位課程，教授學生可持續發展與綠色城市建設領域的先進知識，開拓更廣闊的升學及就業路徑。 培養香港可持續未來的綠色領袖，掌握AI與智慧建築科技

在可持續發展城市需求日益迫切的背景下，AIBE 的課程深入探討人工智能 (AI) 在屋宇裝備工程及物業管理中的創新應用。課程內容涵蓋智能建築、物聯網 (IoT) 和數碼孿生建築 (Digital Twin) 等前沿技術，並透過實際案例分析，教授如何應用數據分析及創新科技推動環保永續、能源效益優化，從根本上改變屋宇裝備工程與物業及設施管理的發展格局。AIBE 的課程亦全面融入環境、社會和管治 (ESG) 理念，致力於教育下一代掌握能源、工程與環境知識，為香港及全球的未來城市發展貢獻力量。

多個專業學會認可，課程國際認受性高 屋宇裝備工程及房屋學作為一門高度國際化的跨學科專業，其學習與應用範疇超越香港地域限制。AIBE 課程的獨特之處在於其國際學術嚴謹性、實用的專業發展導向及靈活的學習模式，使其在眾多同類課程中脫穎而出。學院與英國利茲貝克特大學 (Leeds Beckett University) 緊密聯繫，確保課程質素符合英國品質保證機構 (QAA) 的嚴格學術標準。因此，AIBE 的課程內容具備全球視野，為學生提供獨特的競爭優勢，使其在全球綠色經濟浪潮中做好準備。

物業管理業監管局 (PMSA) 指明學位課程，助您晉身專業物管人 隨著香港對物業及設施管理需求的持續增長與專業化趨勢，AIBE 的房屋學(榮譽)學士課程成為有志投身物管行業人士的理想選擇。 本課程是PMSA指定認可學位，適用於物業管理人(第1級)牌照。課程已獲得三大專業學會認證，包括英國特許房屋經理學會亞太分會 (CIHAPB)、香港設施管理學會 (HKIFM) 和香港地產行政師學會 (HIREA) 的認可。課程獲英國頒發國際認可資歷，為畢業生在職場晉升為管理層奠定堅實基礎。課程內容涵蓋樓宇營運及保養、房屋設施管理、應用法律、消防法規與安全規劃、財務及資產管理等，全面應對智慧物業管理、環保物管及智慧社區生活空間等新興概念。

屋宇裝備工程人才需求殷切，持續進修提升競爭力 除了物業管理專才，屋宇裝備工程管理人員亦是房地產業的熱門職位。屋宇裝備工程涵蓋「風火水電」四大範疇，並包括智慧建築技術、建築物理、低碳系統設計等必修科目。AIBE歡迎來自機電工程、機械工程或相關行業的學生進修，其屋宇裝備工程學士及碩士課程均獲英國認可。學院另外提供42小時屋宇裝備工程「機及電(M&E)」的持續進修課程，旨在鞏固學員在電氣、機械及暖通空調 (HVAC) 方面的基礎知識。完成學士學位課程後，畢業生可報讀本科碩士課程，深化組織力與管理能力，以應對複雜的工程與技術挑戰。AIBE鼓勵在職人士透過兼讀制碩士課程持續進修，以加強職場競爭力突圍而出。