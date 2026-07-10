倫敦科技周釋放AI產業新信號，神州光大的價值開始顯現

AI邁向產業化時代，神州光大亮相國際舞台 香港2026年7月10日 /美通社/ -- 過去幾年，全球AI產業競爭更多圍繞模型能力展開；進入2026年，行業正加速邁向產業化階段。市場關注的，不再只是模型是否領先，而是企業能否打通算力、模型、場景與服務，推動AI真正落地產業，持續創造價值。 這一趨勢，同樣體現在今年倫敦科技周（London Tech Week）及世界未來科技發展峰會（World Future Technology Development Summit）上。大會匯聚全球科技、產業及投資機構代表，圍繞人工智能、數字基礎設施等議題展開交流，「AI基礎設施」、「產業生態」、「全球化合作」等成為討論重點。

值得關注的是，中國企業在此次峰會上已不再只是展示單項技術，而是以產業能力和全球合作能力參與國際對話。峰會期間，神州光大董事長高峰作為中國AI科技企業代表受邀出席系列活動，並獲頒「全球科技創新最具投資價值獎」。 與此同時，YSS全球合夥人、神州光大CFO、資本合夥人劉冰發表《從技術出海到生態共建：中國AI產業資本的新使命》主題演講，提出中國AI企業全球化正從「產品出海」邁向「生態共建」。這一觀點反映了全球AI產業的發展方向——國際市場關注的已不僅是技術領先，更是企業能否推動AI真正走向產業應用，也與神州光大的發展方向相契合。

神州光大也持續通過國際交流深化全球產業合作。在倫敦科技周期間，公司AI醫療負責人高英翔還受邀參加「物理AI生態系統」國際圓桌交流，與全球產業界、科研機構及投資機構代表圍繞物理AI發展趨勢和產業生態建設展開交流，並分享了神州光大在AI基礎設施、行業Agent、AI+醫療健康及真實場景落地等領域的實踐經驗。 作為長期深耕智能基礎設施服務領域的企業，神州光大圍繞算力基礎設施、AI平台能力、行業解決方案及交付服務網絡，構建覆蓋AI產業落地全生命周期的能力體系，並持續推進「算力一體化」和「AI+」雙輪驅動戰略。此次亮相倫敦科技周，不僅為公司搭建了國際交流渠道，提供了展示技術實力與品牌形象的窗口，也開啟了公司探索全球產業合作、佈局未來海外發展的新契機，折射出中國AI企業全球化發展的新方向。

模型可以不斷迭代，真正難複製的是AI產業化能力 隨著AI進入規模化應用階段，市場開始意識到，決定一家AI企業長期價值的，不只是模型能力，而是能否持續將技術轉化為產業價值。模型可以不斷升級，而圍繞算力、平台、場景及服務構建起來的產業化能力，卻需要長期積累，也更難複製。 這正是神州光大的核心競爭力所在。 不同於聚焦模型研發或單一應用的軟件企業，神州光大定位於領先的AI基礎設施應用服務提供商，圍繞「讓Token更自由，讓AI更簡單」的理念，打造覆蓋算力基礎設施、AI平台能力、行業解決方案及交付服務網絡的一體化能力體系，並持續推進「算力一體化」和「AI+」雙輪驅動戰略，幫助企業完成從算力部署、模型應用到產業落地的全過程。

支撐這一體系的，是公司長期積累的工程交付能力。神行雲平台匯聚近20萬名註冊工程師，服務覆蓋全國300多個地級市、2500多個縣域，為企業算力基礎設施建設和運維提供保障。公司也在持續推進智淵大模型及行業Agent應用，推動AI能力在醫療、製造、金融、物流、教育等行業落地，並深化與NVIDIA生態合作，持續完善智能基礎設施能力。 隨著AI產業進入價值兌現階段，國際市場越來越關注企業連接算力、模型、場景與產業的系統能力。對於神州光大而言，真正的競爭壁壘並非單一產品，而是長期積累形成的平台能力、工程能力、行業經驗及產業生態。

從倫敦出發，中國AI企業正在開啟新的全球化敘事 如果說過去中國科技企業的全球化更多依靠產品和製造能力，那麼AI時代的全球化正邁向新的階段。國際市場關注的，已不僅是企業能否將產品帶向海外，更在於能否參與全球產業生態建設，以技術、產業與資本協同創造長期價值。 依託智能基礎設施能力、全國交付網絡、行業實踐經驗以及與產業生態合作夥伴的持續深化合作，神州光大正探索一條不同於傳統AI企業的發展路徑——不是輸出單一產品，而是輸出支撐AI產業持續發展的系統能力。