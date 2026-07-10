菲律賓頂尖華商巨擘吳詩農 (Lance Y. Gokongwei) 正式加入 PhilWeb 董事會，全面強化 AI 科技驅動戰略

吳詩農董事表示：「我非常高興能在 PhilWeb 發展的關鍵階段加入董事會。在受監管的數字生態系統中，技術基礎設施、運營智能、合規系統以及可擴展的數字平台正變得日益重要。我期待與董事會及管理團隊緊密合作，持續推進 PhilWeb 在長期基礎設施建設、技術能力及運營規模上的擴張。」

菲律賓馬尼拉2026年7月10日 /美通社/ -- 亞太區領先的數字科技與商業文旅底層技術服務商 PhilWeb Corporation （以下簡稱「 PhilWeb」 或「公司」， PSE: WEB ）今日宣布，知名商業領袖吳詩農 (Lance Y. Gokongwei) 先生已正式加入公司董事會。

此次任命緊隨吳詩農先生近期對 PhilWeb 20億比索的重磅戰略投資之後。作為新當選的董事，吳先生將提供頂層的戰略監督與治理領導力，護航 PhilWeb 持續擴展其立足長遠的基礎設施、技術以及由 AI 驅動的運營藍圖。

PhilWeb 總裁 Edgar Brian K. Ng 表示：「我們極其榮幸地歡迎吳詩農先生成為 PhilWeb 董事會的一員。他在機構級領導力、長期戰略規劃以及資本配置方面的深厚經驗，將對公司邁向下一階段的增長與轉型發揮不可估量的價值。」

PhilWeb 一直致力於鞏固其作為數字基建、運營系統、合規技術及平台解決方案提供商的行業地位，旨在全方位支持受監管數字生態系統的長期繁榮。在強大的頂層治理護航下，PhilWeb 將進一步深化賦能其龐大且核心的生態系統合作伙伴——其中包括漢恩高端文旅集團 (Hann Resorts)、岡田馬尼拉綜合度假區 (Okada Manila)、紐波特世界度假村 (Newport World Resorts)、努斯塔星海商業綜合體 (NUSTAR Resort) 以及 FBM 和 PT 等跨國科技數字平台。