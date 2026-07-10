第十屆 RSPO 中國可持續棕櫚油論壇於「美麗中國」國家發展願景下舉行

第十屆 RSPO 中國論壇於上海召開，重點關注市場增長、全新保育合作夥伴關係，以及中國日益推進的綠色貿易政策國家議程。 上海2026年7月10日 /美通社/ -- 可持續棕櫚油圓桌倡議組織 (RSPO) 於 2026 年 7 月 3 日在中國上海舉辦了中國可持續棕櫚油論壇（即第十屆 RSPO 中國論壇）。 論壇召開的時機別具意義，適逢 RSPO 在中國開展工作逾十年，而當前國家政策環境亦以自然正向為核心基礎。 2026 年為中國「十五五」規劃開始的首年，「美麗中國」主題已列為國家發展重點，顯示出向優質、低碳及自然正向增長持續推進的動力。 今年，中國生態環境法典正式採用，進一步鞏固了環保的法律根基；此外，新的《綠色金融支持項目目錄》亦將綠色金融的覆蓋範圍擴展至棕櫚油產業全價值鏈，涵蓋生產、貿易以至消費各環節。

RSPO 行政總裁 Joseph D'Cruz 在開幕致辭時指出：「中國正處於綠色轉型的關鍵時期。 在當前持續變化的環境下，中國的角色較以往更為舉足輕重——既是重要的消費市場，亦是推動全球可持續供應鏈轉型的潛在力量。 RSPO 將繼續深化在中國的合作，包括加強與業界領袖及供應鏈各方的聯繫、更深入地把可持續元素納入採購及投資決策、擴展與機構的合作夥伴網絡，並為成員應對新興的監管及市場要求提供更完善的支援。」 商務部國際貿易經濟合作研究院主任 Xu Yingming（許英明）在論壇開幕政策主題演講中，重點闡述了中國最新的綠色貿易方針。 他表示：「綠色貿易合作不僅是應對氣候變化的有效策略，更是驅動優質經濟發展及增強國際競爭力的重要因素。」

市場轉型十載歷程 中國現已成為 RSPO 全球使命中的核心角色。 RSPO 在中國的成員人數已突破 540 個，認證供應鏈設施亦達 510 個，這些基礎建設成果已體現為具體可量的變革。 此外，2024 年中國的 RSPO 認證可持續棕櫚油消耗量已達約 550,000 噸，佔整體使用量接近 12%。對這個規模的市場來說，實在是一大飛躍。 過去一年，更迎來一項矚目的跨界別里程碑。 在 2025 年 11 月 RSPO 年度旗艦會議 RT2025 上，RSPO 與南京紅山森林動物園簽訂諒解備忘錄，確立長期策略夥伴關係，攜手推動全國生物多樣性保育及可持續棕櫚油認知。

RSPO 中國市場轉型負責人 Lifeng Fang（方立鋒）表示：「隨著中國步入『十五五』時代，其在負責任採購及可持續消費方面的領導角色，對未來認證可持續棕櫚油及穩健全球供應鏈的發展方面將愈趨重要。」 中國的綠色環保目標 SD Guthrie 氣候變化與報告（集團可持續發展）主管 Elaine Chan 表示：「中國正穩步邁向 2030 年碳達峰目標，可持續棕櫚油既可減少排放，又能守護森林及生物多樣性，實為氣候解決方案的重要一環。 她分享了公司的「超越零排放」(Beyond Zero) 願景框架，闡述氣候行動、生物多樣性保育、再生農業及具透明度的供應鏈如何互相緊扣，共同推進邁向可持續發展的低碳未來。

第十屆中國論壇將為全國 RSPO 成員締造人脈網絡及深入參與的契機，讓業界在應對急劇變化且挑戰重重的全球局勢之際，承繼過去十年成就，再創高峰。 各項議程聚焦於制訂切實可行的行動方案，以加速棕櫚油業界可持續轉型，務求促進實現中國更宏大的綠色發展目標。 關於 RSPO：

可持續棕櫚油圓桌倡議組織 (RSPO) 是致力追求棕櫚油可持續發展的全球合作組織。 RSPO 於 2004 年成立，屬多持份者非牟利組織，成員涵蓋棕櫚油價值鏈上的各個環節，包括油棕種植者、棕櫚油加工商及貿易商、消費品製造商、零售商、銀行與投資者、環境或自然保育非政府組織 (NGO)，以及社會或發展類型的非政府組織。