HKIRC 與數字辦攜手推出升級版「網絡防禦一站通+（Cybersec One+）」

提供免費資源 助機構強化安全防線

香港2026年7月10日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）一直致力推動互聯網生態的安全發展。近年，本港以至全球網絡威脅形勢日益嚴峻，企業網站、電郵系統及雲端服務已成為網絡攻擊的主要目標，包括惡意入侵、勒索程式及網絡詐騙等，為企業及機構的日常運作帶來重大挑戰。

為加強對本地企業及機構的網絡安全支援，HKIRC 聯同數字政策辦公室（數字辦）推出升級版「網絡防禦一站通+ （Cybersec One+）」，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科擔任策略夥伴。計劃在原有基礎項目上，進一步加強支援深度與廣度，引入以用戶為中心的多層防護措施，防護範圍由制度及系統層面，延伸至員工及師生的日常數碼使用情境。