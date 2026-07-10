戴德梁行榮獲第十二屆金梧獎三項大獎

香港 - 2026年7月10日 - 享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行在2026第十二屆金梧獎頒獎典禮暨數字行銷峰會上，憑藉"戴德梁行「戴研系列: 願景與價值」系列宣傳推廣活動"，獲得 "整合行銷類"銀獎； "「每天都是地球日」戴德梁行ESG行銷推廣活動"，獲得 "公益及ESG行銷類"銀獎，同時 "戴德梁行「戴家對談」系列視頻"榮獲"視頻行銷類"銅獎。
本屆金梧獎以「價值共生，內生增長」為主題，彙聚70位元行銷行行權威評委、200位獲獎代表及品牌行銷精英，共同見證了這場年度行銷界的榮耀盛事。
戴研系列：願景與價值 —— 戴德梁行於2025年在大中華區重磅推出系列研究成果分享推廣活動——戴研系列：願景與價值。活動通過線上線下多元管道聯動，強化了公司與客戶和社區的深度聯結與價值共鳴，顯著提升了品牌曝光度與行業影響力。"戴研系列"不僅僅是研究成果系列分享推廣活動，更是對房地產與建築行業發展理念、前瞻趨勢的深度解讀與價值重塑。
「每天都是地球日」ESG 行銷推廣活動 —— 第56個世界地球日之際，戴德梁行聯合環保領域知名機構"抱朴再生"於2025年4月22日至5月13日期間，以"每天都是地球日"為主題發起21天減碳挑戰活動。活動以線上小程式減碳量打卡為核心形式，同步聯動線下主題論壇，並通過微信、微博、知乎、領英等多平臺矩陣進行全域傳播推廣，活動累計收穫超300次有效打卡，減碳總計366.5公斤，社交平臺總流覽量超43,900次，以輕量化、高觸達模式打造B2B企業ESG行銷創新範例。
《戴家對談》系列視頻 ——作為戴德梁行官方視頻號推出的高端地產與城市發展類訪談欄目，以"專家對話+趨勢解讀"的方式，主要面向商業地產、不動產投資、城市更新等領域的專業人士，打造了屬於戴家人的圓桌派，用輕鬆、對談的交流方式分享-地產領域的發展趨勢。該系列視頻目前總流覽量已超37萬，在業界產生了強烈反響，使品牌聲量實現了現象級破圈傳播。
戴德梁行大中華區首席執行官趙錦權表示："我們非常高興戴德梁行榮獲第十二屆金梧獎三項大獎，這份榮譽來自客戶、媒體及社會各界的高度認可。未來，我們將繼續以創意策劃為核心驅動力，深化行銷傳播管道整合，為客戶提供更加卓越的服務，持續提升公司和品牌在業界的影響力，踐行'戴領無限超越'的品牌承諾。"
關於金梧獎
金梧獎始於2015年第一屆 WMMS全球移動行銷峰會，是業內首個專注於移動行銷的獎項，歷經多年沉澱，已成為品牌行銷行業的創新風向標。金梧獎一直將發現、挖掘極致案例為重任，旨在通過優質案例的評選，解讀最新行銷趨勢與策略，傳播優秀案例，釋放更多行銷硬核實力，促進行業交流與發展。近年來，已經逐步發展成移動行銷領域專業性高、含金量高、案例品質高的重磅獎項。為確保評選的公正公開，此次賽事所有參賽案例均通過全面、公正、科學的評估表彰體系，凝聚了多位資深品牌專家評審團的智慧。
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有350多個辦公室，擁有53,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2025年公司全球營業收入達103億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行致力於"戴領無限超越"，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。