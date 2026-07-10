戴德梁行榮獲第十二屆金梧獎三項大獎

香港 - 2026年7月10日 - 享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行在2026第十二屆金梧獎頒獎典禮暨數字行銷峰會上，憑藉"戴德梁行「戴研系列: 願景與價值」系列宣傳推廣活動"，獲得 "整合行銷類"銀獎； "「每天都是地球日」戴德梁行ESG行銷推廣活動"，獲得 "公益及ESG行銷類"銀獎，同時 "戴德梁行「戴家對談」系列視頻"榮獲"視頻行銷類"銅獎。



本屆金梧獎以「價值共生，內生增長」為主題，彙聚70位元行銷行行權威評委、200位獲獎代表及品牌行銷精英，共同見證了這場年度行銷界的榮耀盛事。



戴研系列：願景與價值 —— 戴德梁行於2025年在大中華區重磅推出系列研究成果分享推廣活動——戴研系列：願景與價值。活動通過線上線下多元管道聯動，強化了公司與客戶和社區的深度聯結與價值共鳴，顯著提升了品牌曝光度與行業影響力。"戴研系列"不僅僅是研究成果系列分享推廣活動，更是對房地產與建築行業發展理念、前瞻趨勢的深度解讀與價值重塑。



「每天都是地球日」ESG 行銷推廣活動 —— 第56個世界地球日之際，戴德梁行聯合環保領域知名機構"抱朴再生"於2025年4月22日至5月13日期間，以"每天都是地球日"為主題發起21天減碳挑戰活動。活動以線上小程式減碳量打卡為核心形式，同步聯動線下主題論壇，並通過微信、微博、知乎、領英等多平臺矩陣進行全域傳播推廣，活動累計收穫超300次有效打卡，減碳總計366.5公斤，社交平臺總流覽量超43,900次，以輕量化、高觸達模式打造B2B企業ESG行銷創新範例。



《戴家對談》系列視頻 ——作為戴德梁行官方視頻號推出的高端地產與城市發展類訪談欄目，以"專家對話+趨勢解讀"的方式，主要面向商業地產、不動產投資、城市更新等領域的專業人士，打造了屬於戴家人的圓桌派，用輕鬆、對談的交流方式分享-地產領域的發展趨勢。該系列視頻目前總流覽量已超37萬，在業界產生了強烈反響，使品牌聲量實現了現象級破圈傳播。



戴德梁行大中華區首席執行官趙錦權表示："我們非常高興戴德梁行榮獲第十二屆金梧獎三項大獎，這份榮譽來自客戶、媒體及社會各界的高度認可。未來，我們將繼續以創意策劃為核心驅動力，深化行銷傳播管道整合，為客戶提供更加卓越的服務，持續提升公司和品牌在業界的影響力，踐行'戴領無限超越'的品牌承諾。"



關於金梧獎



金梧獎始於2015年第一屆 WMMS全球移動行銷峰會，是業內首個專注於移動行銷的獎項，歷經多年沉澱，已成為品牌行銷行業的創新風向標。金梧獎一直將發現、挖掘極致案例為重任，旨在通過優質案例的評選，解讀最新行銷趨勢與策略，傳播優秀案例，釋放更多行銷硬核實力，促進行業交流與發展。近年來，已經逐步發展成移動行銷領域專業性高、含金量高、案例品質高的重磅獎項。為確保評選的公正公開，此次賽事所有參賽案例均通過全面、公正、科學的評估表彰體系，凝聚了多位資深品牌專家評審團的智慧。

