十年磨一劍，Fxtrading.com再啟新程

悉尼2026年7月10日 /美通社/ -- FXTRADING.com今日迎來成立十周年。這家差價合約交易平台以此里程碑為契機，擘畫下一階段業務藍圖：打造一個端到端自研、自建、自有的交易與投資生態體系，他們稱之為「匠心構築信任」(engineered trust)。

過去十年間，FXTrading.com始終堅持以自主研發替代白標技術，內部構建了執行系統、風控系統、客戶門戶及交易平台。這一策略如今支撐起其資金管理、社交交易及多資產服務，覆蓋200餘種交易工具。

這一策略背後貫穿始終的使命是：FXT致力於培育更優秀的交易者。公司每套自主研發的系統--包括執行、風控、定價及資金管理--都圍繞交易者實際所需而設計，旨在幫助他們提升交易水平，而不僅僅是增加交易頻次。