亞洲學霸全滿分反遭常春藤盟校忽略？ 前藤校資深招生官 Topher Bordeau 曼谷、吉隆坡、香港、上海巡迴揭秘：拆解「AI 罐頭包裝」陷阱

香港2026年7月10日 /美通社/ -- 隨著生成式AI 日益普及與亞洲各地學術體制走向高度標準化，全球頂尖大學篩選標準正迎來重大變革。2026 年，亞洲學生報考常春藤盟校（Ivy League）的全滿分申請數量創下歷史新高，然而，這些名校的錄取率卻依然低迷，仍徘徊在 4% 至 7% 的極低區域[1] [2]。 由 True North Education 主辦的亞洲巡迴講座（Asia Road Show）圓滿結束，是次巡迴講座橫跨曼谷、吉隆坡、香港、上海四大核心城市，活動共吸引四地逾千名精英家長及學生親臨支持。 True North Education 特別邀請到擁有 20 年常春藤盟校招生經驗、曾親手審閱超過 15,000 份申請檔案的前資深招生官 Mr. Topher Bordeau 蒞臨主講。

亞洲巡迴講座中，Topher 他直言高達 95% 的學生申請檔案因過度依賴 AI 潤飾與公式化包裝而遭拒絕，過度標準化的操作往往會抹殺申請者獨特的個人特質。在招生官眼中，這些精心打造的「完美履歷」通常顯得千篇一律、缺乏溫度，這正是許多學霸雖然學業成績優異，卻依然與世界頂尖大學擦身而過的原因。 破解常見盲點：被忽視的推薦信關鍵戰略價值 True North Education 管理合夥人李宗眩（Edward Lee）剖析香港學生普遍存在的盲點，他指出，香港學生在規劃申請時，往往將絕大部分精力側重於學術分數，卻忽略了推薦信的影響力。

「香港中學教師的工作量往往極為沉重，這導致學生的推薦信容易流於僵化且套用罐頭範本。然而招生官每天需要審閱數百封同類型的信件，空泛的公式化讚美幾乎毫無分量。」Edward直言。 「因此，我們的資深顧問團隊鼓勵學生掌握主導權，主動與老師及導師建立真誠的互動關係，這是在數以萬計的申請檔案中脫穎而出的最有效方式之一。」 2026 AI 時代 唯有「人類熱誠」可以對抗平庸 講座的討論環節中，Topher及Edward 共同探討了 2026 年生成式 AI 對個人陳述帶來的衝擊。

Topher 指出，招生官其實能輕易辨識出 AI 輔助寫作的痕跡，因為這類文章往往流於俗套，缺乏真實個人經歷的紋理。他強調，一篇優秀的個人論文必須建基於真實及實際的生活體驗之上，舉例說「解決全球氣候變遷」這類宏大而寬泛的主題往往令人流於平淡；相反地，若將焦點放在更具體、更精準的領域，例如對某項特定電池技術的著迷，反而更能成功吸引招生官的目光。 「完美無瑕」已然不夠 香港家庭盲從體制的代價 曾接觸過數千個香港家庭的 True North Education 執行合夥人暨英識教育創辦人陳思銘 Samuel 在反思常春藤盟校招生標準時，觀察到一些轉變：「許多香港的中產與精英家庭仍然深信履歷必須圍繞單一主線、以結果為導向的軌道來精準打造。孩子從小就被推向各種競賽與分數，然而，這種做法所付出的代價可能極其沉重。」

「家長投入了大量的金錢與情感，卻往往沒有意識到，這些高度公式化、刻意雕琢的履歷，在常春藤招生官眼中反而顯得缺乏個性、冷冰冰。」陳思銘補充道。 根據美國國家教育統計中心及哈佛大學訴訟案早前披露的數據顯示[3]，所有報考頂尖大學的亞洲學生中，高達 40% 至 50% 的標準化測驗成績（SAT/ACT）皆處於全美前 1-2% 的頂尖位置。



「當所有人都是滿分時，滿分便失去了篩選價值，」Samuel 補充，僅憑學術成績拿滿分的學生，最終的錄取率通常不到 8%。亞洲學生往往在「領導力」、「勇氣」、「幽默感」或「同理心」上的評分往往較低，這很大程度上是因為他們的文章經過度潤飾且千篇一律，缺乏了真實的個人感受。



東南亞與中國內地市場分析



針對是次巡迴講座涵蓋的東南亞市場，True North Education 的兩位核心合夥人也提供了在地的精闢分析。



負責泰國及馬來西亞市場的 True North Education 合夥人 Ronald Mak 指出，東南亞精英階層對藤校的熱情正處於歷史高位，但他們的策略往往存在偏差：「曼谷和吉隆坡擁有發展成熟的頂尖國際學校網絡，學生普遍具備優秀的雙語能力與國際視野。然而，當地家庭往往將錄取常春藤盟校視為一種身份象徵，過度依賴學校的名氣以及傳統的課外活動框架。」



「家長經常忽略了去培養孩子的真正興趣，或是將東南亞獨特的文化背景轉化為大學申請中的實質個人優勢，這在當前的招生週期中無疑是個遺憾。泰國與馬來西亞的家庭應當意識到，常春藤盟校尋找的是具備獨立思考能力的創新者，而非僅僅是符合國際學校預設的高分學生。」



英識教育管理合夥人秦治民 （Amond Chun）則精準剖析了上海及其他內地城市所面臨的極端現實與轉變：



「內地高考與高等教育的競爭已到了一位難求的白熱化階段。與此同時，根據最新行業數據，高達94%的中國留學生在畢業後選擇回國就業及發展。」



「面對國內企業對學歷與背景日益苛刻的要求，海歸人才已無法單憑一張外國文憑坐享其成。過去，家長盲目為孩子堆砌宏大的科研項目或跨國企業實習，但在現今的2026 年，無論是頂尖大學招生官還是頂尖企業，對此早已產生了審美疲勞。」



掌握自己的敘事



迎戰常春藤盟校申請的過程中，切勿因「不完美」而陷入恐懼與焦慮。True North Education 摒棄了千篇一律的倒模罐頭，致力於協助每位學生發掘並講述屬於自己最真實的故事。



在升學規劃黃金期中，與其將子女雕刻成公式化的申請機器，家庭更需要專業的引導，來激發孩子真正的求知慾與熱情，這才是通往全球頂尖學術殿堂最卓越有效的路徑。



[1] 'Ivy Leagues Complete 2026 Overview for Students and Parents', https://www.scholaro.com/db/News/ivy-leagues-complete-2026-overview-for-students-and-parents-253 [2] Harvard College Admissions Data, https://college.harvard.edu/admissions/admissions-statistics [3] 'Supreme Court Opinion: Students for Fair Admissions v. Harvard', https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/20-1199_hgdj.pdf 關於英識教育Britannia



英識教育成立於2013，為學生提供「一站式」升學顧問服務，由選校、申請、入學試、面試，以至簽證、離港前準備均一手包辦。英識教育代辦300多間英國中、小學，校網覆蓋近八成英國寄宿院校。從2013年成立至今，香港每兩名英國寄宿生就有一名經英識教育報考，成為留英生信心之選。英識教育與英國多間院校聯繫緊密，尤其在新冠狀病毒疫情期間成為英方學校的主要代言人，向香港學生及家長提供英國最新消息，為雙方主要溝通橋樑。英國寄宿學校協會更邀請英識教育作官方消息發佈者，成為英國升學顧問市場上的領導者。

2021年，英識教育是首間及唯一一間升學中心獲得「香港服務品牌」及「香港卓越服務品牌」的殊榮。現在設有香港、上海、倫敦、吉隆坡、曼谷、東京及深圳辦公室。 官方網站： www.britannia-study.com 關於 True North Education True North Education由韓裔美國籍兄弟 Samuel Hwang 與 Danny Hwang 共同創立，並獲得基滙資本的戰略投資支持，核心團隊成員匯聚自亞洲不同頂尖教育諮詢機構，在英美頂尖教育與人才培養領域擁有超過 15 年的深厚經驗。



True North Education 完美結合了升學顧問諮詢、學術研究導師計劃、領導力培訓及個人成長指導，成功協助無數學生入讀常春藤盟校（Ivy League）、牛劍（Oxbridge）及全美前 30 名的頂尖大學，整體錄取率高達 95%。

機構致力於持續培育具備全球視野與創新能力的未來領袖，並於越南河內創辦了國際學校True North International School，構建起覆蓋全亞洲的龐大教育網絡，辦公室包括：香港、上海、曼谷、吉隆坡、東京、倫敦及河內等。 機構提供從涵蓋小學至大學階段的一站式綜合教育服務——包括學術支持、科研項目、量身客製的升學策略及領導力發展計劃——引導學生在過程中深化自我探索、鍛鍊核心優勢，最終尋找到專屬個人的「真北方向」。 https://truenorth-edu.com/ 新聞稿由英識教育 Britannia ／True North Education 聯合發佈。如有任何查詢，請聯絡