平安數字銀行大派限時福利！完成App更新即送29港元現金獎

香港 - 2026年7月10日 - 適逢7月香港回歸29周年，平安數字銀行推出限時快閃福利！7月內完成更新並成功登入本行手機應用程式（App），即送29港元現金回贈！



合資格客戶*只需於 2026年7月31日或之前下載或更新本行手機應用程式（App）至最新版本並成功登入，即可獲29港元回贈，回贈金額將於2026年8月15日或之前存入合資格客戶的儲蓄賬戶！iOS用戶可於Apple App Store搜尋「PingAnDB」，下載及更新最新版本；而Android用戶即可透過Google Play Store搜尋「PingAnDB」並下載最新版本，或於本行官網下載最新APK版本。



上述優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽平安數字銀行網站 www.pingandb.com 。如有查詢，或在更新過程中遇到操作疑難、程式異常等問題，請透過PingAnDB個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線（852）3762 9900與本行聯絡。



*「合資格客戶」指於2026年7月31日或之前，完成下載或更新至本行最新版本（版本2.5.2或以上）並成功登入的個人銀行手機應用程式之個人銀行客戶



