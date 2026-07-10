洲明科技榮獲EcoVadis銀牌認證 躍居全球前6%可持續指標企業

深圳2026年7月10日 /美通社/ -- 7月8日，洲明科技榮獲全球指標性可持續性評級平台EcoVadis銀牌認證，排名躍升至全球獲評企業前6%。

此次評級代表著洲明科技在環境、勞工與人權、商業道德及可持續採購四個維度的長期耕耘，得到了國際權威機構的務實肯定。

EcoVadis評級至今已有超過185個國家、250個產業、15萬家公司參與，是目前全球認可度最高、覆蓋品牌最多、綠色供應鏈權重最大的可持續評級體系，為眾多國際客戶篩選供應鏈合作夥伴的重要參考。

在產品方面，洲明從原材料採購到智造工藝把控都考慮到環境影響，並在研發階段攻克了產品高效節能、輕量化等核心技術，現已完成了全場景低碳節能產品線佈局。