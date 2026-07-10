連連數字榮獲HKMA/HKT環球創新獎「最佳金融科技創新獎」

香港2026年7月10日 /美通社/ -- 近日，由香港管理專業協會（HKMA）與香港電訊（HKT）聯合主辦的HKMA/HKT環球創新獎2025/26評選結果正式揭曉。連連數字憑借自主研發的全球支付服務產品LianLian Global Payout Service（LGPS），斬獲「最佳金融科技創新獎」（Best in Fintech Innovation Award）。 HKMA/HKT環球創新獎是香港推動建設國際創新與科技樞紐的重要年度評選活動。「最佳金融科技創新獎」作為其聚焦金融科技創新的核心單項獎，旨在表彰利用技術推動金融服務變革的傑出項目，行業認可度極高。此次連連數字LGPS從海量優質參賽項目中脫穎而出、摘得大獎，不僅印證了行業對其技術實力與場景價值的高度肯定，更進一步彰顯了中國跨境支付方案在全球金融科技賽道的創新引領力與核心競爭力。

數智驅動跨境變革 LGPS構建中國與全球的支付連接 隨著人工智能、區塊鏈等新技術及全球數字經濟的深入發展，跨境支付市場正經歷結構性變革。傳統銀行電匯等支付方式因其人工操作繁瑣、中間行層級復雜、手續費不透明、審核流程冗長等弊病，已難以滿足現代貿易小額高頻、碎片化的結算需求。 連連數字推出的LianLian Global Payout Service（LGPS），通過統一標准化API接口，將全球支付通道與本地化清算網絡深度整合，構建連接中國與全球市場的新型支付渠道，使海外PSP（支付服務提供商）、銀行等金融機構能夠無縫接入中國及全球多地的支付網絡，實現全鏈路透明、安全合規、高效可追溯的資金流轉。

針對上述行業痛點，LGPS實現了從場景覆蓋、清算效率、合規保障到流程透明度的突破，全面重塑跨境支付體驗。 在場景適配方面，LGPS一站式覆蓋B2B貿易結算、跨境電商平台收款、外貿企業付款、個人跨境匯款及平台資金分發等多元業務形態，全面適配全球各類對中國貿易與資金往來需求。清算效率方面，依托全球本地化資金處理網絡，大幅削減中間中轉行環節，支持最快實時到賬、人民幣直接入賬即用，多層級手續費顯著降低，兼顧時效與成本雙重優勢。合規安全保障方面，依托連連數字全球68張支付牌照，疊加自研反洗錢、反欺詐智能風控系統，實現跨境交易全流程合規管控，資金流轉安全可控。流程透明度方面，開放交易發起、余額實時查詢、標准化報表自動下載等功能，支付狀態全程實時可查，資金流向全鏈路留痕，以端到端透明化能力為金融機構與商戶的資金管理與對賬審計提供堅實支撐。

目前，LGPS的全球生態正加速成型——國際B2B支付基礎設施平台Thunes、知名跨境匯款服務商12 Victory等全球多家頭部機構已相繼完成接入，產品在真實跨境商業場景中所展現的可靠性與技術領先性，已通過全球產業實踐得到充分驗證。 縱深推進「AI原生+全球化」戰略 連連數字構築數智金融新基建 作為中國領先的全球數智支付服務商，連連數字長期錨定「AI Native+全球化」核心發展戰略，以AI原生創新為核心引擎，持續推動人工智能、區塊鏈等前沿技術深度落地於跨境資金流轉全場景，攜手全球主流銀行、銀行卡組織、跨境電商平台及各類服務商，共建開放協同的全球化數智支付生態，致力於構建值得信賴的全球智能金融新基建，助力中國企業無界連接全球商業。

截至目前，連連數字已建立由68項支付牌照及相關資質組成的全球牌照體系，業務覆蓋超100個國家和地區，支持逾140種貨幣交易結算，累計服務客戶超1040萬家，可面向跨境電商賣家、外貿企業、跨國公司等各類出海主體提供安全、高效、合規的跨境收付款解決方案。 LGPS的推出，是連連數字在「AI Native+全球化」戰略下拓寬全球支付服務邊界、打造無縫支付體驗的關鍵落子。此次斬獲HKMA權威金融科技獎項，既是行業對LGPS技術創新能力與全球服務價值的權威認可，更是連連數字AI原生技術與全球化網絡雙輪驅動路徑的又一重要印證。