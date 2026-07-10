「TVB綠色峰會2026」 圓滿舉行

智慧綠色未來：AI 賦能 GreenTech 新時代 政商科研領袖共議 AI 賦能綠色科技

香港 - 2026年7月10日 - 面對全球淨零轉型的趨勢，人工智能與綠色科技將持續成為推動經濟及產業升級的重要引擎。由電視廣播有限公司（TVB）主辦的「TVB綠色峰會2026」今日圓滿舉行，峰會以「智慧綠色未來：AI賦能 GreenTech新時代」為主題，匯聚政府、商界、科技及專業界別代表，共同探討人工智能如何加速綠色轉型，推動可持續經濟發展，並為香港以至大灣區的綠色未來注入新動能。TVB綠色峰會繼續發揮橋樑作用，連繫不同界別力量，促進知識交流與跨界合作，攜手推動香港邁向更智慧、更綠色、更永續的未來。



圖一：「TVB綠色峰會2026」今日於會展隆重舉行，峰會由創新科技及工業局局長孫東教授, JP（正中）、行政會議成員、洪水橋產業園有限公司董事局主席林健鋒先生，大紫荊勳賢, GBS, JP（右二）、全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然博士, MH, JP（左一）、引進重點企業辦公室執行總裁彭文俊先生（右一）及電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和先生（左二）主禮。



本屆峰會從不同層面探討AI、創科、低碳發展、可持續供應鏈及建築減碳等議題，促進跨界別交流與合作。峰會邀得創新科技及工業局局長孫東教授, JP；行政會議成員、洪水橋產業園有限公司董事局主席林健鋒先生，大紫荊勳賢, GBS, JP；全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然博士, MH, JP；引進重點企業辦公室執行總裁彭文俊先生及電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和先生擔任主禮嘉賓。峰會期間更介紹了本年度《環境、社會及管治大獎》2026（TVB ESG大獎 2026）及評審團。



創新科技及工業局局長孫東教授, JP於主題演講表示：「香港特區政府正積極完善香港創科生態圈，促進創科生態鏈上中下游相互發展，為綠色科技提供更有利的發展條件。『創新及科技基金』至今已經資助約160項與綠色科技相關的研發項目。新成立的第三個 InnoHK 研發平台『SEAM@InnoHK』，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展。這些舉措為香港孕育世界級綠色科研成果提供支持，同時回應了國家發展新能源、節能環保等戰略性新興產業的重要方向。」



業界領袖分享可持續發展實踐 以創新思維引領綠色轉型



其後，多位業界領袖於領導分享環節及綠色創科論壇中，分享如何以創新思維及實踐經驗推動可持續發展，為企業提供前瞻性的啟發。三場領導分享環節分別邀得怡斯萊聯席董事長譚楚翹先生、CFA協會全球合作夥伴及客戶關係亞太區高級總經理侯翠琴女士, CFA擔任講者。譚楚翹先生分享可持續航空燃料（SAF）的應用，並以大灣區為基地構建區域循環供應鏈，推動航空業綠色轉型；侯翠琴女士則闡述AI是綠色轉型的重要推動力，有助識別轉型風險及優化資本配置，而香港則可憑國際金融中心優勢，支持亞太綠色及轉型金融。



行政會議成員、洪水橋產業園有限公司董事局主席林健鋒先生，大紫荊勳賢, GBS, JP於領導分享環節「前海與北都聯動：構建綠色低碳新格局」，介紹洪水橋產業園將借助前海與北部都會區的深度互聯互通，打造大灣區綠色低碳發展新模式。透過制定ESG目標、發展高增值綠色產業、建設綠色基礎設施及提供一站式高增值支援服務，推動低碳轉型與跨境協作，實現經濟繁榮與可持續發展雙贏，助力大灣區高品質發展。



此外，峰會的綠色創科論壇一「從香港走向世界：AI、綠色科技與國際化布局」中邀得引進重點企業辦公室執行總裁彭文俊先生作主題演講，指出引進辦已成功引入了124間重點企業落地香港，包括在論壇擔任講者的騰訊雲及天齊鋰業。他們將總共投入730億元，以及在香港創造25,000個職位，繼續推進香港發展成為國際創科中心。接下來引進辦亦將公布會有第七批重點企業，未來亦會繼續引進更多包括綠色能源及綠色科技相關龍頭企業落地香港。隨後由全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然博士, MH, JP擔任嘉賓主持，與兩位講者包括騰訊雲副總裁王墨先生、天齊鋰業副總經理郭麗玲女士討論企業如何藉由綠色數據中心及智慧能源平衡 AI 算力需求與減碳，並推動電池回收與新能源材料循環利用，把握大灣區及全球市場的低碳發展機遇。



行業分享環節「引領可持續發展 : 紡織業的可持續發展之路」有香港紡織商會會長楊勳先生, BBS作開場，介紹紡織及服裝行業在面對市場變化及顧客購物習慣轉變下，建議企業以「治企利天下」為理念，從提升管治水平、服裝供應鏈、碳足跡數據分析，實現行業的可持續發展。隨後由香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪先生擔任嘉賓主持，與康賽妮集團市場及業務發展經理周曉華女士，從低碳羊絨、綠色科技應用及智能工廠等角度，探討紡織業在可持續發展上的新方向與機遇。



聚焦大灣區創科、地產減碳及ESG女性賦權 多元視角共拓綠色機遇



財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP於主題演講表示：「香港綠色債務市場發展迅速，2025年在香港發行的綠色及可持續債務總額超過760億美元，其中在香港安排發行的綠色和可持續債券總額約380億美元，佔亞洲區超過一半的市場份額。截至今年六月，政府的綠色和可持續金融培訓先導計劃已向700筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出資助，涉及的債務總額超過1.5萬億港元。展望將來，我們支持與內地和國際多邊金融機構合作探討在港設立綠色科技項目加速器，支持項目在『一帶一路』地區孵化、加速和發展。」



下午環節設有題為「前海深港匯：AI 與綠色科技推動跨境合作升級」的大灣區綠色創科圓桌會議，邀得前海「深港匯」雙向總部基地營運總經理劉紀龍先生作為嘉賓主持，與51WORLD 華南總經理駱藝先生在低碳轉型、人工智能及綠色科技應用方面作深入交流，探討企業如何善用「資金通、數據通、人員通、物資通」等制度優勢，展示前海聯動香港在綠色創科及新質生產力的巨大潛力。



專題環節一「ESG 女性賦權-可持續經濟新引擎」則有羅兵咸永道香港可持續發展鑒證主管合夥人方蘊萱女士作為嘉賓主持，與01F Group 合夥人、螞蟻數字科技資深顧問陳婉真女士；香港基督教女青年會總幹事楊建霞女士，從數字轉型、商界協作、企業管理角度探討如何賦能女性，並分享相關成功案例，將ESG願景轉化為切實舉措，推動女性參與社會經濟發展。



在閉幕環節「供應鏈中小企的轉型戰略：綠色與科技雙軌並行」，香港生產力促進局綠色生活與創新部總經理蔡劍虹博士擔任嘉賓主持，就峰會各環節的洞見作總結分享，帶領四位論壇嘉賓，中國建築工程(香港)有限公司高級可持續發展經理何志輝先生；香港城市大學能源及環境學院副院長(國際事務及拓展)兼能源及可持續發展講座教授曹之胤教授；全球貿易協會大中華區及東盟地區首席代表岑詩雅女士；香港生產力促進局綠色生活與創新部環境智能與卓越主管盧志偉先生，就資源相對有限的中小企如何借助AI及數據化管理，以最具成本效益方式減碳，提升供應鏈透明度，同時把握綠色建築及國際ESG 需求帶來的市場機遇。



專題環節二「地產界如何利用科技減碳」邀得仲量聯行評估及諮詢部主管區建強先生擔任嘉賓主持，與三位講者包括香港互聯網立方有限公司總裁李剛先生、信和集團可持續發展及創新副總經理郭鎧怡女士、仲量聯行評估及諮詢部董事胡家銘先生就建築及房地產業如何結合 ESG 框架推動低碳營運進行討論，介紹利用高質量數據、自動估值工具及智慧監測等方案，強化風險管理與審核追蹤，並把握新發展區帶來的可持續規劃機遇。



TVB ESG大獎2026 表揚港澳企業卓越實踐



峰會亦介紹了「TVB ESG大獎2026」及評審團最新安排，大獎涵蓋「ESG年度卓越大獎」、「最佳表現大獎」、「最佳報告大獎」、「ESG環境創新科技大獎」及「ESG社會創新科技大獎」等獎項，以肯定不同規模的企業在ESG實踐、報告及創新發展等多方面的成就。



為進一步延續TVB ESG作為本地可持續發展交流平台的使命，TVB亦於本年度再度聯同香港生產力促進局的「ESG一站通」（ESG One）推出「中小企ESG卓越大獎」，獎項將涵蓋五大範疇：「減碳營商」、「關愛員工」、「供應鏈夥伴」、「可持續管治」及「應用ESG科技增值」，旨在全面表彰在可持續發展上有傑出表現的中小企業。TVB ESG大獎2026現正接受報名，截止日期為2026年8月7日下午5時。有關更多TVB ESG大獎詳情，可參閱網站：https://www.tvbesg.com.hk/latest-awards/esg-awards-2026



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圖片說明：



圖一：「TVB綠色峰會2026」今日於會展隆重舉行，峰會由創新科技及工業局局長孫東教授, JP（正中）、行政會議成員、洪水橋產業園有限公司董事局主席林健鋒先生，大紫荊勳賢, GBS, JP（右二）、全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然博士, MH, JP（左一）、引進重點企業辦公室執行總裁彭文俊先生（右一）及電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和先生（左二）主禮。



圖二：創新科技及工業局局長孫東教授, JP發表主題演講。



圖三：行政會議成員、洪水橋產業園有限公司董事局主席林健鋒先生，大紫荊勳賢, GBS, JP於領導分享環節三「前海與北都聯動：構建綠色低碳新格局」分享。



圖四：財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP發表主題演講。



圖五：領導分享環節一「從餐桌到藍天：推動可持續航空燃料與綠色轉型的新路徑」。



圖六：領導分享環節二「從風險管理到增長引擎：AI、能源與投資如何加速可持續發展」。



圖七：引進重點企業辦公室執行總裁彭文俊先生於綠色創科論壇發表主題演講。



圖八：綠色創科論壇「從香港走向世界：AI、綠色科技與國際化布局」。



圖九：香港紡織商會會長楊勳先生, BBS於行業分享環節「引領可持續發展 : 紡織業的可持續發展之路」發表演講。



圖十：行業分享環節「引領可持續發展 : 紡織業的可持續發展之路」。



圖十一：大灣區綠色創科圓桌會議「前海深港匯：AI 與綠色科技推動跨境合作升級」。



圖十二：專題環節一「ESG 女性賦權-可持續經濟新引擎」。



圖十三：閉幕環節「供應鏈中小企的轉型戰略：綠色與科技雙軌並行」。



圖十四：專題環節二「地產界如何利用科技減碳」。









