在《2026 年全國學生調查》中，GBS 於全部七個主題的表現均優於整體高等教育界別

倫敦2026年7月10日 /美通社/ -- Global Banking School (GBS) 於 《2026 年全國學生調查》(NSS) 的七個核心主題中，表現再次優於英國高等教育界別，彰顯該校一直以來重視提供卓越不凡的學生體驗。

最新一輪 NSS 結果今日由學生事務辦公室 (OfS) 公佈，數據反映 GBS 始終重視優質教學、學術支援及學生成就，學生滿意度持續高企，按年表現亦相當強勁。

GBS 的 2026 年調查結果共收集 6,488 份已發佈的學生回應，較 2025 年增加 1,087 份，使數據更能全面及準確地反映 GBS 學生的真實體驗。

調查結果對 GBS 可謂別具意義，因為校方本月將於列斯、伯明翰、曼徹斯特及倫敦舉辦 2026 年畢業典禮。 6,000 名畢業生迎來學成之喜，所涉範疇皆為英國經濟命脈所在，例如建築管理、數碼科技，以及健康與社會照顧。