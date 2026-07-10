Blockchain for Good Alliance將區塊鏈與AI引入聯合國文化外交論壇，敦促政策制定者把可驗證的基礎設施當作信任的基石

阿聯酋迪拜2026年7月9日 /美通社/ -- 由Bybit發起的全球非營利性倡議組織Blockchain for Good Alliance (BGA)，致力於利用區塊鏈技術推動社會影響，該組織近日在日內瓦聯合國文化外交論壇上舉辦了專場分享會，就新興技術在未來國際合作中的作用貢獻了相關見解。
在聯合國萬國宮(Palais des Nations)，BGA全球事務總監Glenn Tan發表了演講，將區塊鏈定位為人工智能(AI)時代的信任層。他指出，隨著AI系統在關乎公共利益的各類體系中擁有更大的自主權，政策制定者與監管者應當依托區塊鏈，為這些系統提供其愈發需要的可驗證身份、溯源能力與可問責基礎設施，不能將其視作事後補充的技術選項，而要將其打造為公共信任的基石。
本場分享會面向由文化外交研究所(ICD)召集的資深外交界、政府界及學界人士舉辦，參會嘉賓包括瑞典前外交大臣Ann Linde、坦桑尼亞駐聯合國日內瓦辦事處及其他國際組織大使Abdallah Saleh Possi博士、約旦駐聯合國日內瓦辦事處大使Akram Sa'ud Harahsheh、也門共和國駐聯合國日內瓦辦事處副常駐代表Hamid Mohamed Ali Omar、ICD非洲項目主席和英聯邦前副秘書長Mmasekgoa Masire-Mwamba，以及ICD女性領導力項目負責人和英國前議員Tasmina Ahmed-Sheikh等一眾議員、大使與學者。
ICD創始人兼總幹事Mark C. Donfried說：「Blockchain for Good Alliance帶來了我們這個群體鮮少聽聞、卻又亟需的視角。他們關於信任、核驗與技術的見解為本次論壇增添了十足的深度，我也看到了我們兩個組織之間高度契合的共通點。這是一段我預期會持續深化的合作的開端。」
本屆論壇由文化外交研究所(ICD)與聯合國訓練研究所(UNITAR)聯合主辦，匯聚來自國際社會的政府官員、外交官、學者及文化界領袖，共同探討如何通過對話與合作應對全球性共同挑戰。BGA的參與，體現了其致力於將區塊鏈、AI與數字治理此類前沿技術，帶入到影響全球政策的機構與公眾的對話當中。
Glenn Tan表示：「文化外交的核心始終是在民眾與國家之間搭建信任紐帶。在AI重塑社會協作模式的當下，對相關系統進行核驗並落實問責，既是技術問題，也是外交議題。區塊鏈不應被用於投機炒作，而要作為信任基礎設施來發揮作用。BGA的定位就是搭建中立的橋樑，將這一理念傳遞給公共機構與各國政府。」
BGA此次在日內瓦開展的工作，延續了其在區塊鏈與公共機構交匯領域持續深耕的實踐，服務對象覆蓋政府及聯合國官員，相關成果包括其與聯合國開發計劃署SDG區塊鏈加速器的創始合作關係、聯合國開發計劃署區塊鏈諮詢小組的成員身份，以及首次在英國上議院舉辦的影響力領袖峰會系列活動。
請在社交媒體上關注#BGA。
關於Blockchain for Good Alliance (BGA)
The Blockchain for Good Alliance (BGA)是一個由Bybit創立的全球非營利項目，致力於推進作為解決現實世界問題的工具的區塊鏈的發展。通過召集區塊鏈行業的領導者、創新者和組織，BGA力求推動創新、合作和行動，邁向實現一個更加可持續、更公平的世界。
如需瞭解更多信息，請訪問：
電郵：[email protected]
網站：www.chainforgood.org
Twitter：www.x.com/chainforgood
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/blockchainforgoodalliance/
關於文化外交研究所(ICD)
聯合國文化外交論壇創立於2012年，是一個長期項目，致力於研究文化外交在國際關係中的作用，以及聯合國各機構對其的實踐應用。該論壇匯聚政策制定者、外交官、學者與行業從業者，共同探討文化外交如何在聯合國體系內外助力對話，緩和緊張局勢，強化多邊合作。
垂詢詳情，請訪問網站：https://www.culturaldiplomacy.org
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/blockchain-for-good-allianceai-302822772.html
SOURCE Blockchain for Good Alliance (BGA)