Blockchain for Good Alliance將區塊鏈與AI引入聯合國文化外交論壇，敦促政策制定者把可驗證的基礎設施當作信任的基石

阿聯酋迪拜2026年7月9日 /美通社/ -- 由Bybit發起的全球非營利性倡議組織Blockchain for Good Alliance (BGA)，致力於利用區塊鏈技術推動社會影響，該組織近日在日內瓦聯合國文化外交論壇上舉辦了專場分享會，就新興技術在未來國際合作中的作用貢獻了相關見解。 在聯合國萬國宮(Palais des Nations)，BGA全球事務總監Glenn Tan發表了演講，將區塊鏈定位為人工智能(AI)時代的信任層。他指出，隨著AI系統在關乎公共利益的各類體系中擁有更大的自主權，政策制定者與監管者應當依托區塊鏈，為這些系統提供其愈發需要的可驗證身份、溯源能力與可問責基礎設施，不能將其視作事後補充的技術選項，而要將其打造為公共信任的基石。

本場分享會面向由文化外交研究所(ICD)召集的資深外交界、政府界及學界人士舉辦，參會嘉賓包括瑞典前外交大臣Ann Linde、坦桑尼亞駐聯合國日內瓦辦事處及其他國際組織大使Abdallah Saleh Possi博士、約旦駐聯合國日內瓦辦事處大使Akram Sa'ud Harahsheh、也門共和國駐聯合國日內瓦辦事處副常駐代表Hamid Mohamed Ali Omar、ICD非洲項目主席和英聯邦前副秘書長Mmasekgoa Masire-Mwamba，以及ICD女性領導力項目負責人和英國前議員Tasmina Ahmed-Sheikh等一眾議員、大使與學者。 ICD創始人兼總幹事Mark C. Donfried說：「Blockchain for Good Alliance帶來了我們這個群體鮮少聽聞、卻又亟需的視角。他們關於信任、核驗與技術的見解為本次論壇增添了十足的深度，我也看到了我們兩個組織之間高度契合的共通點。這是一段我預期會持續深化的合作的開端。」