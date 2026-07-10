Mantle將其超級門戶遷移至Chainlink跨鏈互操作性協議，為總價值超過25億美元的MNT代幣的每一筆跨鏈轉賬帶來機構級安全保障

此次向Chainlink CCIP的遷移，強化了MNT代幣跨鏈流轉時的安全性，也為Mantle大規模賦能未來代幣化金融的戰略布局奠定了基礎。 阿聯酋迪拜2026年7月10日 /美通社/ -- 作為連接傳統金融與鏈上流動性的首要分發層，Mantle今天宣佈，將其與Bybit聯合開發的Mantle超級門戶從LayerZero遷移至Chainlink跨鏈互操作性協議(CCIP)。本次升級為支撐Mantle價值超過25億美元的生態系統的MNT代幣，帶來了行業頂級的跨鏈安全能力，這標誌著Mantle生態系統內價值流轉的基礎設施加固工作邁出了關鍵一步。 因跨鏈攻擊已造成數十億美元損失，跨鏈橋基礎設施已成為行業內安全敏感度最高的核心場景之一，既匯聚了規模最大的流轉價值，也集中了最大的風險敞口。在對自身跨鏈基礎設施開展安全評估，以進一步提升生態系統安全性後，Mantle最終選擇Chainlink CCIP作為滿足其嚴苛安全要求的解決方案。依托縱深防御架構，CCIP具備以下特性：

強大的跨鏈安全能力 ：CCIP默認採用Chainlink成熟的去中心化預言機網絡(DON)基礎設施，為所有跨鏈轉賬築牢強大的安全底線。

：CCIP默認採用Chainlink成熟的去中心化預言機網絡(DON)基礎設施，為所有跨鏈轉賬築牢強大的安全底線。 去中心化節點基礎設施 ：每一條CCIP跨鏈通道都由16個經過安全審核的獨立優質節點運營商提供安全保障。

：每一條CCIP跨鏈通道都由16個經過安全審核的獨立優質節點運營商提供安全保障。 先進的風險管理機制 ：CCIP內置原生速率限制功能，可以充當熔斷機制，在極端場景下遏制風險擴散。

：CCIP內置原生速率限制功能，可以充當熔斷機制，在極端場景下遏制風險擴散。 符合機構級安全標準：CCIP已通過SOC 2 Type 2認證，滿足大型機構所需的嚴苛企業級安全規範。 隨著Mantle超級門戶的流轉價值加速攀升，保障其安全所需的標準也同步提高。Mantle向Chainlink CCIP遷移是一項經過審慎考量的決策，能夠滿足這一標準，核心出於安全與風險層面的考量，也順應了全行業向「默認安全型」基礎設施轉型的大趨勢。

Mantle超級門戶將在遷移期間臨時暫停服務，暫定時間為2026年7月9日至15日。和所有同規模的基礎設施遷移一樣，該服務暫停窗口期的時長可能會小幅超出預估，以保障遷移完整、安全地完成。用戶無需進行任何操作：以太坊和Solana上的現有MNT不受影響，Byreal和Bybit平台上所有涉及MNT的交互也能正常進行，遷移完成後相關轉賬功能將自動恢復。 Mantle超級門戶的一次安全升級 由Mantle與Bybit聯合開發的Mantle超級門戶，是Mantle用於在不同生態系統間流轉MNT代幣的跨鏈樞紐。它當前已實現以太坊與Solana之間的MNT跨鏈連通，後續還將隨著Mantle的拓展，規劃更多跨鏈線路。

Mantle核心顧問Emily Bao表示：「隨著代幣化金融資產從概念走向大規模落地，承載其跨鏈流轉的基礎設施絕不能是事後補救的選項。棄用我們原有的跨鏈橋方案、將Mantle超級門戶遷移至Chainlink CCIP，能夠讓每一筆MNT跨鏈轉賬都符合全球最大金融機構的安全標準，這正是下一階段鏈上金融所必需的安全保障水平。」 Chainlink Labs首席商務官Johann Eid則表示：「我們持續觀察到行業趨勢，領先的協議紛紛升級自身跨鏈基礎設施，以滿足機構級採用的要求。Mantle向Chainlink CCIP的遷移，體現出行業正逐步形成共識：默認安全的基礎設施，是任何跨鏈部署實現大規模落地的核心關鍵。」

為代幣化金融築牢安全根基 隨著代幣化股票、貨幣市場基金及其他受規管的資產逐步向鏈上遷移，承載這類資產的基礎設施也需要符合傳統金融的安全標準。借助Chainlink CCIP為Mantle超級門戶築牢安全屏障，進一步鞏固了Mantle作為連接傳統金融與鏈上流動性的分發層的定位——這類級別的安全能力是該定位的核心前提，也延續了Mantle與Bybit的長期承諾，將通過更多集成、機會與用例來推動MNT持續發展。 Mantle基於底層流動性打造全棧現實世界資產(RWA)層的願景，與Chainlink演進為一站式預言機平台，以及賦能跨鏈現實世界資產代幣化、抵押品流轉與可組合性的發展方向高度契合。這種協同也延伸至基礎設施層面：Chainlink保障價值流轉的安全，Mantle則保障價值流轉所依托的通道安全。

隨著生態系統持續發展，Mantle將在自身全棧體系中持續部署當前可獲得的最高等級安全基礎設施，讓每一項資產的防護能力都與其承載的價值相匹配。 關於Mantle Mantle致力於成為機構和傳統金融(TradFi)接入鏈上流動性、獲取現實世界資產的首要分發層與門戶，驅動現實世界金融在鏈上的流動。Mantle擁有超過20億美元的社區自有資產，兼具可信度、流動性與擴展性，並輔以機構級基礎設施，以支持大規模採用。該生態系統以Bybit上的$MNT為錨點，通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目構建而成。此外，Mantle還與Ethena USDe、Ondo USDY和OP-Succinct等領先發行方及協議建立了合作夥伴關係。