FP Markets：前瞻指引時代步入尾聲

Warsh 一直是美國聯邦儲備局改革的倡導者，他在 6 月 17 日首次以主席身份出席記者會時，已明確拒絕提供指引，並在歐洲中央銀行論壇上進一步徹底摒棄此做法。 他指出，預設政策路向，一旦情況轉變，央行恐陷入艱難局面，此見解獲全球眾多同儕認同。

歐洲中央銀行的 Lagarde 亦表達了類似疑慮，坦言過往曾感指引如枷鎖，令她「身不由己」。 英倫銀行的 Bailey 認同 Lagarde 的憂慮，指「前瞻指引長遠而言會衍生不少問題」，並補充道「訂立起來輕而易舉，撤銷的話殊不簡單」。 加拿大銀行的 Macklem 亦隨眾轉向，認為向市場劃定過於清晰的路徑，如今已不合時宜。

雖然各方已達成共識，但 Lagarde 表示，歐洲央行的轉變重點在於提高央行解讀新數據的透明度，而非完全放棄指引，她將此做法稱為「框架指引」。

FP Markets 首席市場分析師 Aaron Hill 表示：「多年來我與眾多投資者早已習慣明確的前瞻指引，如今告別此做法，代表我們實際上已從 Bernanke 的透明度框架，回歸到 Greenspan 時代。 政策制定者採用這種全新溝通方式後，市場參與者將面對新局面，焦點會轉移至原始數據之上。 自然而然地，在沒有指引的情況下，我們只能猜測央行會如何回應新數據，這將加劇一級事件風險所帶來的市場波動。」