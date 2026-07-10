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出版：2026-Jul-10 23:37
更新：2026-Jul-10 23:37
PR Newswire

FP Markets：前瞻指引時代步入尾聲

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塞浦路斯利馬索爾2026年7月10日 /美通社/ -- 歐洲中央銀行 (ECB) 辛特拉論壇 (Sintra Forum) 於 6 月 29 日至 7 月 1 日舉辦，多位央行要員匯聚一堂，惟各人均對利率走向三緘其口，不願透露風聲。

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美國聯邦儲備局 (Fed) 主席 Kevin Warsh、歐洲中央銀行行長 Christine Lagarde、英倫銀行 (BoE) 行長 Andrew Bailey 及加拿大銀行 (BoC) 行長 Tiff Macklem 一致表態反對前瞻指引，並呼籲各方協調，重新審視央行與市場的溝通模式。

Warsh 一直是美國聯邦儲備局改革的倡導者，他在 6 月 17 日首次以主席身份出席記者會時，已明確拒絕提供指引，並在歐洲中央銀行論壇上進一步徹底摒棄此做法。 他指出，預設政策路向，一旦情況轉變，央行恐陷入艱難局面，此見解獲全球眾多同儕認同。

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歐洲中央銀行的 Lagarde 亦表達了類似疑慮，坦言過往曾感指引如枷鎖，令她「身不由己」。 英倫銀行的 Bailey 認同 Lagarde 的憂慮，指「前瞻指引長遠而言會衍生不少問題」，並補充道「訂立起來輕而易舉，撤銷的話殊不簡單」。 加拿大銀行的 Macklem 亦隨眾轉向，認為向市場劃定過於清晰的路徑，如今已不合時宜。

雖然各方已達成共識，但 Lagarde 表示，歐洲央行的轉變重點在於提高央行解讀新數據的透明度，而非完全放棄指引，她將此做法稱為「框架指引」。

FP Markets 首席市場分析師 Aaron Hill 表示：「多年來我與眾多投資者早已習慣明確的前瞻指引，如今告別此做法，代表我們實際上已從 Bernanke 的透明度框架，回歸到 Greenspan 時代。 政策制定者採用這種全新溝通方式後，市場參與者將面對新局面，焦點會轉移至原始數據之上。 自然而然地，在沒有指引的情況下，我們只能猜測央行會如何回應新數據，這將加劇一級事件風險所帶來的市場波動。」

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關於 FP Markets

FP Markets 是全球經紀商，受多個監管機構規管，在業界屢獲殊榮，於 2005 年在澳洲悉尼創立。 該經紀商提供逾 10,000 款差價合約工具，涵蓋七大資產類別，並可透過業界頂尖平台進行買賣，包括 MetaTrader 4MetaTrader 5TradingViewcTrader

FP Markets 受澳洲證券投資委員會 (ASIC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、塞舌爾金融服務管理局 (FSA)、南非金融部門行為監管局 (FSCA) 及肯亞資本市場管理局 (CMA) 等監管機構規管。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fpmarkets.com

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/fp-markets-302822888.html

SOURCE FP Markets

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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