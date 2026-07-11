香港迪士尼沉浸式互動體驗受賓客追捧 灰熊山谷幸運淘金桶突破30,000次參與

沉浸式體驗帶動商品收藏熱潮 延伸奇妙回憶

香港 - 2026年7月11日 - 隨著體驗式旅遊興起，賓客更加重視旅程中的參與和沉浸式體驗。香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）近年持續透過創新的互動體驗及特色商品，將零售融入樂園故事之中，與賓客建立更深層次的情感連結，讓商品不只是紀念品，更成為旅程體驗的一部分。





今年4月於灰熊山谷推出的「鋼牙奇奇與大鼻帝帝幸運淘金桶」互動體驗，直至6月底參與次數已突破30,000次，成為園內人氣項目之一。活動結合角色故事、現場互動及驚喜元素，深受賓客歡迎，並進一步帶動園區氣氛。



香港迪士尼樂園度假區商品總監顧正偉表示：「現今賓客不只購物商品，而是在尋找能夠代表旅程故事的紀念品。我們希望透過不同互動體驗，讓商品成為樂園體驗的延伸。無論是一個毛公仔、一枚徽章，或是一件飾物，其價值不只在於商品本身，更在於它所承載的獨特回憶。」



這種以故事與互動體驗為核心的策略已融入不同園內體驗。例如，美國小鎮大街期間限定的Pixar爆谷快閃店，讓賓客從大型爆谷桶造型裝置中親手夾出「爆谷」，並即場與演藝人員揭曉隱藏其中的Pixar好友毛公仔，增加互動感；而位於奇妙夢想城堡旁的白雪公主許願洞推出全新「夢想之鎖」體驗，讓賓客透過儀式感滿載的體驗留下專屬紀念。



迪士尼經典徽章交換文化延續旅程體驗



迪士尼經典的徽章交換文化多年來一直是賓客探索樂園及與他人交流的重要體驗。今年6月開業的「大街精品店」特設多個徽章展示區，為這項傳統注入新活力。賓客除了可與演藝人員交換徽章，亦可與其他收藏愛好者交流分享，在尋找心儀款式的過程中發掘驚喜。每枚徽章不僅是收藏品，更承載獨特回憶，讓收藏成為旅程的延伸。



20周年限定商品售逾356萬件 Pixar及Marvel新項目接力登場



香港迪士尼20周年慶祝活動於6月圓滿結束，吸引大量本地及海外旅客到訪，並帶動商品銷售持續增長。自去年6月底至今，樂園累計售出超過350萬件20周年限定商品，當中「SouvenEARS」系列銷量達約60萬件；而以遊樂設施及園區元素為主題的盲盒系列，亦於2025財政年度錄得逾50萬件銷量，反映具故事元素及收藏價值的商品持續受到賓客歡迎。



來年，香港迪士尼將繼續豐富度假區內體驗內容，全新的 Pixar 主題及 Marvel 主題體驗將陸續登場，進一步擴展娛樂及零售體驗。透過持續創新，香港迪士尼致力回應賓客對深度體驗的需求，提升對本地、內地及國際旅客的吸引力，鞏固其作為區內旅遊地標的領導地位。





