香港中文大學於 QS 2027年世界大學排名躋身全球前20

香港 - 2026年7月13日 - 香港中文大學（中大）在最新公布2027年的 《QS 世界大學學科排名》中表現卓越，躍升14位至全球第18名，首次躋身全球20強；同時更在多項關鍵指標上均顯著提升，包括僱主聲譽、國際研究網絡及國際學生比例，而國際教員比例一項更繼續穩奪滿分。



香港中文大學躋身全球前20名

與此同時，中大在《美國新聞與世界報道》2026 至 2027 年全球最佳大學排名中亦名列全球第 28 位、亞洲第 5 位，連續第四年穩居全港之冠。大學共有15個學科躋身全球前50名，其中五個學科位列前10名，包括教育與教育研究（第1名）、腸胃及肝臟科（第2名）、計算機科學（第7名），以及藝術與人文學科與及人工智能（均列第9名）。



香港中文大學︰讓創新理念轉化為具影響力的研究成果



中大致力為研究計劃提供卓越的發展環境，校內設有約300個研究院及中心，以及4個經中國科學技術部核准下成立的全國重點實驗室。來自哈薩克的生物醫學博士生 Zhamilya Zhirenova 表示，她透過參與由中大與瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）共同成立的 InnoHK 研究中心——神經肌肉骨骼再生醫學中心（CNRM）的研究，深化專業知識；並於香港科學園與業界高度接軌的科研環境中累積豐富實戰經驗：「這裡感覺更像一間生物科技公司，經驗非常珍貴」。對有志拓展學術界以外發展路向的研究人員而言，及早了解產業的運作節奏與專業要求，無疑是一種獨特優勢。



培育下一代科學創新者



中大學者享譽全球，更在各自研究領域屢創突破。他們不僅在學術前沿開創突破，更積極培育新一代研究人才，引領研究生拓展學術視野，孕育創新科研成果。來自香港的化學病理學博士生 Yasine Malki目前正在InnoHK 研究中心的創新診斷科技中心（Centre for Novostics）進行研究。在中大校長兼分子診斷學先驅盧煜明教授的指導下，Yasine 與分子技術、生物資訊學及臨床醫學等不同領域的專家緊密合作，充分體現中大跨學科科研的獨特優勢。



為吸納全球頂尖人才，大學為學生提供豐厚的資助與獎學金支援。以 2027/28 年度香港博士研究生獎學金計劃（HKPFS）為例，得獎者可獲逾 181 萬港元（約 232,420 美元）的獎學金及研究資助。新一輪申請將於 2026 年 9 月 1 日開始接受報名。





