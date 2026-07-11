Aston Education海外升學專家整合澳洲大學留學資訊 DSE 入學要求、熱門學科及留學費用一文看清

香港2026年7月11日 /美通社/ -- 近年不少香港學生和家長規劃海外升學時，都會將澳洲大學留學列為熱門選擇。不過，面對院校排名、學科選擇、收生要求、升學銜接、簽證安排，以至澳洲留學費用預算等多項資訊，不少家庭在規劃初期往往容易感到混亂，亦未必清楚應如何按學生的學術背景、興趣方向及未來職業發展作出合適部署。尤其對持有 DSE、A Level 或 IB 成績的學生而言，不同大學及課程的入學途徑、分數換算及申請時間表各有不同，如缺乏清晰策略，容易錯失適合自己的升學機會。

有見及此，Aston Education（亞斯頓教育）一直致力為有意申請澳洲大學留學的學生及家長提供專業升學支援，協助他們更有系統地理解各大院校的收生要求、熱門學科趨勢、報名程序、學費及生活費預算，以及學生簽證等關鍵資訊。憑藉對澳洲升學制度及申請流程的了解，Aston Education 能按學生的個人背景與升學目標，提供更具針對性的選校及報讀建議，協助家庭在眾多選擇中作出更清晰、更合適的決定。對有意部署澳洲大學留學的家庭而言，提早掌握申請方法、學科選擇、費用安排及簽證程序，正是規劃留學的重要第一步。

香港學生申請澳洲大學一般建議提早 3 至 6 個月準備；若希望有更充足時間比較院校、安排 IELTS、翻譯文件及處理住宿與簽證，則可提早至入學前 9 至 12 個月開始部署。對不少家庭來說，除了自行搜尋資料外，亦會考慮透過澳洲留學中介或澳洲留學顧問協助整合院校資訊、申請流程及文件要求。Aston Education（亞斯頓教育）為香港學生和家長整合了澳洲大學留學常見問題，包括 DSE 入學要求、Foundation 與 Diploma 分別、熱門學科，以及一年實際澳洲留學費用，方便香港學生及家長一文看清。

澳洲大學留學懶人包重點 香港學生申請澳洲大學留學，通常建議提早 3 至 6 個月準備

澳洲大學多數採取院校直接申請，與英國 UCAS 制度不同

DSE 最佳 5 科 15 至 20 分，一般已有機會申請學士課程

A Level / IB 學生通常可直接申請學士課程，毋須先讀銜接課程

成績未達要求，可考慮 Foundation 基礎課程或 Diploma 文憑課程

熱門學科包括商業管理、電腦科學、營養與食品學、物理治療、放射治療、獸醫學

澳洲留學費用每年總預算約 AUD$59,360 起，折合約港幣 30 萬起

國際學生畢業後可申請工作簽證（Subclass 485）

不少家長選校時會特別留意澳洲八大院校名單及學科排名

如想更系統化規劃，亦可向澳洲留學中介或澳洲留學顧問查詢申請安排

澳洲大學留學吸引力何在？香港學生為何偏向選擇澳洲留學 對不少香港家庭而言，澳洲大學留學的吸引力不只在於海外學位本身，而是整體教育制度、生活環境和未來發展選項都相對完整。首先，澳洲多所大學長期在全球大學排名中位列前百，學歷認受性高，對日後回港發展、報讀碩士課程，甚至前往其他英語地區工作或深造，都具一定優勢。對希望兼顧學術、生活和日後發展的學生來說，澳洲大學留學因此成為具吸引力的選項。 其次，澳洲大學課程選擇廣泛，從商科、工程、資訊科技，到健康科學、營養學、物理治療、放射治療及獸醫學等專業學科均有完整升學路徑。對仍在探索興趣或未來職業方向的學生而言，澳洲課程不少設有較靈活的修讀安排，例如雙主修或副修選項，有助學生按自身能力及目標作更彈性規劃。這種彈性亦是澳洲大學留學近年持續受香港學生關注的原因之一。

生活層面亦是不少香港家長重視的一環。澳洲主要城市的生活環境普遍較寬敞，校園設施及學生支援服務較完善，學生除學業外，亦可參與實習、社團及不同類型的校園活動。加上澳洲與香港時差相對較少，家長與子女保持聯絡較方便，對首次離港留學的學生和家庭來說，適應壓力相對較低。若家庭希望更有系統地規劃住宿、保險和選校流程，亦會考慮尋求澳洲留學顧問或澳洲留學中介協助。 此外，澳洲留學的另一優勢在於入學途徑較多元。除了 DSE、A Level 及 IB 成績可直接申請學士課程外，成績未達直入要求的學生亦可透過 Foundation 或 Diploma 銜接，令留學規劃不只限於單一路線。學生完成大學課程後，亦有機會申請畢業後工作簽證，在當地工作，累積海外經驗。對於重視學術、出路及彈性安排的家庭而言，澳洲大學留學自然更具吸引力。

澳洲大學申請方法｜與英國不同 一般由個別院校直接收生 澳洲大學申請方式與英國大學有明顯分別。英國大學學士課程主要透過 UCAS 系統統一申請，澳洲大學則多數採取個別院校直接申請模式。換言之，學生通常需要按不同大學及課程要求，分別遞交申請文件及跟進錄取情況。對首次接觸澳洲大學留學的家庭而言，整體流程看似較複雜，因此不少人會考慮透過澳洲留學中介或澳洲留學顧問協助比較院校和安排申請步驟。 一般而言，申請流程可分為幾個主要階段：

1. 研究院校與學科選擇 學生需先按個人興趣、學術背景、未來職業方向及預算，初步篩選合適院校與學科。除留意大學排名外，亦應比較地理位置、學費、課程內容及畢業前景。 2. 確認入學要求與準備文件 學士課程一般要求學生完成 DSE、A Level 或 IB，並提交成績表、畢業證書、IELTS 英語成績、推薦信及護照副本等文件。個別課程如建築、設計，可能需要提交作品集；醫學相關課程亦可能要求額外評估。 3. 遞交申請及等待錄取 澳洲大學學士課程截止日期因學校及學科而異，部分競爭較高課程或會安排面試。一般而言，院校會於遞交申請後數星期內發出錄取結果，部分學生收到的可能是有條件錄取。

4. 申請學生簽證及安排住宿 確認接受學位後，學生需申請澳洲學生簽證，並處理住宿、保險及出發前準備等安排。這些都是澳洲大學留學不可忽略的實務步驟。 澳洲大學入學要求｜DSE幾多分可直入？A Level、IB可否直接申請？ 不少香港學生最關心的，是 DSE 成績能否直接報讀澳洲大學。一般來說，DSE 學生如以最佳 5 科計算取得 15 至 20 分，已有機會申請澳洲大學學士課程。英語要求方面，大多數大學一般要求 IELTS 總分 6.5，單項不低於 6.0。 不過，若學生申請的是醫學、牙醫、獸醫等競爭較高專業，學術要求通常會更高，部分課程亦可能要求額外入學試或面試。

至於 A Level 與 IB 學生，通常同樣可直接申請澳洲大學學士課程。A Level 學生一般需具備 2 至 3 科合格成績；IB 學生則多數需達 24 至 36 分，實際要求視乎院校及學科而定。部分大學亦可能接受 IB 英語科成績取代 IELTS。對不少考慮澳洲大學留學的家庭而言，這種多元收生方式是澳洲留學吸引之處之一。 澳洲留學銜接途徑｜Foundation、Diploma有何分別？ 若學生成績未達學士課程直入門檻，仍可考慮透過銜接課程進入澳洲大學。常見選擇包括 Foundation 基礎課程及 Diploma 文憑課程。對希望保留升學彈性的學生來說，這些都是常見的澳洲大學留學銜接途徑。

Foundation 基礎課程 Foundation 一般為期一年，適合成績未達直入要求，或希望先適應澳洲學術模式與英語環境的學生。完成課程並達到校內要求後，可銜接大學一年級。 Diploma 文憑課程 Diploma 較適合具一定學術基礎，但未達學士直入門檻的學生。完成文憑課程後，如成績符合要求，通常可直接升讀學士二年級。 中五學生亦可提早規劃 部分香港家長未必知道，中五學生在某些情況下亦可申請 Foundation，毋須等待 DSE 放榜後才開始規劃，讓學生更早開展澳洲大學留學安排。 澳洲八大選校攻略｜不只看排名 亦要留意學科優勢與生活成本

提到澳洲八大，不少人首先想到墨爾本大學、悉尼大學、昆士蘭大學等院校。澳洲八大（Group of Eight）一向是香港學生申請澳洲大學留學時的熱門目標，原因在於其學術聲譽、全球排名及國際認受性均相對突出。 不過，選校時不宜只看澳洲八大或綜合排名。部分非八大院校在特定專業範疇表現同樣突出，例如有院校在設計、技術、商科或教育學領域具明顯優勢。學生在選擇澳洲大學時，除留意世界排名外，亦應綜合考慮以下因素： 目標學科在該校的表現

課程內容及是否設實習

大學所在地區與生活環境

畢業後就業前景

個人預算及家庭財務安排

對不少家庭而言，如對院校定位、學科強項及實際收生門檻未有把握，便會向澳洲留學顧問或澳洲留學中介查詢，以更有效比較澳洲八大及其他院校選項。 澳洲留學熱門學科｜商科、電腦科學、健康科學持續受關注 從香港學生近年較常查詢的方向來看，澳洲大學熱門學科主要包括： 商業管理

電腦科學

營養與食品學

物理治療

放射治療

獸醫學 商科及電腦科學長期屬熱門留學科目，原因包括課程實用、出路較廣，亦貼近市場需求。至於物理治療、放射治療、營養學及獸醫學等健康相關專業，則因專業路線較明確，加上部分課程具專業資格導向，亦成為不少學生重點考慮方向。

不過，學生在揀選學科時，除考慮熱門程度外，亦應評估自己的能力、興趣及未來職業方向，避免只追求熱門學科而忽略自身適配度。對首次規劃澳洲大學留學的家庭來說，如對選科與選校方向未有把握，尋求澳洲留學顧問意見亦是常見做法。 澳洲留學費用｜一年幾多錢？學費、住宿、生活費要點計 澳洲留學費用向來是香港家庭規劃澳洲大學留學時最關心的一環。根據相關資料，2026 年澳洲學士課程每年學費約由 AUD$40,000 起，高至 AUD$92,000；若連同住宿及其他生活費計算，每年總開支約由 AUD$59,360 起，最高可達 AUD$129,880，折合約港幣 30 萬元至 60 多萬元不等。

不同課程每年預算參考 大學基礎課程：約 AUD$49,360 至 AUD$87,880

學士課程：約 AUD$59,360 至 AUD$129,880

碩士課程：約 AUD$59,360 至 AUD$129,880 城市生活費亦有差別 不同城市的生活成本差異明顯。悉尼及墨爾本生活費較高，但教育資源與實習機會較多；布里斯本、珀斯及阿德萊德則相對較適合希望控制預算的學生。 其他必要開支 除了學費及日常生活費，學生亦需預留： 學生簽證申請費

海外學生健康保險（OSHC）

文件翻譯、公證及申請行政費

機票及出發前一次性支出 對大多數家庭而言，規劃澳洲留學費用時，不能只看學費，而要將住宿、保險及日常開支一併計算。若希望更清晰掌握整體預算，不少人亦會向澳洲留學中介或澳洲留學顧問查詢。

澳洲學生簽證申請｜獲錄取後要做甚麼？ 學生接受錄取通知後，下一步通常是申請澳洲學生簽證（Subclass 500）。申請時一般需要提交： 大學錄取確認函（CoE）

護照副本

財力證明

英語能力證明

海外學生健康保險（OSHC）

相關聲明文件 由於簽證處理時間一般需時 1 至 3 個月，若學生已確定入學安排，宜盡早準備，以免影響開學。對部分家庭而言，簽證、住宿及文件安排較繁複，因此也會選擇透過澳洲留學中介或澳洲留學顧問協助跟進。 澳洲大學畢業後出路｜可申請工作簽證累積海外經驗

澳洲大學留學近年持續受到香港家庭關注，另一原因是學生完成大學課程後，仍有機會申請畢業後工作簽證（Subclass 485），於當地工作。對有意累積海外工作經驗、了解澳洲職場文化，甚至進一步規劃移居、留學或專業發展的學生而言，這屬較具吸引力的延伸安排。 澳洲大學留學常見問題整理 DSE 學生可否直接申請澳洲八大？ 一般可以。DSE 最佳 5 科約 15 至 20 分已有機會申請，惟實際要求視乎大學及課程而定，熱門專業通常門檻更高。 申請澳洲大學要考哪一類 IELTS？

如只申請澳洲大學，一般報考 IELTS Academic 即可。 澳洲留學費用一年預算大約多少？ 連同學費、住宿及生活費，每年約需 AUD$59,360 起，折合約港幣 30 萬元起。 成績未達要求是否仍可去澳洲大學留學？ 可以，學生可考慮報讀 Foundation 或 Diploma，之後再銜接學士課程。 是否需要找澳洲留學中介或澳洲留學顧問？不少家庭最後的答案都是需要。 根據經驗，很多申請者最初都以為可以自行完成申請，但當真正開始處理時，便會發現整個流程比想像中繁複得多。由選校、準備文件、了解入學要求，到申請時間規劃、學生簽證及住宿安排，每一步都需要仔細核對和跟進。對於不熟悉澳洲升學制度的家長和學生而言，當中有不少細節容易忽略，所以不少人兜兜轉轉後，最後仍會選擇尋求升學顧問或中介協助，令申請過程更有系統，也更安心。

事實上，澳洲留學之所以成為不少香港家庭的熱門選擇，不只是因為大學知名度高或院校選擇多，更因為其教育制度、課程選擇、銜接安排、生活環境及畢業後出路都相對完整。亦正因如此，整體規劃往往牽涉多方面考慮；若能及早掌握申請時間表、院校特色、學術要求及留學費用安排，整條升學路線通常會更清晰，部署上也更有準備。 關於 Aston Education（亞斯頓教育） Aston Education（亞斯頓教育）成立於 2000 年，至今已有 26 年升學顧問經驗，一直專注為有意前往英國及澳洲升學的學生和家長提供全面支援。由選校規劃、申請安排，到學生簽證、住宿及升學準備，團隊會按學生的背景、興趣及目標，協助制定更合適的升學方案，讓整個申請過程更清晰、更安心。官方網站：https://aston.edu.hk/