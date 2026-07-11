「香港展能節」 表揚殘疾人士技能卓越 推動平等就業與社會共融

香港 - 2026年7月11日 - 由香港復康聯會及香港社會服務聯會合辦的第十一屆「香港展能節」，頒獎禮活動今日假啟德社區會堂圓滿舉行，逾400名嘉賓、參賽者及家屬出席活動，共同見證殘疾人士在技能比賽中的卓越成就。香港特別行政局政府勞工及福利局局長孫玉菡先生親臨主禮，並頒發獎項予各得獎者。





本屆「香港展能節」的各項比賽於5月順利完成，吸引約300名選手參與22個技能賽項，涵蓋資訊科技、創意設計、工藝及服務業等範疇，其中，創意攝影、英文文字處理、創意花藝及烹飪等項目最受歡迎。



參賽者表現亮麗，專業水準獲評判一致肯定，當中更有9個賽項（包括卡通人物設計、繪畫及廢物再造等）誕生了多於一名的一等獎得主。經過4天激烈競逐，大會合共頒發115個獎項，包括43個一等獎、55個二等獎及17個優異獎，參賽者充分展現專業實力與堅毅精神。



頒獎嘉賓陣容鼎盛，包括勞工及福利局局長孫玉菡先生、香港社會服務聯會行政總裁陳文宜議員、香港復康聯會主席張偉良先生、平等機會委員會主席林美秀女士、勞工及福利局康復專員姜梁詠怡女士、職業訓練局執行幹事唐智強先生，以及籌備委員會聯合主席許宗盛先生及譚永昌博士等。



勞工及福利局局長孫玉菡先生熱烈祝賀各得獎者。他表示今屆展能節成功凝聚約300名參賽者，他們用實際行動向社會證明，只要有適當的培訓和機會，殘疾人士同樣能夠發揮所長，在各行各業中大放異彩。他提到政府透過推行各項支援措施，包括向僱主提供聘用殘疾人士的在職培訓津貼、資助僱主為殘疾僱員購買輔助儀器及改裝工作間等，鼓勵更多企業為殘疾朋友提供平等的就業機會。此外，政府亦持續優化「創業展才能」計劃，鼓勵成立更多聘用殘疾人士的社企，並設立「愛心僱主」獎章，以表揚積極聘請殘疾人士的僱主。



第十一屆香港展能節籌委會聯合主席譚永昌博士表示：「四年一度的展能節是復康界的重要盛事，旨在提供一個專業平台，彰顯殘疾人士的卓越技能與才華。我們期盼透過這項活動，進一步推動社會大眾肯定殘疾人士的工作能力，促進平等參與，攜手實踐傷健共融。」



同為籌委會聯合主席的許宗盛先生表示：「展能節得以順利舉行，有賴勞工及福利局、各主辦與協辦機構、賽項統籌、評判、義工們的無私奉獻，以及各位親友與夥伴機構的鼎力支持。我謹向所有為本屆賽事付出努力的人員致以崇高謝意。」



部分賽項的優秀獲獎者將有機會參與大會安排的一系列專業培訓工作坊，以進一步提升技能。經過選拔後的精英，將於明年五月代表香港遠征芬蘭赫爾辛基，參與「第十一屆國際展能節」，與世界各地頂尖選手同場競技，爭取榮譽。自1985年起，香港代表隊在國際賽事中屢獲佳績，大會期望新一屆代表隊繼續在國際舞台上發光發亮。





