日本純淨養肌品牌 Yii核心新品 Milk M 補濕乳液迎夏面世

啟動內在補濕引擎 依循膚況體驗日本「執藥式」養肌 香港2026年7月12日 /美通社/ -- 秉持順應變化哲學的日本純淨養肌品牌 Yii，今夏正式為旗下日常基礎護理系列迎來全新 Milk M 長效鎖水補濕乳液，讓日常基礎養肌系列更臻完整。這支乳液專為現代都市人常面臨的「空調房乾燥」、季節轉變及弱屏障肌膚而設，旨在以溫和高效的日本醫藥部外品級科研，幫助肌膚重拾久違的水油平衡。 與此同時，Yii 正式進駐尖沙咀海港城海運大廈 Facesss，設立品牌首個實體「養肌專櫃」。將「擇善平衡」理念轉化為實體感官體驗的延伸，將 Facesss 專櫃打造成品牌哲學的實體據點。「養肌專櫃」將獨家推出免費一對一「執藥式」肌膚諮詢服務。由肌養專家即場診斷顧客當下的肌膚狀態，依循當下膚況挑選日常護理，讓客人在浮躁的都市節奏中，找回從容不迫的養肌步調。

【擇善平衡 從容養肌】 護膚不應是一場與歲月的博弈，而是一場關於自我的修行。Yii 品牌名稱源自《易經》「易」字，寓意順應變化、生生不息。品牌堅持護膚不跟歲月對抗，而是與肌膚和解共生。2026 年，Yii 繼續與日本 ANDS Corporation（樂敦藥業家族姊妹藥廠）展開匠心協作。作為整個日常基礎系列的最後一步，Milk M 完美承接了前續補濕水與精華的修護能量。讓每日的基礎護理回歸身心健康的本質，建立由內而外的日常防護屏障。 【海港城 Facesss 的體驗空間】 作為品牌理念的實體延伸，Yii 位於海港城 Facesss 的全新專櫃，採用日本低調質樸的簡約美學，運用天然、溫潤的色調，營造出一種極具生活感的空間，鼓勵客人在最舒適自在的氛圍下，親身體驗產品質地在指尖與肌膚上轉化的細膩感受。

【Milk M 專業級「霜狀補濕抗菌膜」】 全新 Milk M 專為香港都市人常面對的空調房慢性乾燥、季節轉變及弱屏障肌膚而設。配方以獨家「霜狀補濕抗菌膜」技術為核心，打破常規，在維持極致清爽水透、不黏膩、迅速吸收質地的同時，卻能賦予肌膚高達 24 小時的持久滲透鎖水力，全面修復受損屏障。即使在香港高濕熱的夏季，Milk M 仍能在肌膚表面構築一層輕盈卻堅韌的防禦膜，在牢牢鎖住水分、撫平乾燥紋理的同時，阻隔外來細菌、致敏原及污染入侵，大幅減少敏感不適，重拾肌膚的水油平衡與健康自穩狀態。

提升細胞儲水力：喚醒自體尿素細胞活性，令肌膚細胞自動化儲水，提升肌膚水感度，水潤透亮由內而生

高效抗菌保護：構築霜狀抗菌膜，有效隔絕致敏原，鞏固肌膚自禦力，從源頭減少敏感不適

增強水脂屏障：同步激活神經醯胺、膽固醇與游離脂肪酸合成，３倍強化屏障免疫力，肌膚更柔軟、健康而有彈性

均勻透亮膚色：抑制黑色素載體大小，減少黑色素生成與分佈，有效均勻膚色、改善暗沉，提升膚色透亮度 四大日本醫藥級核心成分： 煙酰胺 (B3) ： 有效收細毛孔，平衡肌膚水油狀態，顯著提升自主修復能力，改善粗糙，打造健康光滑的穩定膚況。

有效收細毛孔，平衡肌膚水油狀態，顯著提升自主修復能力，改善粗糙，打造健康光滑的穩定膚況。 鹽角草： 啟動肌膚自身的「自動化儲水系統」，促進水通道蛋白活性，從根源大幅提升抓水及鎖水能力，加速新陳代謝。

啟動肌膚自身的「自動化儲水系統」，促進水通道蛋白活性，從根源大幅提升抓水及鎖水能力，加速新陳代謝。 褐藻萃取： 針對年齡增長導致的膠原蛋白流失，有效改善細紋與肌膚鬆弛，幫助提升彈性與緊緻度，恢復飽滿平滑的輪廓。

針對年齡增長導致的膠原蛋白流失，有效改善細紋與肌膚鬆弛，幫助提升彈性與緊緻度，恢復飽滿平滑的輪廓。 豚胎盤素： 修復受損細胞，促進微循環 及 吸收，針對性重拾水油平衡最佳狀態，為皮膚屏障免疫力加固，淡化細微傷痕。

修復受損細胞，促進微循環 吸收，針對性重拾水油平衡最佳狀態，為皮膚屏障免疫力加固，淡化細微傷痕。 產品規格： 70ml / HK$480

【限時店舖體驗資訊】 地點： 尖沙咀海港城海運大廈 2 階 OT202 號舖 Facesss（Yii 專櫃）

尖沙咀海港城海運大廈 2 階 OT202 號舖 Facesss（Yii 專櫃） 日期： 由2026年7月1日起

由2026年7月1日起 限定服務： 免費一對一「執藥式」肌膚諮詢 + Milk M 現場試用 【關於 Yii】 Yii 創立於2025年，與日本 ANDS Corporation 共同研發，全線產品於日本製造，並通過美國 FDA 標準過敏測試。品牌專為敏感、弱屏障及初老肌膚而設，強調高濃度天然成分同靈活養肌方式，生產廠房獲醫藥級別 GMP 及 ISO16128 認證，配方性質溫和，成分安全，適用於眼周肌膚，幫助肌膚適應四季變化，回復健康平衡狀態。