多維科技推出 TMR1228D 高感度雙軸磁開關晶片，實現微安級持續磁場偵測

—— 具備±5高斯高感度、持續磁場偵測及正交A/B輸出，適用於智慧表計、旋轉與直線位置量測及運動控制 中國張家港2026年7月13日 /美通社/ -- 全球領先的磁感測器供應商、穿隧磁阻（TMR）技術先驅多維科技有限公司（MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT）正式推出TMR1228D雙軸雙極鎖存磁開關晶片。產品整合持續在線磁場偵測、±5高斯高感度、微安級超低功耗、雙軸感測及高頻響應，為智慧表計、工業位置量測、速度量測及運動控制等應用提供高效能磁感測解決方案。 TMR1228D整合高感度TMR磁感測元件與CMOS訊號調理電路，可將變化的磁場訊號精確轉換為數位輸出。不同於傳統霍爾磁開關通常採用分時供電方式降低功耗，TMR1228D充分發揮TMR技術低功耗優勢，在每軸僅1.5μA工作電流下即可實現持續在線磁場偵測，避免間歇取樣造成漏檢，大幅提升持續偵測應用的反應速度與系統可靠性。

TMR1228D特別適用於智慧水表、瓦斯表、熱量表、正交編碼器、旋轉及直線位置與速度量測，以及各類電池供電或持續在線偵測應用。 主要特色 雙軸X/Y磁場感測，獨立輸出。

±5高斯動作點及釋放點，支援更小磁體及更大安裝氣隙。

無需分時供電，實現持續在線磁場偵測。

每軸工作電流低至1.5μA。

DC～1kHz高頻響應。

工業標準正交A/B輸出，支援旋轉及直線位置、速度與方向量測。

工作電壓1.8V～5.5V。

工業級工作溫度範圍-40°C～+125°C。

緊湊型DFN8L封裝（3×3×0.75mm）。