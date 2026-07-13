e& 宣佈以 59.5 億美元出售 Vodafone 投資

阿聯酋阿布扎比2026年7月13日 /美通社/ -- 在對國際投資組合進行全面策略檢討後，Emirates Telecommunications Group Company PJSC（「e&」）宣佈終止與 Vodafone Group PLC（「Vodafone」）的關係協議。 就此，e& 的董事局代表已辭去 Vodafone 非執行董事一職。

關係協議終止後，e& 與 Vega（Niel 家族集團全資擁有的收購公司）簽訂具法律約束力的協議，以每股 112.5 便士的作價，出售其持有的全部 3,944,743,685 股 Vodafone 普通股，該批股份約佔 Vodafone 已發行股本的 16.21% 及總投票權的 17.13%。當中包括買方支付的約每股 110.5 便士現金，以及 Vodafone 2026 財政年度最終股息（每股 2.02 便士，將於 2026 年 7 月 30 日收取）。