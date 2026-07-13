攜程集團首次參選即榮獲 2026 年香港Best Workplaces™殊榮

香港2026年7月13日 /美通社/ -- 全球領先的旅遊服務平台攜程集團（Trip.com Group）宣佈，今年首次參與全球職場文化評估權威機構的 Great Place To Work™ 的評選，即獲選為 2026 年香港Best Workplaces™之一。此項殊榮不僅是對本集團職場文化的高度肯定，更彰顯了其在建立員工信任、領導效能及員工福祉方面的卓越表現。 Great Place To Work™ 的評估被譽為全球職場文化的黃金標準，該獎項基於嚴格的員工回饋，並透過對企業在促進公平、信譽、尊重等方面進行深入評估。2026 年，香港地區逾40家企業參選，而平均分高於90.11%、能夠進一步躋身香港Best Workplaces™ 排行榜的企業更只有 20 間。

根據員工匿名問卷結果，攜程集團在香港的整體信任指數達 91%，並且高達 93% 的員工認同集團是一個「非常棒的工作場所」。這次獲獎是集團重要的里程碑，集團未來將持續投資於人才發展及培訓、多元共融與企業社會責任，致力於成為旅遊產業中最受信賴的僱主。 三大關鍵指標獲評審高度肯定 在本次評選的各項指標中，攜程集團在以下三大方面表現尤其亮眼： 歸屬感（Camaraderie）— 93% 員工認同團隊緊密連結

員工高度認同這是一個充滿人情味與溫暖的工作環境，同事之間的友誼與團隊合作精神備受肯定。「歡迎新成員」與「團隊歸屬感」兩個細項得分尤其高，反映了集團長期以來對團隊凝聚力與包容文化的重視。此外，「共同慶祝重要時刻」亦獲得第二高分的評價，集團全年舉辦各類多元活動，讓來自不同背景的員工都能感受到被接納與重視。

員工高度認同這是一個充滿人情味與溫暖的工作環境，同事之間的友誼與團隊合作精神備受肯定。「歡迎新成員」與「團隊歸屬感」兩個細項得分尤其高，反映了集團長期以來對團隊凝聚力與包容文化的重視。此外，「共同慶祝重要時刻」亦獲得第二高分的評價，集團全年舉辦各類多元活動，讓來自不同背景的員工都能感受到被接納與重視。 尊重（Respect）— 91% 員工認同集團鼓勵創新思維 重視靈活工作方式

在「尊重」方面，「鼓勵創新與嘗試」與「彈性休假安排」獲得極高評分，展現集團對員工自主性與創意思維的重視。集團透過靈活的休假制度，讓員工能依個人需求妥善安排工作與生活節奏，具體實踐對員工身心健康與生活品質的尊重。此外，「物理環境的安全度」更近乎獲所有受訪員工的一致認同，印證集團在打造安全、健康且靈活職場環境上的努力。

在「尊重」方面，「鼓勵創新與嘗試」與「彈性休假安排」獲得極高評分，展現集團對員工自主性與創意思維的重視。集團透過靈活的休假制度，讓員工能依個人需求妥善安排工作與生活節奏，具體實踐對員工身心健康與生活品質的尊重。此外，「物理環境的安全度」更近乎獲所有受訪員工的一致認同，印證集團在打造安全、健康且靈活職場環境上的努力。 信譽（Credibility）— 91% 員工信賴管理層決策

此項數據反映了員工對管理團隊溝通能力、專業素養及誠信度的高度信任。其中，「管理層充分授權與信任員工」獲得最高評價，顯示管理層對員工專業判斷與決策能力的高度信任。此外，「管理層能有效設定清晰願景」亦獲得極高評分，反映員工對管理層的未來計劃和誠信的高度肯定。

靈活政策支持工作與生活平衡 集團深知員工在職場與家庭中所扮演的多重角色，近年積極推行多項家庭友善政策。其中包括混合辦公政策，讓員工能更靈活地調配時間；同時提供育兒假及育兒津貼等實質支持，減輕在職父母的照顧負擔。此外，集團在員工孕期、籌備生育、育兒的每個環節均配置相應資源，提供包括孕期交通補貼、母嬰室及輔助生育支持等，全方位打造一個兼顧專業發展與家庭幸福的多元包容職場。 Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示：「我們非常榮幸能獲選為香港Best Workplaces™。這項榮譽不僅是對我們團隊文化的最高讚譽，更印證了攜程集團『以員工為本』的核心理念。從公平包容的職場文化、安全健康的工作環境，到卓越的服務品質，我們堅信，唯有讓員工感受到高度的信任與尊重，他們才能為全球用戶創造更卓越、更貼心的旅遊服務體驗。」

關於攜程集團 攜程集團是全球首屈一指的旅遊服務平台，旗下品牌包括Trip.com、攜程旅行（Ctrip）、Skyscanner（天巡）及去哪兒網（Qunar）。攜程集團致力提供豐富的旅遊資訊，讓世界各地旅客作出精明選擇，輕鬆預訂價廉物美的旅遊產品及服務；同時透過匯集全面的旅遊內容與資訊，以及由流動應用程式、網頁及24小時全球客戶服務支持組成的先進交易平台，協助合作夥伴將旅遊產品與服務聯繫廣大用戶。攜程集團於1999年創立，2003年在納斯達克上市，2021年在香港交易所正式掛牌。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。欲了解更多攜程集團的資訊，請瀏覽：group.trip.com。請追蹤我們的 Twitter、Facebook、LinkedIn以及 YouTube。