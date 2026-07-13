Mikee Romero 准將榮膺亞洲傑出領袖

吉隆坡 , 馬來西亞 - 2026 年 7 月 13 日 - 菲律賓空軍預備役准將 Michael「Mikee」L. Romero，同時亦為 Mikro-Tech Capital Inc. 負責人，獲 ACES Awards 評選為亞洲最傑出領袖之一。







他憑藉多方面成就獲得表揚，其影響力超越企業範疇，推動外界對永續增長形成更宏觀的思維轉變。



ACES Awards 2026 在公布他榮膺「亞洲傑出領袖」的官方聲明中表示：「Romero 准將是一位典範領袖，其多元影響力重新定義領導標準，並為未來世代樹立標杆。」



Mikro-Tech Capital Inc. 是投資管理領域的重要機構，體現 Romero 的多元能力，以及以未來為導向、致力推動國家轉型的卓越追求。



ACES Awards 指出，Romero 准將身為 Mikro-Tech Capital Inc. 具遠見的主席，其跨越多個領域的變革型領導力，彰顯他對國家建設的堅定承諾。



在 Romero 領導下，Mikro-Tech Capital 推動旗下電力及能源子公司，為推進菲律賓的永續發展目標作出貢獻。



獎項聲明補充指，他在港口基建方面的開創性思維，顯著提升菲律賓群島之間的連通性，促進經濟增長及區域融合。



評審委員會讚揚 Romero 能夠將願景轉化為成果，並指出他的領導在其組織內培養出堅韌與創新的文化。



ACES Council 表示：「Romero 准將展現了一位領袖在多重層面上的影響力，重新界定領導標準，為後世樹立典範。」



ACES Awards 是亞洲頂尖平台之一，透過嚴謹篩選，表揚在領導力、可持續發展、創新及負責任增長方面展現卓越成就的個人及機構。



今年項目主題為「Setting the Benchmark for Enduring Impact（為長遠影響力樹立標準）」。



ACES Awards 頒獎晚宴將於 10 月在吉隆坡舉行。



Romero 准將表示：「這項榮譽既是肯定，也是使命，激勵我繼續為他人創造機會。其突顯菲律賓領導力的潛力，能夠推動思維轉變，改變成果，並帶來超越個人一生的長遠裨益。」



Romero 是備受推崇的運動員、體育贊助人及商界人士，亦曾擔任立法者，近期專注於扶貧工作。過去一年，他投身人道服務，擔任菲律賓後備軍人運動主席，兼為菲律賓預備軍人及預備軍人管理者協會主席，積極推動相關工作。





