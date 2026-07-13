新華絲路：第二十四屆哈爾濱國際啤酒節盛大開幕

北京2026年7月13日 /美通社/ -- 第二十四屆哈爾濱國際啤酒節7月3日在哈爾濱冰雪大世界園區啟幕，被音樂浸潤、被歡樂環繞的冰城夏都以熱情開放的胸懷，向世界發出誠摯邀請。
舉杯邀世界，醉美哈爾濱。作為「迷人的哈爾濱之夏」系列文旅活動的核心品牌，哈爾濱國際啤酒節歷經二十四載深耕，已成為展示冰城城市風貌、激活夏日消費動能、深化中外文化交流的重要平台。本屆啤酒節新增西區野趣公園區域，規劃八大功能區，整合美酒美食、演藝互動、文創市集、中式夜遊、四季冰雪、休閒露營、賽事活動、遊樂體驗等業態，打造覆蓋全年齡段、全天候開放的夏季文旅嘉年華，是歷屆啤酒節中場地更開闊、國際化程度更高、業態更豐富的一屆啤酒節。
本屆啤酒節園區內設5座啤酒大篷、11處啤酒花園，並全新推出啤酒交易所，讓市民遊客暢享美酒佳釀與啤酒文化新潮體驗。全新打造的非遺千燈會、新文創市集集中展示非遺技藝與龍江特色文創產品，44家省內文旅企業、非遺匠人入駐現場，多款特色文創產品首次公開亮相。其間，百人主題花車巡遊、群眾互動演藝等活動輪番上演，生態露營區、星光運動場、萌寵樂園等配套項目同步開放，兼顧不同群體的休閒需求，構建起覆蓋全年齡段的繽紛夏日新場景。
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SOURCE 新華絲路