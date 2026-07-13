香港樂高®探索中心暑假隆重呈獻：《真正的旋風忍者®試煉》

全城召喚小小忍者！齊來對戰元素魔物，慶祝旋風忍者®15週年

香港 - 2026年7月13日 - 樂高® 旋風忍者® 是樂高® 集團最成功的原創故事系列之一，過去15年間，數百萬粉絲透過樂高® 忍者故事線學會了包容、友誼、自信和忠於自我等寶貴人生技能。為慶祝樂高® 旋風忍者® （NINJAGO® ）系列誕生15週年，香港樂高® 探索中心於今個暑假，為全城大小忍者迷帶來全新主題活動—— 「真正的旋風忍者® 試煉」（The True Ninjago® Trials） 。這是一場集創意、勇氣與團隊合作於一身的終極冒險，邀請各位賓客走進神秘的「耳語之森」，擊敗元素魔物，為旋風忍者世界恢復平衡。





「魔物突襲」對戰台：親手拼砌專屬陀螺，體驗旋風忍術威力

是次焦點位於場內的全新 「魔物突襲」（Monster Strike）對戰台。大小朋友將獲邀運用提供的樂高® 顆粒，在預先拼砌好的陀螺基礎上，發揮創意設計自己的專屬「旋風忍術陀螺」。完成後，即可在特設的忍者對戰台上測試自己的作品，瞄準並擊倒元素魔物。這項挑戰不僅考驗拼砌技巧，更可讓參加者在實戰中體驗樂高® 旋風忍術的威力與樂趣。



「真正的旋風忍者 ® 試煉」：五大挑戰激發無限潛能



除了緊張刺激的對戰台，是次主題場館還設有一系列考驗智慧、勇氣與團隊合作的試煉，讓大小朋友在這個暑假全方位體驗忍者之道：





忍者宇宙搜索（Ninjaverse Search）：邪惡的元素魔物正阻止忍者們重新集結！參加者需要在「迷你天地 ® 」中尋找躲藏起來的忍者角色，並在試煉地圖上記錄找到的數量。每個樂高 ® 忍者人仔他旁都設有由模型大師精心打造的小型場景，為搜索過程增添更多樂趣與驚喜。

」中尋找躲藏起來的忍者角色，並在試煉地圖上記錄找到的數量。每個樂高 忍者人仔他旁都設有由模型大師精心打造的小型場景，為搜索過程增添更多樂趣與驚喜。 旋風忍者 ® 培訓（NINJAGO ® Training）：在現場工作人員的帶領下，參加者將學習標誌性的忍者動作與戰步，跟隨電視系列中勞埃德變身成「龍模式」的經典招式進行訓練。完成培訓後，每位「旋風忍者 ® 」將獲得專屬的培訓頭帶，象徵他們已掌握基本的忍者技能。

培訓（NINJAGO Training）：在現場工作人員的帶領下，參加者將學習標誌性的忍者動作與戰步，跟隨電視系列中勞埃德變身成「龍模式」的經典招式進行訓練。完成培訓後，每位「旋風忍者 」將獲得專屬的培訓頭帶，象徵他們已掌握基本的忍者技能。 耳語之森任務（Whispering Woods Quest）：元素魔物正逐漸佔領密語之森，只有神龍才能擊敗它們！參加者需要發揮創意，拼砌出屬於自己的威猛神龍，加入守護耳語之森的行列。現場的模型大師已預先搭建了耳語之森的背景場景——包括樹木、綠植和藤蔓——並放置了各種魔物，讓參加者的神龍作品成為展區中最耀眼的明星。

元素大師馬賽克（Elemental Masters Mosaic）：這是一項考驗團隊協作的挑戰。所有參加者需合力拼砌出一幅巨大的樂高 ® 馬賽克藝術品，共同慶祝旋風忍者 ® 15年來的傳奇歷程。這幅巨型樂高 ® 馬賽克不僅是一件藝術傑作，更將成為場內絕佳的拍照打卡點。

馬賽克藝術品，共同慶祝旋風忍者 15年來的傳奇歷程。這幅巨型樂高 馬賽克不僅是一件藝術傑作，更將成為場內絕佳的拍照打卡點。 賓客可以在「樂高 ® 4D動感體驗」中欣賞《LEGO® NINJAGO ® - Master of the 4th Dimension》4D電影，感受風、雨、雪等特效，親身成為4D冒險的一部分。

4D動感體驗」中欣賞《LEGO® NINJAGO - Master of the 4th Dimension》4D電影，感受風、雨、雪等特效，親身成為4D冒險的一部分。 成功完成所有試煉的「旋風忍者®」，將獲贈期間限定獨家紀念徽章，以表彰他們的勇氣與努力。

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