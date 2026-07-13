香港樂高®探索中心暑假隆重呈獻：《真正的旋風忍者®試煉》

全城召喚小小忍者！齊來對戰元素魔物，慶祝旋風忍者®15週年
香港 - 2026年7月13日 - 樂高®
旋風忍者®
是樂高®
集團最成功的原創故事系列之一，過去15年間，數百萬粉絲透過樂高®
忍者故事線學會了包容、友誼、自信和忠於自我等寶貴人生技能。為慶祝樂高®
旋風忍者®
（NINJAGO®
）系列誕生15週年，香港樂高®
探索中心於今個暑假，為全城大小忍者迷帶來全新主題活動—— 「真正的旋風忍者®
試煉」（The True Ninjago®
Trials） 。這是一場集創意、勇氣與團隊合作於一身的終極冒險，邀請各位賓客走進神秘的「耳語之森」，擊敗元素魔物，為旋風忍者世界恢復平衡。
「魔物突襲」對戰台：親手拼砌專屬陀螺，體驗旋風忍術威力
是次焦點位於場內的全新 「魔物突襲」（Monster Strike）對戰台。大小朋友將獲邀運用提供的樂高® 顆粒，在預先拼砌好的陀螺基礎上，發揮創意設計自己的專屬「旋風忍術陀螺」。完成後，即可在特設的忍者對戰台上測試自己的作品，瞄準並擊倒元素魔物。這項挑戰不僅考驗拼砌技巧，更可讓參加者在實戰中體驗樂高® 旋風忍術的威力與樂趣。
「真正的旋風忍者 ® 試煉」：五大挑戰激發無限潛能
除了緊張刺激的對戰台，是次主題場館還設有一系列考驗智慧、勇氣與團隊合作的試煉，讓大小朋友在這個暑假全方位體驗忍者之道：
- 忍者宇宙搜索（Ninjaverse Search）：邪惡的元素魔物正阻止忍者們重新集結！參加者需要在「迷你天地®」中尋找躲藏起來的忍者角色，並在試煉地圖上記錄找到的數量。每個樂高®忍者人仔他旁都設有由模型大師精心打造的小型場景，為搜索過程增添更多樂趣與驚喜。
- 旋風忍者®培訓（NINJAGO® Training）：在現場工作人員的帶領下，參加者將學習標誌性的忍者動作與戰步，跟隨電視系列中勞埃德變身成「龍模式」的經典招式進行訓練。完成培訓後，每位「旋風忍者®」將獲得專屬的培訓頭帶，象徵他們已掌握基本的忍者技能。
- 耳語之森任務（Whispering Woods Quest）：元素魔物正逐漸佔領密語之森，只有神龍才能擊敗它們！參加者需要發揮創意，拼砌出屬於自己的威猛神龍，加入守護耳語之森的行列。現場的模型大師已預先搭建了耳語之森的背景場景——包括樹木、綠植和藤蔓——並放置了各種魔物，讓參加者的神龍作品成為展區中最耀眼的明星。
- 元素大師馬賽克（Elemental Masters Mosaic）：這是一項考驗團隊協作的挑戰。所有參加者需合力拼砌出一幅巨大的樂高®馬賽克藝術品，共同慶祝旋風忍者® 15年來的傳奇歷程。這幅巨型樂高®馬賽克不僅是一件藝術傑作，更將成為場內絕佳的拍照打卡點。
- 賓客可以在「樂高®4D動感體驗」中欣賞《LEGO® NINJAGO® - Master of the 4th Dimension》4D電影，感受風、雨、雪等特效，親身成為4D冒險的一部分。
- 成功完成所有試煉的「旋風忍者®」，將獲贈期間限定獨家紀念徽章，以表彰他們的勇氣與努力。
旋風忍者® 的世界正面臨前所未有的挑戰。在最新的故事線中，多個傳說國度因「大合併」（The Merge）事件而合而為一，忍者大師勞埃德（Lloyd）肩負起訓練新一代英雄的重任，以保護這個新世界免受邪惡力量的侵襲。在這個充滿危機與機遇的時代，每一位到訪香港樂高® 探索中心的大小朋友，都將有機會化身為見習忍者，與勞埃德、阿林（Arin）和索拉（Sora）等一眾英雄並肩作戰，共同守護旋風忍者® 的和平。
新品玩具推介
為慶祝樂高® 旋風忍者® 15 週年，樂高® 推出全新「忍者角色擺飾 15 週年紀念版 」，適合 14 歲以上及樂高® 迷收藏。高逾 19 厘米的樂高® 道場共由 447件樂高® 顆粒組成，包含台階、可打開的門、燈籠、盛開的櫻花樹，以及後方的茶室。並集結了赤地、吳大師及史上首次登場，共 8 隻第 1 季經典旋風忍者® 人偶。
盒組亦支援 LEGO® Builder App 進行數位拼砌，是帶領粉絲重返旋風忍者奇幻世界的絕佳送禮選擇。
兩大門票優惠 暑期搶先熱賣
為讓大小忍者迷盡情投入暑期冒險，香港樂高® 探索中心同步推出兩項限時門票優惠，包括「無限暢玩年票」及「樂高® 人仔限時套票」，讓家庭賓客以更靈活的方式盡情體驗場內多個互動區域與主題挑戰。無論是計劃多次到訪，還是想趁暑假一次過玩盡所有試煉，都能找到合適之選。優惠數量有限，欲購從速，記得把握機會，展開你的旋風忍者® 試煉之旅！
| 無限暢玩年票
| 僅港幣599元正起
| 限時套票-
樂高®人仔伴你暑期隨處玩
| 限時85折｜優惠價 HK$239
香港樂高 ® 探索中心 — 《真正的旋風忍者 ® 試煉》
日期：2026年7月13日至9月13日
時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）
地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓
有關活動詳情及門票資訊，請瀏覽香港樂高® 探索中心官方網站或社交媒體專頁。
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香港樂高®探索中心簡介
樂高®探索中心是由數以百萬塊樂高®顆粒組成的親子室內遊樂場，遍佈全球 27 個地區，雲集世界各地的拼砌達人。香港樂高®探索中心位於尖沙咀 K11 MUSEA，設10個主題大型創意空間，包括互動區、遊樂設施及創意建築，並會於不同節日推出期間限定活動，為 2-12 歲兒童家庭提供創新拼砌樂趣，亦會定期舉行專為成人而設的NO KIDS NIGHT，讓所有大小樂高®迷都可以享受拼砌樂趣。