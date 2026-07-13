9月5日一觸即發叱咤球場 完成指定理財任務即有機會贏門票

當紅偶像及人氣DJ對壘

一同入場見證超熱血星級足球盛事 香港2026年7月13日 /美通社/ -- 足球狂熱席捲全城！由中銀香港全力贊助、叱咤903主辦的《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻 903 GO GOLD GOAL足球賽》，將於2026年9月5日隆重舉行。由港隊專業足球員強勢助陣，叱咤903 DJ組成的「903 United」將與由多位歌手及藝人組成的「歌星City」正面交鋒，包括YT周殷廷、Jer柳應廷、洪嘉豪、陳家樂、陳健安、胡子彤等*，上演一場星光熠熠的超熱血五人足球賽，為全城期待的足球娛樂盛事。

中銀香港客戶專享：登記+完成理財任務即有機會贏取門票兩張 中銀香港「理財TrendyToo」約定大家齊齊投入星級足球狂熱派對，見證兩隊對戰的夢幻對決。由即日起至8月7日，中銀香港「理財TrendyToo」客戶只需透過中銀香港手機銀行登記並完成指定理財任務，即有機會贏取活動門票2張，名額有限，送完即止。客戶完成指定理財任務，即獲相應抽獎次數最多達31次。完成任務愈多，中獎機會愈高，即睇搶飛攻略，把握時間立即行動。記得留意「TrendyTogether22」Instagram賬號，緊貼最新活動同搶飛詳情。

《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻 903 GO GOLD GOAL足球賽》 搶飛攻略 指定理財任務 抽獎次數 證券買賣1 3次 手機銀行設立 月供股票計劃並成功供款2 3次 成功申請中銀Chill Card 3 3次 成功辦理一筆信用卡 「月結單分期」或「現金分期」4 3次 中銀信用卡累計消費 HK$5,000或以上5 1次 Boc Pay+ 新客戶註冊/升級 或 於商戶累計消費滿HK$5,000 6 1次 手機銀行兌換外幣累計達 HK$5,000或以上 1次 新開戶或升級理財服務 額外10次抽獎機會 另外，全新開戶或提升至綜合理財服務的用戶，只要存入新資金，更可獲得額外10次抽獎機會，把握更多入場機會，齊齊為門票衝刺。 指定理財任務 抽獎次數 全新開立或提升至綜合理財服務 並存入新資金HK$5,000或以上 10次 「理財TrendyToo」限時迎新禮遇高達HK$1,588 運動講求練好基本功，理財一樣要由基本步做起。新客戶加入「理財TrendyToo」一齊理財起步，隨時都可以在人生賽場上大展身手。即日起至9月30日期間，合資格新客戶： 成功於中銀香港手機銀行開戶並輸入邀請碼「YT2026」，即賞HK$200開戶現金賞； 全新中銀信用卡主卡客戶申請中銀Chill Card並符合簽賬要求享高達HK$700迎新獎賞 ； 選用中銀香港出糧戶口專享HK$688薪星級手機出糧賞 。

星級陣容積極備戰 連場激鬥蓄勢待發 今次賽事陣容鼎盛，「歌星City」隊雲集多位人氣與球技兼備的星級藝人，包括周殷廷、柳應廷、洪嘉豪、陳家樂、陳健安、Locker、胡子彤、曾傲棐、ROVER等**，連同一眾熱愛足球的歌手及藝人傾力出戰；而叱咤903 DJ們組成的「903 United」，亦整裝待發披甲迎戰，賽事更邀請港隊專業足球員強勢助陣。兩隊隊員現正進行嚴格特訓，全員加操備戰，務求以最佳狀態上陣；超強陣容蓄勢待發，勢必在足球場上展開連場激鬥，未開波已叫人引頸以待。立即打開中銀香港手機銀行登記，完成理財任務贏門票，一同見證熱血星級足球盛事。

《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻: 903 GO GOLD GOAL足球賽》 日期： 2026年9月5日（星期六） 時間： 下午4時 《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻 903 GO GOLD GOAL足球賽》詳情及最新消息，請瀏覽中銀香港「理財TrendyToo」網頁https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/offer_tc.html，「理財TrendyToo」Instagram @TrendyTogether2或商業電台網站 www.881903.com、my903.com、「my903.com 商業電台」Facebook、「cr881903」Instagram、及叱咤903電台宣傳廣播。 *完整歌手名單請瀏覽商業電台網站 www.881903.com、my903.com、「my903.com 商業電台」Facebook、「cr881903」Instagram、及叱咤903電台宣傳廣播。 備註及細則： 最多可計算3次，每位合資格客戶最高可獲得9 次抽獎機會 透過證券結算賬戶或中銀信用卡成功供款 只適用於主卡申請人 透過任何渠道成功辦理並必須於2026年7月31日 或之前成功誌賬 必須於2026年7月31日或之前成功誌賬 商戶累計消費包括繳費；轉賬不適用於轉賬本人的同名賬戶 適用於指定客戶全新開戶或成功提升