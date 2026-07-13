KLN與研華及易得康簽署合作備忘錄 支持香港醫療體系數碼轉型

香港, 2026年7月13日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣布，旗下醫療保健業務附屬公司KLN Medical Limited （「KLN Medical」）與全球物聯網系統及嵌入式平台領導供應商研華股份有限公司（「研華」；股份代號2395.TW）和新風天域集團旗下醫療護理品牌YDCare易得康（「易得康」）簽署三方合作備忘錄。根據合作備忘錄，KLN Medical將成為研華iWard智慧病房解決方案（「iWard」）於香港市場的獨家經銷商。是次合作旨在結合三方於智慧醫療科技、臨床應用及醫療供應鏈管理方面的專業能力，支持香港醫療體系數碼轉型，促進智慧醫療技術的應用及發展。

KLN Medical 將充分發揮其醫療供應鏈管理、專業技術及售後支援的綜合優勢，為香港醫療機構提供涵蓋設備配送、售後技術支援、維護服務及系統導入協調等一站式服務，全面支援iWard於香港市場的順利部署及長遠發展。透過iWard整合病人資訊、臨床工作流程及醫療設備，並與醫療機構現有資訊系統無縫整合，同時結合易得康在臨床應用的專業能力，三方將攜手協助醫護團隊提升臨床協作效率及病房營運管理水平，推動智慧病房建設及臨床工作流程數碼化，為醫護人員及病人創造更高價值。

KLN綜合物流總裁劉健培表示：「我們很高興與研華及易得康達成三方夥伴合作，此次合作是我們拓展智慧醫療領域的重要里程碑。憑藉專業的能力與完善的醫療物流網絡優勢，以及對卓越服務的承諾，我們將為香港醫療機構提供高效可靠的供應鏈解決方案。」

研華智慧醫療解決方案事業部負責人許全慶表示：「iWard智慧病房解決方案已應用於中國內地、泰國及日本等亞洲醫療市場並獲得肯定。我們期待將成熟可靠的技術引入香港，與KLN Medical及易得康合力促進醫療數碼化發展，為前線醫護提供高效的工作支援，同時為病人帶來更優質的護理體驗。」